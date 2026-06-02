Gabriel Llano, peluquero: "A partir de los 60, un flequillo abierto rejuvenece y suaviza las facciones del rostro"

Entre las melenas XL y los cortes midi que arrasan cada temporada, hay un clásico que nunca desaparece de las peluquerías: el corte bob. Atemporal, elegante y fácil de adaptar a cualquier estilo, sigue siendo uno de los favoritos de las mujeres que buscan un cambio favorecedor sin renunciar a la comodidad.

Lejos de ser un corte aburrido o limitado, el bob ha sabido reinventarse año tras año. Ahora se lleva más natural, con movimiento y acabados menos rígidos, convirtiéndose en una de las opciones más versátiles para quienes quieren actualizar su imagen sin hacer un cambio radical.

El peluquero de las influencers madrileño Gabriel Llano lo tiene claro: "El corte bob favorece prácticamente a todo el mundo porque se adapta muy bien a la forma del rostro, al tipo de cabello y al estilo personal".

Y precisamente esa capacidad de transformación es la que explica por qué sigue siendo tendencia temporada tras temporada.

El corte que más rejuvenece

Hay cortes que suavizan las facciones y otros que consiguen iluminar el rostro casi de inmediato. Según explica Gabriel Llano, el bob pertenece a este segundo grupo, especialmente a partir de cierta edad.

"No hay una edad ideal para llevarlo, pero a partir de los 40 funciona especialmente bien porque rejuvenece muchísimo la imagen", señala el estilista.

La razón está en el efecto visual que genera. Al despejar el cuello y limpiar el contorno facial, el rostro parece más elevado y ligero. Además, aporta movimiento al cabello y evita el efecto apagado que a veces producen las melenas demasiado largas.

El experto explica que este tipo de corte consigue modernizar la imagen sin necesidad de recurrir a cambios extremos. "Da frescura, suaviza los rasgos y aporta una sensación de cabello más sano y con volumen", añade.

Otro de sus puntos fuertes es que puede personalizarse completamente. No existe un único bob, sino múltiples versiones adaptadas a cada mujer. Por eso algunas optan por un acabado más pulido y sofisticado, mientras que otras prefieren un estilo desenfadado con textura y ondas suaves.

El bob que se lleva

Las tendencias capilares de los últimos meses han dejado claro que los acabados excesivamente perfectos ya no dominan las peluquerías. Ahora triunfan los cortes naturales, con movimiento y apariencia relajada.

En el caso del bob, esto se traduce en versiones menos rígidas y mucho más fáciles de llevar en el día a día.

Uno de los favoritos del momento es el french bob, inspirado en el estilo parisino. Se caracteriza por ser más corto, normalmente a la altura de la mandíbula, y por tener un acabado natural que parece improvisado, aunque esté cuidadosamente trabajado. "Es un corte con mucha personalidad y muy elegante", apunta Gabriel Llano.

También vuelve con fuerza el bob con flequillo, tanto recto como abierto tipo cortina. Este detalle ayuda a rejuvenecer todavía más el rostro y aporta un aire sofisticado sin endurecer las facciones.

Para quienes prefieren un acabado clásico, el blunt bob continúa siendo una apuesta segura. Se trata de un bob recto y pulido que destaca por la precisión de sus líneas. Eso sí, requiere más mantenimiento para conservar su forma impecable.

Otro aspecto que explica el éxito del bob es que funciona prácticamente con cualquier textura de cabello. En pelo liso, potencia el brillo y la definición. En melenas onduladas aporta movimiento natural y un efecto más desenfadado. Y en cabellos rizados puede resultar especialmente favorecedor siempre que el corte se adapte bien a la forma del rizo.

Cómo mantener el bob

Aunque el bob es un corte cómodo y práctico, también necesita ciertos cuidados para conservar su estructura y verse favorecedor. "El mantenimiento es fundamental", insiste Gabriel Llano. "Lo ideal es retocarlo cada seis u ocho semanas para que no pierda la forma".

Al tratarse de un corte geométrico y muy estructurado, el crecimiento del cabello se nota antes que en otros estilos más largos o desfilados. En el caso del cabello liso, los retoques suelen ser más frecuentes porque cualquier pérdida de simetría resulta más visible.

Sin embargo, en melenas onduladas existe algo más de margen gracias al movimiento natural del pelo. Para el cabello rizado, el experto recomienda cortar siempre en seco. De esta manera se respeta la forma real del rizo y se consigue un resultado más equilibrado.

Además del corte, el peinado también juega un papel importante. Uno de los trucos favoritos del estilista es trabajar ligeramente las puntas hacia dentro o hacia fuera para modernizar el acabado al instante.

También recomienda las ondas suaves tipo french wave, perfectas para aportar sofisticación sin perder naturalidad. Y si se busca un look más elegante para una ocasión especial, el acabado wet con raya marcada continúa siendo una de las opciones más sofisticadas para lucir un bob impecable.

En cuanto a los cuidados diarios, Gabriel Llano aconseja utilizar siempre protector térmico antes de secador o planchas y aplicar un sérum ligero en las puntas para controlar el encrespamiento y potenciar el brillo.

Lo que sí recomienda evitar son las herramientas de calor sin protección y los recogidos demasiado tirantes. "Un bob bien cuidado se nota enseguida. Cuando mantiene su estructura y movimiento, rejuvenece muchísimo y aporta una imagen moderna y elegante", concluye el peluquero madrileño.