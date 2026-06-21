Bárbara Martos, maquilladora: "El lápiz de ojos negro en la línea de agua puede hacer que parezcas más mayor"

El maquillaje es, sin duda, nuestro mejor aliado de belleza. Tiene el superpoder de camuflar esas pequeñas imperfecciones que nos quitan el sueño, pero, sobre todo, de potenciar nuestros rasgos favoritos.

Afortunadamente, el mundo de la cosmética se ha vuelto un espacio súper accesible. Ya no hace falta ser una experta para experimentar con texturas y colores; hoy en día, cualquiera puede adaptar las tendencias a su propio estilo sin complicaciones.

Sin embargo, con tantas opciones a nuestro alcance, a veces es fácil caer en pequeños descuidos que consiguen el efecto contrario al que buscamos. Uno de los más comunes y que más nos puede cambiar la expresión es, según advierte la maquilladora Bárbara Martos, la forma en la que aplicamos el lápiz de ojos en la línea de agua.

El efecto del lápiz negro

El lápiz de ojos es uno de los cosméticos más antiguos de todos. Hay registros de los primeros usos en el Antiguo Egipto, aproximadamente en el año 3150 a.C.

Este cosmético no solo era utilizado como una forma de embellecer la mirada, sino también con fines protectores: se creía que podía proteger contra el mal de ojo y las enfermedades.

En la actualidad, a pesar de ser únicamente un producto estético, sigue siendo el gran aliado de las personas que buscan agrandar y definir su mirada.

A diferencia del eyeliner, este producto puede ser difuminado con mucha más facilidad, lo que no solo nos permite hacer el proceso más fácil, sino poder eliminar los errores de forma más sencilla.

Sin embargo, y a pesar de sus ventajas, el lápiz de ojos en la línea de agua puede resultar contraproducente, especialmente en lo que respecta a la percepción de la edad, de acuerdo con la maquilladora Martos.

Cuando aplicamos lápiz negro en la línea de agua, el resultado es una reducción visual del tamaño del ojo. Esto se debe a que el color oscuro absorbe la luz, creando una ilusión de profundidad que acorta el espacio visible del globo ocular.

Los ojos, al parecer más pequeños y más encajonados, pueden perder ese aspecto descansado que se asocia comúnmente con la juventud.

A este proceso tenemos que añadirle el que nosotras mismas sufrimos sin quererlo, el envejecimiento. Con el paso de los años vamos perdiendo luminosidad en la mirada y aparecen líneas finas, bolsas o sombras bajo los ojos.

Al agregar una línea negra intensa en esa zona ya de por sí delicada, se puede acentuar involuntariamente ese aspecto cansado, enfatizando esas imperfecciones en lugar de disimularlas.

Los contrastes fuertes, como el negro, pueden endurecer los rasgos faciales. Mientras que un delineado sutil en el párpado puede definir la mirada, una línea negra marcada en la línea de agua inferior puede crear un efecto rígido o severo, lo que tiende a asociarse con una apariencia más madura.

Algo así sucede con las sombras en el párpado. Los tonos oscuros, en lugar de brindar frescura y luminosidad, tienden a marcar las facciones, acentuando líneas de expresión y hundiendo visualmente los ojos, lo que puede generar un efecto contrario al buscado.

Además de sus desventajas estéticas, el lápiz negro en la línea de agua no suele ser una técnica efectiva y es que, al interactuar con la humedad natural del ojo, suele correrse o desvanecerse con facilidad, provocando manchas o acumulaciones en las esquinas del ojo que pueden añadir un aspecto descuidado o envejecido.

"Hay que tener mucho cuidado y saber bien cómo aplicarlo", indica la maquilladora, "lo ideal es difuminarlo 'un pelín', que sea algo sutil; si no, puede hacer que parezcas más mayor y no nos va a beneficiar", confiesa.

En su lugar, también podemos optar por tonos más claros, como blanco o beige. De esta forma, conseguimos neutralizar el color carne o ligeramente rojizo debido a la vascularización de esta área sensible y, por tanto, abrir y resaltar la mirada.