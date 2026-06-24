El colorete viral que rejuvenece y dura todo el día: "Su fórmula de fácil difuminado se funde perfectamente con la piel"

El colorete se ha convertido en el imprescindible absoluto de todas las rutinas de belleza actuales. Es ese toque mágico capaz de transformar cualquier look, despertar el rostro y rejuvenecer la piel con un solo gesto.

Tostados, aterciopelados, rosas, líquidos, en polvo... existe un sinfín de opciones que nos da la oportunidad de probar. De hecho, no hay mejor época para experimentar hasta encontrar aquel que mejor nos siente que la actual, en la que todas buscamos lucir las mejillas más jugosas del mundo.

Y si hablamos de este fenómeno, los coloretes líquidos de SHEGLAM fueron de los primeros en abrir la veda y democratizar la tendencia viral en redes. Su tono estrella, Love Cake, es el ejemplo perfecto: un formato gel-crema con aplicador de esponja que se funde perfectamente con la piel para lograr ese ansiado efecto volumen de larga duración.

Love Cake, el tono estrella

No es casualidad que los coloretes líquidos se hayan convertido en uno de los productos más deseados del momento. Frente a las fórmulas tradicionales en polvo, las texturas fluidas aportan un acabado mucho más fresco y natural, consiguiendo ese efecto "buena cara" instantáneo que triunfa tanto en pasarelas como en redes sociales.

Dentro de esta tendencia, el Color Bloom Liquid Blush de SHEGLAM en el tono Love Cake lleva tiempo posicionándose como uno de los grandes favoritos entre las amantes del maquillaje.

Su éxito reside, en gran medida, en un tono rosa suave capaz de adaptarse a diferentes tipos de piel y estilos de maquillaje. Se trata de un color que equilibra naturalidad y sofisticación, por lo que funciona igual de bien en looks minimalistas de diario que en maquillajes más elaborados para ocasiones especiales.

El resultado son unas mejillas sonrosadas, luminosas y con un aspecto saludable que rejuvenece el rostro al instante.

Otro de sus puntos fuertes es la fórmula. Este colorete presenta una textura ligera en gel-crema que se funde fácilmente con la piel, evitando el temido efecto parche y permitiendo trabajar el producto con comodidad.

Gracias a su composición, la intensidad del color puede modularse según las preferencias de cada persona: desde un rubor sutil y apenas perceptible hasta unas mejillas mucho más marcadas y protagonistas.

Además, incorpora un práctico aplicador de esponja que facilita enormemente la aplicación, incluso para quienes no tienen demasiada experiencia maquillándose.

Bastan unos pequeños puntos de producto sobre las mejillas y difuminar suavemente con los dedos, una brocha o una beauty blender para conseguir un acabado uniforme y natural. La fórmula deja un acabado mate intenso y aporta un favorecedor efecto volumen que ayuda a realzar las facciones.

La larga duración es otro de los aspectos que explican su viralidad y es que, Love Cake permanece intacto durante horas sin perder intensidad, algo especialmente valorado durante los meses de verano, cuando el calor y la humedad ponen a prueba cualquier maquillaje.

A todos estos beneficios se suma la disponibilidad de SHEGLAM en tiendas físicas. Desde marzo de este mismo año, podemos encontrar la marca en perfumerías como Primor o Druni y, en este caso, el colorete Love Cake por un precio de 6,49 euros.

Cómo aplicar el colorete para rejuvenecer

Para sacar el máximo partido al colorete y conseguir un efecto rejuvenecedor, la clave ya no está únicamente en el tono elegido, sino también en la forma de aplicarlo.

Durante años, la técnica más extendida consistía en depositar el producto sobre la manzana de la mejilla y difuminarlo en movimientos circulares.

Sin embargo, los expertos coinciden en que este gesto puede resultar poco favorecedor con el paso del tiempo, ya que concentra el color en la parte baja del rostro y acentúa visualmente la pérdida de firmeza.

La tendencia actual apuesta por una aplicación completamente distinta. Ahora, el colorete se trabaja desde la parte alta del pómulo y se difumina en dirección ascendente hacia la sien.

Este sencillo cambio crea un efecto lifting inmediato, eleva ópticamente las facciones y devuelve frescura al rostro sin necesidad de recurrir a técnicas de contorno demasiado marcadas.

El objetivo ya no es esculpir ni transformar las facciones, sino acompañarlas y potenciarlas de una manera mucho más natural.

La textura también juega un papel fundamental. En las pieles maduras, los acabados excesivamente secos o empolvados pueden marcar las líneas de expresión y restar luminosidad.

Por ello, cada vez triunfan más las fórmulas líquidas, en crema o satinadas, capaces de fundirse con la piel y aportar un acabado fresco y jugoso. Love Cake recoge todas estas características.

El tono elegido es otro factor decisivo a la hora de rejuvenecer el rostro. Los rosas suaves, melocotones o corales suelen ser los más favorecedores, ya que imitan el rubor natural de la piel y aportan un aspecto descansado y saludable.

Love Cake encaja perfectamente dentro de esta tendencia gracias a su rosa suave, capaz de aportar luminosidad y un efecto buena cara instantáneo sin endurecer las facciones.

Por eso, muchos maquilladores defienden que, especialmente a partir de cierta edad, el colorete debe convertirse en el auténtico protagonista del maquillaje.

Frente a los productos de contorno, que requieren mayor precisión y pueden endurecer el rostro, un buen rubor aplicado estratégicamente es capaz de devolver vitalidad, dimensión y juventud con apenas unos toques.