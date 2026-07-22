Pilar Rubio, 48 años: "Desayuno 1 tostada de pan integral de masa madre con aceite, champiñones y 2 huevos revueltos"

Pilar Rubio es una de las celebrities españolas que más ha contribuido a popularizar el entrenamiento de fuerza en mujeres con cualquier tipo de rutina diaria.

A través de sus redes sociales y de numerosas entrevistas, la presentadora ha mostrado durante años que el ejercicio no forma parte de su vida únicamente por motivos estéticos, sino como una herramienta para cuidar su salud, mantener su energía y afrontar el paso del tiempo en las mejores condiciones.

Lejos de la idea de pasar horas en el gimnasio, Rubio asegura que su entrenamiento es mucho más sencillo de lo que muchos imaginan. "No entreno muchísimo, entreno una cosa normal que son cuatro horas a la semana. A mí no me parece mucho", explicaba recientemente.

De este modo, desmonta el mito de que es necesario dedicar largas jornadas al deporte para conseguir resultados físicos. Su filosofía coincide con lo que recomiendan organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta aconseja combinar actividad física aeróbica con ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana para reducir el riesgo de enfermedades crónicas, preservar la masa muscular y favorecer un envejecimiento saludable.

Entrenamiento de fuerza

Aunque Pilar Rubio practica disciplinas como el yoga, reconoce que el entrenamiento de fuerza ocupa el lugar más importante de su planificación semanal.

"Hago yoga, pero evidentemente lo que es la base del entrenamiento que hago es de fuerza, porque lo tengo que hacer. Ya no es a nivel estético, hay que hacer ejercicio, porque es bueno, no hay que pasarse, pero hay que llegar a un equilibrio", explicaba.

No es una afirmación casual. En los últimos años, la evidencia científica ha reforzado el papel del trabajo de fuerza como uno de los hábitos más beneficiosos para la salud.

Diversos estudios han demostrado que ayuda a conservar la masa muscular, aumentar la densidad ósea, mejorar la sensibilidad a la insulina, proteger las articulaciones y mantener la autonomía física con el paso de los años.

En sus entrenamientos es habitual verla realizar ejercicios como sentadillas, peso muerto, dominadas, zancadas o trabajo de core, combinando cargas con movimientos funcionales de alta intensidad que implican grandes grupos musculares.

Rutina y constancia

Más allá del entrenamiento, la organización del día también resulta fundamental para poder mantener la constancia.

"Me suelo levantar a las 6:30 o 7, preparo a los niños para ir al cole, y después de dejarles, ya tengo unas horas para organizarme el día y poder entrenar, poder formarme, estudiar, ir a trabajar", explica la presentadora.

Para Rubio, encontrar ese espacio diario es una prioridad porque asegura que nota rápidamente los efectos cuando deja de moverse. "Si no entreno, me duele todo el cuerpo. Si no entreno se me hincha la tripa… Al final, el moverte es salud y eso se refleja en tu día a día, en la vitalidad", afirma.

Cuando la agenda se complica, adapta el ejercicio a la vida familiar. "Todos los días no puedo entrenar, pero cuatro o cinco a la semana sí, y lo que hago por las noches es hacer yoga con los niños. Ellos se lo pasan súper bien porque ponemos unos vídeos de clases de 20 minutos… para ellos es un juego y yo estoy entrenando a la vez", cuenta.

Alimentación sencilla

El entrenamiento no es el único pilar de su estilo de vida. Pilar Rubio también presta especial atención a la alimentación, apostando por productos frescos y poco procesados. "En casa lo que se come es producto fresco, carne, pescado, verduras y fruta", ha explicado en diferentes entrevistas.

Entre sus desayunos favoritos destaca una combinación rica en proteínas y fibra: "Desayuno una tostada de pan integral de masa madre con aceite, champiñones con pimienta y dos huevos revueltos. No me inflama y alimenta mis músculos".

A sus 48 años, la presentadora reconoce que el paso del tiempo le ha hecho cambiar su forma de entender la vida. "Me cuesta cumplir años, pero lo que me doy cuenta es que cada vez tengo que aprovechar más el tiempo… hay que dedicarle el tiempo a las cosas importantes, no perderlo en cosas que no te aportan nada".

También asegura sentirse mucho más segura que cuando tenía 20 años. "Sé muchas más cosas que con 20, sé manejarme a nivel emocional y a nivel profesional de otra manera, que me hace sentirme mucho más segura y disfrutar más de cada paso que doy".