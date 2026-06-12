El rojo ha pasado de moda: la manicura ideal que está arrasando entre las españolas más elegantes

El rojo lleva toda la historia siendo el color de la elegancia por excelencia. De hecho, solo tenemos que remontarnos unos años atrás para recordar cómo el mismísimo Winston Churchill convirtió el labial de este tono en un producto de primera necesidad durante la guerra, consciente de su poder para elevar el ánimo y la seguridad de las mujeres.

Este color indomable no solo se quedó en los labios —con el eterno recuerdo de Marilyn Monroe en nuestra retina—, sino que conquistó por completo el universo de las uñas, coronándose como el rey indiscutible de los salones de belleza durante décadas.

Sin embargo, el mundo de la manicura ha evolucionado hacia un horizonte donde las opciones son infinitas y el minimalismo gana terreno. Aunque el clásico carmín jamás morirá, las tendencias actuales demuestran que la sofisticación hoy se escribe con otra caligrafía.

Es ahí donde entra en juego la última gran obsesión de las expertas en moda: la manicura francesa con efecto glazed. Una reinvención impecable que aporta una luminosidad sutil, limpia y ultraelegante a las manos, confirmando lo que ya es un secreto a voces: el rojo ha pasado de moda (al menos, por esta temporada) y este diseño es el que de verdad está arrasando entre las españolas más elegantes.

Francesa con efecto 'glaseado'

La manicura francesa con efecto glazed se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la temporada porque reúne dos de las tendencias más potentes de los últimos años: la elegancia atemporal de la francesa clásica y el acabado luminoso y nacarado que popularizaron celebridades de todo el mundo.

Su principal atractivo reside en el brillo sutil que aporta a la uña. A diferencia de los esmaltes con purpurina o de los acabados metalizados más intensos, el efecto glazed crea una especie de velo perlado que refleja la luz de forma natural.

Las uñas parecen más sanas, más luminosas y visualmente más cuidadas, algo que encaja a la perfección con la tendencia actual hacia una belleza más discreta y refinada.

Además, esta manicura tiene la ventaja de adaptarse a prácticamente cualquier ocasión y funciona igual de bien en el día a día que en eventos especiales, bodas, reuniones de trabajo o celebraciones con amigos. De hecho, es una de las opciones favoritas para novias e invitadas.

Su apariencia limpia hace que combine con cualquier estilo de ropa y que resulte especialmente atractiva para quienes buscan una manicura elegante sin caer en diseños excesivamente recargados.

Otro de los motivos de su éxito es que ayuda a estilizar visualmente las manos. Los tonos translúcidos, rosados o nude que suelen utilizarse como base crean una sensación de mayor longitud en los dedos, mientras que el brillo nacarado aporta dimensión y profundidad a la superficie de la uña.

Cómo conseguir las uñas glaseadas

El proceso para conseguir este efecto comienza con una preparación minuciosa de la uña. Tras limar y dar forma, se aplica una base en un tono nude que puede variar entre el rosa empolvado, el beige suave o incluso acabados lechosos muy ligeros.

Posteriormente se realiza la clásica línea de la manicura francesa en el borde libre de la uña y, una vez sellado el diseño, se añade el característico polvo cromado o pigmento perlado que genera el efecto glazed.

Finalmente, una capa de brillo potencia el reflejo luminoso y prolonga la duración del esmalte.

Aunque la versión más conocida apuesta por la clásica punta blanca, una de las razones por las que esta tendencia está conquistando los salones de belleza es su enorme versatilidad.

La manicura francesa ya no se limita al blanco tradicional y admite una amplia variedad de colores que permiten personalizar el resultado sin perder sofisticación.

Las puntas rojas, por ejemplo, ofrecen una reinterpretación moderna de la elegancia clásica y, si me permitís, es una de mis favoritas. Nunca jamás me habían halagado tanto las manos que cuando me hice ese diseño.

Mantienen la esencia refinada de la francesa, pero incorporan un toque de carácter que resulta perfecto para quienes no quieren renunciar por completo al color. Todo ello, con el perlado del efecto glaseado que mejora el conjunto.

El amarillo también se ha convertido en una de las opciones más populares, especialmente en estos meses de verano, ya que aporta luminosidad y un aire fresco que combina espectacularmente con el acabado nacarado.

A estas variantes se suman otras propuestas en tonos pastel, azul cielo, verde menta, lila o incluso colores más intensos como el burdeos y el chocolate.

Gracias al efecto glazed, cualquier tonalidad adquiere una apariencia más suave y sofisticada, alejándose de los acabados planos para ofrecer un brillo elegante que eleva el diseño.