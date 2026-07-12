Eduardo Senante, farmacéutico: "Esta crema de menos de 10 euros elimina las manchas del rostro y unifica el tono de la piel"

Durante los últimos años, el cuidado de la piel ha vivido una auténtica revolución. La investigación dermatológica ha permitido desarrollar fórmulas cada vez más completas, con activos específicos capaces de responder a necesidades muy concretas, desde la deshidratación hasta las manchas, la pérdida de firmeza o las primeras arrugas.

Sin embargo, basta con mirar generaciones anteriores para comprobar que muchos productos clásicos siguen teniendo un lugar privilegiado en el neceser. La piel luminosa que conservan muchas de nuestras abuelas no siempre ha sido fruto de cosméticos sofisticados, sino también de fórmulas sencillas que han resistido el paso del tiempo.

Entre esas fórmulas tradicionales hay una que ha conseguido mantenerse vigente generación tras generación. Se trata de la crema antimanchas de Bella Aurora, un producto que lleva décadas formando parte de los hogares españoles y que, lejos de desaparecer, esta crema continúa siendo la favorita de expertos como Eduardo Senante.

Un clásico en la cosmética actual

Aunque cada año aparecen nuevos principios activos y tratamientos despigmentantes, hay productos que continúan siendo recomendados por profesionales sanitarios por la eficacia demostrada de su formulación.

La crema antimanchas de Bella Aurora es uno de estos productos. Según explica el especialista a la revista Lecturas, muchas personas la recuerdan desde la infancia porque formaba parte de la rutina de cuidado de madres y abuelas, mucho antes de que ingredientes como el retinol, la vitamina C o los ácidos exfoliantes ocuparan estanterías.

Como señala Senante, "en nuestro imaginario colectivo sigue siendo sinónimo de cosmético antimanchas porque fue un producto pionero". Esa trayectoria explica que continúe despertando interés incluso entre quienes siguen rutinas faciales mucho más completas.

Uno de los aspectos que más destaca el farmacéutico es la presencia de gayuba entre sus ingredientes principales. Se trata de una planta utilizada desde hace años en cosmética por su contenido en arbutina, uno de los despigmentantes naturales más conocidos.

Este compuesto actúa ayudando a reducir la producción de melanina, el pigmento responsable de la aparición de muchas manchas cutáneas, especialmente las provocadas por el sol, el paso del tiempo o los cambios hormonales.

La acción de la arbutina busca conseguir que las manchas existentes vayan perdiendo intensidad de forma progresiva mientras favorece un tono más uniforme.

A diferencia de otros ingredientes despigmentantes más agresivos, suele ofrecer una buena tolerancia cuando se utiliza correctamente, por lo que se ha convertido en un activo muy valorado dentro de la cosmética para tratar las hiperpigmentaciones.

La fórmula no se limita únicamente a este ingrediente, sino que la crema incorpora también distintos aceites vegetales con función nutritiva que ayudan a reforzar la barrera cutánea.

Crema Bella Aurora. El Corte Inglés.

Esta combinación resulta especialmente interesante porque muchos activos despigmentantes pueden producir cierta sensibilidad o irritación, sobre todo en pieles secas o reactivas. Gracias a esos ingredientes emolientes, la piel mantiene una mayor hidratación y se reduce la sensación de tirantez.

Además, como explica Eduardo Senante, "también cuenta con ingredientes calmantes y protectores en la fórmula, con lo cual despigmenta, unifica el tono y protege la piel y la barrera cutánea".

De esta forma, la crema no solo actúa sobre la pigmentación, sino que también ayuda a conservar la función protectora natural de la piel.

El resultado que persigue esta combinación de ingredientes es una piel visualmente más uniforme, luminosa y con una textura más cuidada.

Eso sí, como ocurre con cualquier tratamiento dirigido a reducir manchas, los especialistas recuerdan que los resultados aparecen de forma gradual y que la constancia resulta fundamental para apreciar los cambios.

Junto a la aplicación habitual, Senante comparte un truco que muchas personas llevan tiempo utilizando para potenciar el efecto iluminador de la crema. Su recomendación consiste en mezclar una pequeña cantidad con ácido hialurónico antes de aplicarla sobre el rostro como si se tratara de una mascarilla nocturna.

Según explica, esta mezcla permite aprovechar el poder hidratante del ácido hialurónico mientras la crema actúa durante varias horas sobre la piel. "Te levantas con la piel superluminosa y unificada", asegura el farmacéutico, que propone utilizar este método como un tratamiento intensivo para mejorar el aspecto del rostro.

No obstante, conviene recordar que cualquier producto despigmentante debe acompañarse siempre de una correcta protección solar durante el día.

La exposición a la radiación ultravioleta es uno de los principales factores responsables de la aparición y el empeoramiento de las manchas, por lo que aplicar un fotoprotector de amplio espectro sigue siendo el paso más importante para prevenir nuevas hiperpigmentaciones y mantener los resultados obtenidos con este tipo de tratamientos.