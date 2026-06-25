El nuevo 'multistick' que reduce tu rutina a un solo gesto (y que quieren todas las expertas): 7 tonos disponibles y un 'efecto buena cara' sin esfuerzo

Imagen de una modelo de la web de KOSAS, luciendo el tono "Surreal" del nuevo "Impressionist Multistick".

Hubo un tiempo en el que la belleza se medía por el número de pasos frente al espejo. Una coreografía casi matemática de sérums, prebases, texturas en crema que se fundían con polvos de sellado y brumas fijadoras que prometían un acabado perfecto a cambio de nuestro bien más preciado: el tiempo.

Y es que, admitámoslo, aunque nos apasione el ritual, la vida va demasiado rápido como para pasar una hora maquillándonos cada mañana. Pero aquí está el verdadero dilema: no queremos renunciar al placer de un buen exceso. Nos sigue fascinando esa sobredosis de color que enciende el rostro, las mejillas ultra-marcadas y un glow generoso que se note a kilómetros.

Es precisamente en este nuevo mapa de deseos donde encaja el último flechazo de la temporada. El Impressionist Multistick de Kosas ha llegado para revolucionar nuestro neceser (y nuestros bolsos) reduciendo la genialidad a un solo gesto.

La clave para lograr unas mejillas jugosas en segundos

Lo cierto es que no es fácil sorprender en una categoría tan saturada como la de los coloretes en stick. Sin embargo, el Impressionist Multistick de Kosas consigue exactamente eso.

Desde la primera aplicación resulta evidente que no se trata de un simple producto dos en uno, sino de una fórmula pensada para integrarse con la piel de una manera casi imperceptible.

Su textura cremosa se desliza sin esfuerzo y se funde al instante, dejando ese efecto de rubor natural que parece brotar de la propia piel.

Todo ello gracias a una fórmula modulable que te permite decidir qué versión quieres que el mundo vea hoy: si la de haber pasado un fin de semana entero en la costa o la de haber disfrutado de una terraza al sol.

Pero, ¿qué es exactamente este producto? El Impressionist Multistick es una barra cremosa multifunción diseñada para utilizarse tanto en mejillas como en labios, permitiendo crear looks monocromáticos y armónicos con un solo gesto.

Inspirado en el movimiento impresionista, este stick nace con la intención de convertir el maquillaje en una experiencia intuitiva, sensorial y profundamente personal. La idea es sencilla: deslizar, difuminar y jugar con el color hasta conseguir el resultado deseado.

No importa si apenas tienes cinco minutos antes de salir de casa o si disfrutas dedicando tiempo al maquillaje; funciona igual de bien en ambos escenarios.

Este efecto se consigue desde la primera pasada y, en mi caso, la primera vez que lo probé supe inmediatamente que iba a convertirse en uno de esos productos imprescindibles que siempre terminan en el bolso y que, además, no requieren herramientas especiales para aplicarlo.

Mi forma favorita de aplicar este tipo de productos siempre va a ser con brocha; sin embargo, este producto funciona —literalmente— igual cuando lo aplicamos con los dedos. El acabado no queda encima de la piel, sino que se fusiona con ella, algo especialmente difícil de conseguir en este tipo de fórmulas.

Uno de los grandes aciertos de Kosas ha sido desarrollar siete tonalidades distintas capaces de adaptarse prácticamente a cualquier tono de piel y estado de ánimo. Desde Nuance, un delicado beige rosado, hasta Ripe, un baya intenso, pasando por rosas guayaba, malvas o tonos tostados.

Porque sí, aunque cada color funciona perfectamente por separado, la verdadera magia aparece cuando empiezas a mezclarlos entre sí. Combinar varios tonos permite crear colores completamente personalizados, intensificar el resultado o conseguir ese efecto multidimensional tan favorecedor.

Otro aspecto que me conquistó es su duración. Aunque el acabado mantiene ese aspecto fresco y luminoso tan característico de las texturas en crema, el producto permanece intacto durante horas.

En mi caso, aguantó toda la jornada sin necesidad de retoques, conservando el color y la jugosidad inicial hasta el final del día y todo ello gracias a las doce horas de duración que promete la marca, tanto en mejillas como en labios.

Todo este universo de color y jugosidad de suma, a su vez, a una fórmula que refleja a la perfección la filosofía skin-first de Kosas. El Impressionist Multistick incorpora un complejo botánico hidratante y coenzima Q10, conocida por su acción antioxidante y por ayudar a mejorar la textura de la piel.

Además, ha sido testado dermatológicamente, es apto para pieles sensibles, hipoalergénico y no comedogénico, demostrando que el maquillaje ya no solo busca embellecer, sino también cuidar la piel a largo plazo.

La rutina de Kosas para conseguir efecto buena cara

Precisamente esa filosofía híbrida entre maquillaje y tratamiento define el universo Kosas y convierte a la firma en una de las favoritas de las amantes del efecto buena cara.

De hecho, el Impressionist Multistick encaja a la perfección dentro de una rutina completa de la marca. Para conseguir una piel luminosa y uniforme, una combinación infalible comienza con el Revealer Extra Bright Corrector Enriquecido con Péptidos, especialmente en el tono Magic, un precorrector rosa que neutraliza ojeras, rojeces y signos de fatiga mientras ilumina la mirada.

Después, basta con perfeccionar la piel y aplicar el Impressionist Multistick en mejillas y labios para conseguir ese efecto saludable que parece fruto de ocho horas de sueño y varios días de vacaciones.

Para fijar el maquillaje sin renunciar a la luminosidad natural, los Cloud Set Loose Powder se han convertido en otro imprescindible de la marca. Estos polvos traslúcidos difuminan la textura, minimizan poros y sellan el maquillaje durante horas sin apagar el glow ni dejar sensación acartonada.

Y si lo que buscamos es elevar todavía más el resultado, existe un último gesto capaz de transformar por completo el maquillaje: aplicar sobre los puntos altos del rostro el Shiny Objects - Polvo Iluminador Efecto Mojado.

Este híbrido entre iluminador líquido y compacto aporta un brillo translúcido y sofisticado que recrea ese acabado húmedo tan deseado, potenciando todavía más el efecto jugoso del multistick.

El resultado final es una piel luminosa, fresca y saludable que parece requerir muchísimo esfuerzo cuando, en realidad, apenas ha llevado unos minutos frente al espejo.