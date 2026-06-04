David Francés, maquillador: "A partir de los 50, una piel sobrecargada de maquillaje es lo que más envejece"

Demi Moore es una de esas mujeres que han conseguido convertir el paso del tiempo en parte de su identidad estética. A sus 63 años, la actriz sigue protagonizando titulares por una imagen sofisticada, luminosa y natural que continúa conquistando.

Su reciente aparición en el Festival de Cannes volvió a disparar las búsquedas sobre su maquillaje. Nada parecía excesivo, ni la piel, ni los ojos, ni los labios. Todo estaba perfectamente equilibrado para potenciar el rostro sin endurecerlo.

Precisamente ahí está, según el maquillador profesional David Francés, el auténtico secreto de su imagen. "Lo que hace que el maquillaje de Demi Moore resulte tan favorecedor y elegante son varias cosas. Para mí, la más importante es que la piel no esté sobrecargada. Eso es fundamental".

Durante años, el maquillaje para pieles maduras se basó en cubrir. Bases densas, exceso de polvo y acabados completamente mates dominaban las rutinas de belleza. El problema es que ese efecto terminaba marcando aún más líneas de expresión y pérdida de elasticidad.

Ahora la tendencia ha cambiado radicalmente. El objetivo ya no es esconder la edad, sino conseguir una piel fresca, uniforme y luminosa.

La nueva belleza madura

El maquillaje que triunfa actualmente entre mujeres de más de 50 años tiene un denominador común: el glow natural. "No suman años, al contrario, aportan frescura, sofisticación y un resultado mucho más elegante", explica David Francés sobre este tipo de acabados ligeros.

El experto insiste en que la luminosidad es lo que realmente rejuvenece un rostro. "Más allá de la estética, lo que llama la atención del rostro de Demi Moore es la luz que tiene la piel. Se ve uniforme, flexible y con muchísima vida".

La industria cosmética también se ha adaptado a esta nueva filosofía. Muchas marcas han sustituido las antiguas bases ultramate por fórmulas hidratantes, sérums con color y maquillajes enriquecidos con ingredientes como ácido hialurónico, niacinamida o péptidos.

La idea es evitar el llamado efecto máscara, uno de los grandes enemigos del maquillaje en piel madura. Francés recomienda incluso mezclar la base con crema hidratante o sérum para conseguir un acabado mucho más ligero. "Así obtenemos un efecto segunda piel mucho más favorecedor".

El truco del iluminador

Uno de los consejos más interesantes que comparte el maquillador tiene que ver con el iluminador. Y no, no habla de esos productos llenos de partículas brillantes que dominaron las tendencias hace unos años.

"Cuando pensamos en iluminador solemos imaginar mucho brillo, pero en pieles maduras el enfoque cambia completamente", explica. Su recomendación pasa por utilizar iluminadores satinados o mates en puntos muy concretos del rostro para reflejar la luz sin marcar textura.

“Siempre recomiendo aplicar un iluminador mate en zonas estratégicas como patas de gallo, rictus o debajo del polvo de sol hacia la mandíbula". El resultado, asegura, es mucho más elegante porque crea efecto buena cara sin enfatizar líneas de expresión.

Otro producto estrella para este 2026 es el lip tint. Estos tintes ligeros para labios y mejillas se han convertido en imprescindibles precisamente por su capacidad para aportar color sin rigidez.

"Aplicar pequeños toques con el dedo en labios y pómulos rejuvenece muchísimo porque el color se integra mejor con la piel", señala Francés. La clave está en que el maquillaje nunca parezca excesivamente trabajado. Ese acabado fresco y ligeramente imperfecto es precisamente lo que hace que el rostro se vea más joven.

Cómo levantar la mirada

Otro de los aspectos más comentados del maquillaje de Demi Moore en Cannes fue el trabajo del ojo. Lejos de delineados muy marcados o sombras oscuras, la actriz apostó por tonos suaves y técnicas que elevan visualmente el párpado.

"El ojo estaba trabajado de forma muy sutil”, explica Francés. “Llevaba tonos fríos como berenjena, burdeos o gris, que agrandan muchísimo la mirada y aportan elegancia”.

Para conseguir ese efecto lifting sin cirugía, el maquillador recomienda oscurecer ligeramente la esquina exterior del ojo en forma de V invertida y difuminar hacia arriba. También aconseja delinear suavemente la parte exterior de las pestañas inferiores para abrir visualmente el ojo sin endurecerlo.

Otro truco sencillo pero muy efectivo es utilizar lápiz beige en la línea de agua. A diferencia del negro, aporta sensación de mirada más descansada y luminosa.

Eso sí, el experto insiste en que menos siempre es más. "El mayor error es utilizar bases demasiado pesadas o matificar toda la piel", advierte. "Cuando abusamos del polvo, el maquillaje pierde frescura y marca mucho más las arrugas". Por eso recomienda matificar únicamente zonas concretas como la frente, la nariz o la barbilla y siempre con productos muy ligeros.