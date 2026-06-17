Confirmado: este es el único producto que necesitas este verano para conseguir efecto 'buena cara' y sin ir maquillada

La obsesión por la piel perfecta ha cambiado. Si hace unos años el objetivo era cubrir imperfecciones con bases de alta cobertura y acabados mate, ahora la tendencia apunta justo en la dirección contraria.

Ahora, todos buscamos una piel luminosa, fresca, saludable y con ese brillo natural que parece recién salido de unas vacaciones junto al mar.

En plena era del "skinimalism", donde menos es más y el maquillaje busca potenciar la piel en lugar de ocultarla, los productos híbridos entre maquillaje y tratamiento se han convertido en los grandes protagonistas de los neceseres.

El último lanzamiento que sigue esta filosofía llega de la mano de Charlotte Tilbury, que amplía su popular línea Unreal con un nuevo iluminador en formato stick diseñado para conseguir un efecto glow inmediato.

La propuesta responde a una de las grandes demandas actuales del mundo de la belleza, el de lograr una piel radiante en cuestión de segundos y sin necesidad de técnicas complicadas ni herramientas profesionales.

Tendencia en maquillaje 2026

Las búsquedas relacionadas con conceptos como "glass skin", "glazed skin" o "summer glow" no dejan de crecer en redes sociales.

El objetivo ya no es parecer maquillada, sino dar la impresión de haber descansado ocho horas, beber dos litros de agua al día y regresar de un fin de semana en Ibiza.

Ese aspecto saludable y luminoso se ha convertido en el nuevo ideal de belleza. Charlotte Tilbury lleva varios años apostando por esta estética a través de su conocido Unreal System, una colección de productos centrados en recrear el efecto de una piel hidratada, fresca y bañada por la luz natural.

La maquilladora británica, responsable del maquillaje de algunas de las mayores celebridades internacionales, explica que la inspiración detrás de esta línea nace de un concepto muy concreto.

"Darlings, ¿queréis el secreto para una piel de verano Unreal durante todo el año? Siempre he sido una ladrona de luz, intentando capturar la luz de las velas, la luz de la luna o las horas doradas de Ibiza en mis productos", afirma con humor la propia empresaria y maquilladora.

Ahora, la firma completa la colección con Unreal Highlighter Fresh, Healthy Glow Stick, un iluminador que busca reproducir el efecto de una piel recién salida de un tratamiento facial o de un día de playa.

Más que un iluminador

La gran diferencia respecto a los iluminadores tradicionales está en su formulación. Mientras que muchos productos de este tipo se limitan a aportar partículas reflectantes, esta novedad incorpora un 92% de ingredientes de cuidado de la piel, una cifra que refleja el auge de la llamada "skinification" del maquillaje.

Esta tendencia apuesta por cosméticos que no solo embellezcan de forma inmediata, sino que también contribuyan a mejorar el aspecto de la piel con el uso continuado.

Entre sus ingredientes destacan el ácido hialurónico y las vitaminas C y E, conocidos por su capacidad para hidratar, aportar luminosidad y ayudar a combatir los signos visibles del cansancio.

La textura también juega un papel fundamental. El formato stick permite aplicarlo directamente sobre la piel y difuminarlo con los dedos en cuestión de segundos. Sin brochas, sin esponjas y sin necesidad de espejo.

Nuevo Unreal Highlighter Fresh de Charlotte Tilbury

Precisamente esa facilidad de uso es uno de los aspectos que más valoran las consumidoras actuales, que buscan rutinas rápidas y efectivas capaces de adaptarse al ritmo acelerado del día a día.

Efecto 'buena cara'

Si hay una expresión que define la nueva generación de productos de maquillaje es "efecto buena cara". Ese resultado que parece imposible de conseguir cuando la piel luce apagada, cansada o deshidratada después de una jornada intensa, un viaje largo o una noche de poco descanso.

Según los datos facilitados por la marca tras las pruebas realizadas con consumidoras, el 94% asegura que el producto aporta un brillo fresco y radiante, mientras que el 91% considera que transforma instantáneamente una piel de aspecto fatigado en una piel luminosa.

Unreal Highlighter de Charlotte Tilbury

Además, el 96% destaca su capacidad para crear un efecto de enfoque suave que difumina visualmente pequeñas imperfecciones y mejora el aspecto general del rostro.

El tono elegido para este lanzamiento también responde a una demanda creciente del mercado. Se trata de un champán translúcido pensado para adaptarse a distintos tonos de piel sin alterar el maquillaje ni dejar un acabado artificial. Demasiado perfecto y por solo 42 euros.

La idea es que funcione como un toque final capaz de aportar dimensión al rostro sin que parezca que se lleva iluminador. Charlotte Tilbury lo resume de forma sencilla: "Lo creé para llevar la piel de un aspecto cansado y apagado a radiante en segundos".

En un momento en el que la belleza apuesta por la naturalidad, la luminosidad y los productos multifunción, este tipo de lanzamientos confirman que el auténtico lujo ya no consiste en cubrir la piel, sino en conseguir que luzca mejor.