Los maquilladores coinciden: "Para maquillar las cejas en pieles maduras, tienes que seguir la regla de los 5 puntos"

Las cejas tienen una capacidad especial para cambiar por completo la expresión del rostro. Aunque ocupan una pequeña parte de la cara, su forma puede abrir la mirada, equilibrar las facciones y aportar sensación de frescura.

Sin embargo, las cejas son también una de las zonas del rostro que más cambia con el paso de los años. El vello empieza a perder densidad, aparecen pequeños huecos y la forma que tenía la ceja puede ir desdibujándose poco a poco.

Para recuperar esa definición, no siempre es necesario recurrir a tratamientos permanentes, sino que el maquillaje puede convertirse en un gran aliado para dar forma a las cejas. Una de las técnicas que permite hacerlo de forma sencilla es la regla de los cinco puntos, un método que ayuda a identificar las zonas clave de la ceja y utilizarlas como guía para conseguir un resultado natural.

La regla de los cinco puntos

La llamada regla de los cinco puntos parte de una idea muy sencilla: antes de maquillar, hay que saber dónde empieza, dónde alcanza su punto más alto y dónde termina la ceja.

Estos puntos sirven como referencia para recuperar su estructura cuando el paso de los años ha dejado zonas con menos vello o ha desdibujado el arco.

El primer punto se encuentra en la parte superior del inicio de la ceja, cerca de la nariz, justo por encima de donde comienza el vello.

El segundo está directamente debajo, en la zona inferior del nacimiento, y marca el punto exacto en el que empieza el crecimiento por debajo.

Los puntos tercero y cuarto son los que ayudan a definir el arco. El tercero se sitúa en la parte superior, justo en el punto más alto de la ceja, mientras que el cuarto queda directamente debajo, en la línea inferior del vello.

Por último, el quinto punto se encuentra en el extremo final y señala la cola de la ceja.

Imagen de una captura del vídeo de TikTok del perfil @lenkalul. TikTok.

Más que una fórmula para conseguir unas cejas idénticas, esta referencia permite entender la estructura que ya tiene cada rostro.

De hecho, es especialmente útil cuando el vello ha perdido densidad porque ayuda a evitar uno de los errores más habituales: intentar compensar los huecos dibujando una ceja demasiado grande, gruesa o marcada.

La finalidad es que los cinco puntos funcionen como una guía y no como una plantilla rígida. La ceja debe seguir pareciendo parte del rostro y conservar cierta irregularidad, porque precisamente esa naturalidad es la que evita que el maquillaje endurezca las facciones.

Cómo trabajar la ceja

Una vez localizada la estructura, el siguiente paso consiste en preparar el vello. Para ello, los maquilladores recomiendan peinar primero la ceja —hacia abajo— para poder comprobar realmente dónde están las zonas despobladas.

Cuando peinamos la ceja hacia abajo, lo que hacemos es detectar los huecos en los que falta vello con más facilidad y poder rellenarlos fácilmente. Una vez hecho, podemos volver a peinar hacia arriba para recuperar volumen y movimiento.

La dirección también debe tenerse en cuenta en la cola y en lugar de prolongarla hacia abajo, los maquilladores recomiendan orientarla ligeramente hacia la sien.

Es un cambio pequeño, pero consigue que la expresión parezca más abierta y descansada y evita que una ceja descendente aporte todavía más peso visual a los párpados.

Después llega el momento de rellenar. Y aquí la regla principal es sencilla: no hay que maquillar toda la ceja con la misma intensidad. El objetivo es recuperar visualmente el vello que falta, no cubrir el que ya existe.

Los lápices de mina fina son una de las herramientas más utilizadas para conseguirlo porque permiten realizar pequeños trazos que imitan el aspecto de los pelos. La clave está en trabajar con poca presión y dibujar únicamente donde sea necesario.

De esta manera, se mantiene la transparencia de la ceja y se evita el conocido efecto "bloque", que aparece cuando se aplica demasiado producto de manera uniforme.

Sin embargo, aunque el lápiz permite controlar muy bien el dibujo, no es la única herramienta para recuperar densidad. De hecho, cuando se busca un resultado especialmente natural en pieles maduras, existen productos que permiten trabajar con todavía más ligereza.

Los rotuladores de cejas con punta de precisión son una de esas alternativas. Su aplicador permite realizar trazos muy finos y definidos, por lo que pueden resultar especialmente útiles para recrear pelos individuales en pequeñas zonas despobladas.

La ventaja está en que, bien utilizados, permiten intervenir únicamente donde falta vello sin cubrir el resto de la ceja.

Las sombras, por su parte, ofrecen un resultado diferente. En lugar de crear trazos definidos, aportan una ligera sensación de profundidad y densidad que se integra con el vello existente.

Frente a los productos de mayor cobertura, la sombra permite construir el color progresivamente: se puede empezar con una cantidad mínima y añadir producto solo si es necesario. Esto especialmente favorecedor cuando la piel ha perdido firmeza y un exceso de maquillaje puede hacer que las facciones parezcan más rígidas.

No se trata de rellenar toda la superficie, sino de concentrar el producto allí donde se ha perdido densidad. Si se necesita más intensidad, es preferible añadir una segunda capa fina antes que aplicar una gran cantidad de una sola vez.

El tono también tiene importancia. Para conseguir un resultado natural, los expertos citados recomiendan lápices o sombras marrones con subtono ceniza, ya que se acercan más al aspecto del vello y evitan ese acabado excesivamente cálido o rojizo que puede endurecer las facciones.

El acabado está en el peinado

Una vez rellenados los huecos, el maquillaje todavía no ha terminado. El último paso consiste en fijar el vello para mantener la forma y conseguir que el resultado se mantenga durante el día.

El gel transparente es uno de los aliados más sencillos para conseguirlo. Al peinar los pelos hacia arriba, aporta sensación de mayor densidad y crea ese efecto de mirada elevada que puede transformar la expresión sin necesidad de añadir más color.

Además, fijar las cejas permite controlar la forma después de haber trabajado los cinco puntos.

El objetivo no es que todos los pelos queden perfectamente colocados, sino conseguir un "desorden controlado" que conserve movimiento y evite el aspecto demasiado rígido.

Los maquilladores coinciden precisamente en que unas cejas excesivamente geométricas, rectas o finas pueden hacer que el ojo parezca más pequeño y endurecer la expresión.

En cambio, respetar la estructura natural, elevar ligeramente el arco y dejar cierta flexibilidad consigue un resultado mucho más favorecedor.