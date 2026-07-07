Tu mejor versión empieza aquí: algunos imprescindibles que estás a punto de conseguir en nuestra Comunidad

Algunos de los productos que sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida

Con la llegada del verano y las vacaciones, apetece más que nunca sacar lo mejor de una misma. Es la época de los reencuentros con la familia y los amigos, de descubrir nuevos destinos y de renovar el armario con esos accesorios que marcan la diferencia y nos hacen sentir a la última.

Pero un look perfecto va mucho más allá de la ropa y los complementos. Contar con los productos de belleza adecuados es fundamental para conseguir un rostro radiante y un cuerpo cuidado durante toda la temporada.

Por eso, en la Comunidad de Magas hemos preparado una selección de imprescindibles beauty que no querrás dejar escapar. Lo mejor de todo es que estás a un paso de que sean tuyos: regístrate aquí gratis y accede a ello. ¡Sigue leyendo y descubre cuáles son!

100% naturales

Cada vez son más las personas que apuestan por una rutina de belleza basada en ingredientes con este origen y fórmulas respetuosas, dejando atrás los cosméticos elaborados con siliconas y otros componentes más agresivos.

Con esa filosofía nace Maybeez, una marca canaria comprometida con el cuidado de la piel a través de productos pensados para mimar el rostro y el cuerpo sin renunciar a la protección del medio ambiente.

En la Comunidad de Magas queremos que la descubras de primera mano, por eso sorteamos un exclusivo pack con algunos de los imprescindibles de la firma.

El lote de Maybeez que puedes conseguir. Cedida

¿Te gustaría hacerte con él? ¡Participa haciendo clic aquí!

Perfumería de autor

Pocas cosas tienen el poder de evocación de un aroma capaz de despertar emociones y transportarnos a esos recuerdos que permanecen intactos en nuestra memoria. Y es que un olor puede convertirse en un auténtico viaje sensorial.

Cuando esa esencia nace de una fragancia de autor, la experiencia adquiere una dimensión aún más especial, convirtiéndose en una obra de arte para los sentidos.

En la Comunidad de Magas nos gusta acercarte las propuestas más exclusivas, de ahí que te presentemos Arquiste, una firma que se ajusta a esta definición.

Sus fragancias se inspiran en momentos históricos reales, transformando cada una de sus creaciones en una vivencia única y sofisticada.

'Venice Rococó', el perfume de Arquiste que sorteamos. Cedida

Si quieres conseguir una de los tres frascos del sorteo, sólo tienes que participar pinchando aquí.

Para pieles maduras

Tratar el cutis con productos de calidad siempre es una buena inversión, pero a partir de cierta edad se convierte en un gesto imprescindible.

Con el paso del tiempo, la tez pierde firmeza, elasticidad y luminosidad, por lo que necesita fórmulas específicas que respondan a sus nuevas necesidades.

Con ese objetivo, Bella Aurora ha desarrollado la rutina 'Splendor 60', un tratamiento diseñado para acompañar en esta etapa con un cuidado intensivo que ayuda a nutrir, hidratar y reparar, favoreciendo la luminosidad, una sensación de confort y de aspecto rejuvenecido.

La rutina 'Splendor 60' de Bella Aurora. Cedida

Como queremos que la pruebes, sorteamos tres rutinas completas de la línea. Si quieres hacerte con una de ellas, participa aquí y no dejes pasar la oportunidad.

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