Las españolas más estilosas lo confirman: este es el perfume que usan para oler a verano todo el año

Hay perfumes que se eligen por sus notas y otros que terminan asociados a una forma concreta de vestir, viajar o incluso despedir el día. En verano, cuando el armario se llena de lino, sandalias planas, vestidos ligeros y bolsos de rafia, las fragancias también buscan una versión más relajada y luminosa.

Es el momento en el que los aromas densos y demasiado intensos suelen ceder terreno a composiciones más solares, frescas y envolventes. Perfumes pensados para acompañar una cena al aire libre, un paseo después de la playa o esas noches en las que la piel todavía conserva algo de calor.

En ese territorio se mueve Le Beach, el eau de parfum de Le Monde Gourmand que combina agua de coco, flores blancas, vainilla, ámbar y almizcle de piel. Una mezcla que conecta con una de las grandes tendencias de la perfumería actual: los aromas gourmand que abandonan el exceso de dulzor y buscan una sensación más limpia y sofisticada.

El perfume que huele a verano

Del mismo modo que no elegimos el mismo vestido para una mañana de oficina que para una cena junto al mar, el perfume puede adaptarse al momento y a la temperatura. Le Beach arranca con aceite esencial de bergamota, agua de coco y acordes verdes y acuáticos. El resultado inicial es fresco, pero sin caer en la típica fragancia cítrica de verano.

A medida que evoluciona aparecen el ylang-ylang, el absoluto de jazmín y el ciclamen. Son las notas que aportan el carácter floral y ligeramente solar de la composición, ese efecto que recuerda a la piel después de varias horas al aire libre.

El fondo es más cálido. El absoluto de haba de vainilla se combina con ámbar y almizcle de piel para dejar una estela suave y envolvente. Es precisamente ese contraste entre frescura y calidez el que permite llevarlo tanto durante el día como por la noche.

Un accesorio más

La perfumería lleva varias temporadas acercándose cada vez más al lenguaje de la moda. El aroma ya no se entiende únicamente como un gesto de belleza, sino como una extensión del estilismo.

Un vestido blanco de algodón, unas sandalias minimalistas, pendientes dorados y una fragancia con notas de coco y jazmín pueden construir la misma imagen de verano sin necesidad de añadir demasiado.

En este sentido, Le Beach busca trasladar ese imaginario mediterráneo a la piel. No mediante un aroma exclusivamente marino, sino a través de notas cremosas que recuerdan al protector solar, las flores blancas y la sensación cálida que deja el sol al final de la tarde.

La fragancia, disponible en exclusiva en Sephora, tiene un precio de 32 euros, situándose en una franja más asequible que muchas de las propuestas de perfumería de autor que siguen esta misma tendencia gourmand y solar.

El perfume más duradero

La forma de aplicar una fragancia también puede modificar su duración. Una de las recomendaciones más habituales es pulverizarla sobre la piel limpia e hidratada, especialmente en zonas de pulso como cuello, muñecas, detrás de las orejas o en el interior de los codos.

También conviene evitar frotar las muñecas inmediatamente después. Aunque es un gesto muy extendido, puede alterar la evolución natural de las diferentes notas del perfume.

Otro recurso sencillo consiste en aplicar previamente una crema corporal neutra. Una piel bien hidratada suele ayudar a retener mejor la fragancia y prolongar su presencia durante más tiempo.

Al final, el perfume de verano funciona de manera parecida a ese vestido que guardamos exclusivamente para las vacaciones: basta con volver a él para recuperar una sensación concreta. En el caso de Le Beach, la propuesta es sencilla: agua de coco, jazmín, vainilla y almizcle para intentar conservar un poco de agosto sobre la piel incluso cuando la noche ya ha empezado.