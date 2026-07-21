Los maquilladores coinciden: olvida los labiales intensos este verano, favorece y rejuvenece más un tono nude que hidrate

Durante años, el protagonismo del maquillaje de labios ha estado reservado a los rojos intensos, los tonos cereza o los acabados efecto vinilo. Sin embargo, este verano la tendencia da un giro hacia la naturalidad.

El 'no make up lip', una versión renovada del clásico labio nude, se ha convertido en el favorito de maquilladores, celebridades y firmas de belleza por un motivo muy sencillo: consigue unos labios jugosos, saludables y con un color casi imperceptible que potencia la belleza natural.

Lejos de los acabados mate que dominaron hace unos años, la nueva generación de labios nude apuesta por fórmulas hidratantes, aceites labiales, bálsamos con color y tintes translúcidos que respetan el tono natural de cada persona.

El objetivo ya no es cubrir el labio, sino embellecerlo, encajando además con el auge del maquillaje minimalista impulsado por corrientes como el 'clean girl aesthetic', el 'skin-first beauty' o el maquillaje "sin maquillaje", que siguen dominando las redes sociales y las pasarelas internacionales.

El nude deja de ser beige

Los maquilladores coinciden en que el concepto de labio nude ha cambiado por completo. Ya no se trata de encontrar un pintalabios beige, sino de elegir un tono que reproduzca el color natural del labio, aportando únicamente un ligero brillo y una apariencia más saludable.

En los desfiles de firmas como Chloé, Victoria Beckham o Prada, esta temporada los labios apenas llevan color. En su lugar, destacan acabados satinados, ligeramente húmedos y con un efecto volumen muy discreto.

La tendencia también responde a una necesidad práctica. Durante el verano, las altas temperaturas hacen que muchas personas reduzcan al mínimo el maquillaje y busquen productos cómodos, ligeros y fáciles de reaplicar.

Los expertos recuerdan además que unos labios bonitos empiezan por una buena hidratación. El sol, el cloro, la sal del mar o el aire acondicionado favorecen la deshidratación de esta zona, por lo que los tratamientos labiales cobran tanto protagonismo como el propio maquillaje.

En este contexto, las mascarillas de noche y los bálsamos nutritivos viven uno de sus mejores momentos. Un ejemplo es Plush Puddin' de Fenty Skin, el tratamiento que Rihanna asegura utilizar antes de las alfombras rojas para preparar el labio y evitar que cualquier labial se cuartee. Su fórmula combina aceites de coco y ricino, vitamina E, aceite de jojoba y extracto de acerola para reparar e hidratar intensamente.

Sustitutos del pintalabios clásico

Si hay un producto que resume la filosofía del 'no make up lip' son los aceites labiales. A medio camino entre el gloss y el tratamiento, ofrecen brillo sin sensación pegajosa y mejoran la hidratación durante horas.

Uno de los lanzamientos que mejor representa esta tendencia es Gloss Bomb Oil de Fenty Beauty. Su textura mezcla el acabado luminoso de un gloss con ingredientes propios del cuidado de la piel, como la manteca de karité y el aceite de fruta de la pasión.

Los bálsamos con color también ganan protagonismo. El Lip Care de Apivita, enriquecido con grosella negra, aceite de oliva, manteca de cacao y karité, aporta un ligero tono burdeos que se adapta perfectamente al maquillaje natural del verano.

Otra de las propuestas más buscadas es Pillow Talk Blush Balm Lip Tint, de Charlotte Tilbury. Se trata de un híbrido entre barra de labios, bálsamo y tinte que reacciona con el pH de cada persona para crear un color personalizado, una tendencia que cada vez gana más adeptos entre quienes buscan un acabado muy natural.

Para quienes prefieren tratar los labios mientras los maquillan, destacan fórmulas con activos cosméticos como péptidos, mantecas vegetales y antioxidantes. Es el caso de Greatest Kisser Peptide Lip Treatment, de Foreo, diseñado para aportar hidratación inmediata y mejorar el aspecto del labio con el uso continuado.

Los tonos del verano

Los maquilladores recomiendan elegir colores muy próximos al tono natural del labio: rosas suaves, melocotón, beige rosado o marrones claros con subtonos cálidos.

El objetivo no es que el labio destaque, sino que parezca más sano, uniforme y ligeramente más voluminoso gracias al brillo.

Entre los clásicos que siguen funcionando sobresale Rouge Coco Flash, de Chanel, cuya textura se transforma en un aceite brillante al contacto con los labios y proporciona un acabado luminoso muy favorecedor.

También vuelve a situarse entre los favoritos Almost Lipstick Nude Honey, de Clinique. Su éxito reside en que sus pigmentos cálidos y fríos se adaptan al color natural de cada persona, logrando un nude diferente en cada labio.

La gran ventaja del 'no make up lip' es precisamente esa versatilidad. Funciona con un rostro completamente limpio, acompaña al maquillaje más sofisticado y favorece a cualquier edad. Una prueba más de que, este verano, la tendencia más elegante no consiste en añadir más color, sino en dejar que la belleza natural sea la auténtica protagonista.