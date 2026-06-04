Olevi, la firma española con más de un 80% de ingredientes naturales: biotecnología y alta eficacia que conquistan

Los productos de Olevi nacen de la esencia del Mediterráneo y el olivo. Cedida

Bolsas de aseo y estanterías abarrotadas hablan de una nueva fiebre. Las rutinas de skin care ocupan cada vez más espacio y tiempo en nuestras vidas.

No obstante, siempre conviene tomar un buen shot de realismo junto a los suplementos que acompañan al desayuno por la mañana, ya que la clave nunca se encuentra en la acumulación.

Esa pausa que tanto se menciona es una lógica que también se puede aplicar en este ámbito. En este contexto surgen términos como la cosmética slow y consciente, donde encaja a la perfección la filosofía de la firma de cuidado de la piel Olevi.

Como se encargan de reiterar los dermatólogos y expertos en dermocosmética, hay una serie de pasos fundamentales que son los que hay que seguir para lograr la excelencia cutánea (a medida para cada cual): una limpieza profunda —a ser posible doble—, hidratación idónea y protección solar rigurosa.

En Olevi habita esa máxima como punto de partida junto a una visión del plano beauty en clave contemporánea y de lujo donde la biotecnología, la naturaleza y la sostenibilidad conversan sin competir, dando lugar a un discurso único en clave de formulación científica aplicada a la belleza.

Aquí no se habla sólo de skin care, sino de una especie de ritual que tiene su origen en la tradición; en aquello que siempre ha funcionado y que ahora, muchas veces, debido a los ritmos acelerados, pasa a un segundo plano.

Su inspiración se encuentra en dos pilares que entroncan con la esencia española: la fuerza del Mediterráneo y el poder regenerador milenario del olivo.

Desde esa concepción, y bajo el ideario del clean beauty, desarrollan en sus laboratorios —sin perder el pulso de su entorno y sus raíces— alternativas de alta eficacia con más de un 80% de ingredientes de procedencia natural y un activo exclusivo presente en la línea Olea Vitae.

Esta serie de propuestas son la reafirmación de una idea sencilla y de base, pero no de fácil ejecución: el máximo rendimiento no está reñido con la pureza o con la fidelidad a unos principios y estándares. En el corazón de su innovación late la biotecnología aplicada al cuidado de la piel.

Un bodegón de productos de Olevi. Cedida

Todo esto resulta en una mezcla perfecta entre los avances y la sabiduría ancestral. Una herencia que encuentra su eco en el presente y que, poco a poco, se va instalando en las rutinas de muchas y muchos.

La primera colección de la marca, Olevi Repair, nace con un objetivo claro en el horizonte que se asienta en tres verbos: restaurar, revitalizar y proteger la piel. Estas acciones se dan sobre el envejecimiento cronológico y biológico, una distinción fundamental, especialmente ahora que el término longevidad pulula en todas las conversaciones sobre belleza y salud.

En el universo de la firma, cada crema, cada sérum y cada textura suponen una experiencia sensorial única; un recordatorio de que el cuidado diario es un espacio sagrado de calma y reconexión. El lujo silencioso no está sólo anclado en armarios y looks, sino que también habla de tratar con mimo a la microbiota y devolver el equilibrio al cutis.

Cada movimiento de Olevi es una apuesta por los resultados visibles y duraderos, pero también un símbolo de que lo nuevo no está reñido con esa tradición cuyos posos impregnan el ADN de la propuesta.

Poco a poco, Olevi se está convirtiendo en un 'must' de muchos neceseres. Cedida

Entre sus iconos sobresale la Eye Contour Cream, un contorno de ojos de última generación formulado para combatir arrugas, bolsas y signos de fatiga. Gracias a su combinación de péptidos y tecnología, aporta una mirada más luminosa, descansada y revitalizada.

Otro de sus best sellers es la Neck Cream, una crema específica para cuello y escote que proporciona un efecto lifting inmediato, mejora la firmeza y suaviza visiblemente las líneas de expresión. Su fórmula combina extractos botánicos con ingredientes biotecnológicos que ayudan a reestructurar y rejuvenecer la piel desde las primeras aplicaciones.

La innovación también se encuentra en cada elemento que compone el Facial Cleansing Powder, un limpiador en polvo sin base acuosa que depura en profundidad sin resecar, regula el sebo y fortalece la microbiota cutánea. Con vitamina C y arcilla de bentonita, deja la piel suave, equilibrada y luminosa.

Este trío es un sueño para cualquier neceser y especialmente interesante ahora que llega el verano, una época en la que las agresiones sobre el cutis se multiplican debido a factores como las radiaciones UV, el cloro de las piscinas o el agua del mar.

En la imagen, la Eye Contour Cream. Cedida

En el centro de la línea Olevi Repair, al igual que en el resto de sus propuestas, están los cuidados y el bienestar. No hay otra forma de resolver la ecuación.

La firma apuesta así por una alternativa que mezcla el concepto de belleza contemporánea con la tradición, partiendo de esa perfección que sólo se encuentra en la naturaleza y que se pule con mimo en el laboratorio.

Olevi encuentra su lugar en un mercado saturado como una compañía que mira hacia el futuro sin perder de vista sus raíces, convirtiendo sus elementos principales en un único lenguaje. Y, por supuesto, haciendo todo esto palpable; cumpliendo promesas que radican en el amor propio, la salud y la sofisticación.