Los maquilladores dan una lección: "A partir de los 50, el lápiz de labios es perfecto para disimular arrugas de la boca"

Con el paso de los años, nuestra piel cambia por completo causando estragos en nuestro físico, especialmente en el rostro. Las arrugas de expresión, las pequeñas líneas en el contorno y la pérdida de firmeza hacen que el maquillaje labial que antes aplicábamos en segundos, ahora requiera de más mimo y técnica.

No se trata de renunciar a los tonos intensos o a unos labios bien definidos, los expertos en belleza tienen claro que sí se puede conseguir un resultado impecable, incluso en pieles maduras. Solo hay que saber cómo.

Múltiples maquilladores profesionales coinciden en un consejo efectivo a la par que sencillo de llevar a cabo, el de maquillar labios con arrugas sin que el labial se desplace ni se pierda la definición.

Un truco de maquillaje que no solo realza la belleza natural, sino que evita ese efecto "boca descuidada" que tanto tememos cuando el pintalabios se cuela por el famoso "código de barras".

Maquillar labios con arrugas

Conforme la piel del rostro va perdiendo firmeza, aparecen arrugas en los labios, sobre todo las verticales que aparecen justo sobre el labio superior. Las conocidas como "código de barras", pueden hacer que incluso el mejor labial se deslice fuera del contorno con el paso de las horas.

Ello sumado a la pérdida de volumen en las comisuras, que tiende a crear pliegues donde el pintalabios se acumula, dejando un acabado desigual y poco favorecedor.

La buena noticia es que no necesitas renunciar a tus colores favoritos ni limitarte a los tonos nude. Siguiendo unos sencillos pasos y con los productos adecuados, puedes conseguir unos labios definidos, lisos y jóvenes.

Preparación previa

Asegúrate de que la piel esté bien hidratada antes de nada. Utiliza un bálsamo labial nutritivo y déjalo actuar unos minutos para que la zona esté suave y sin grietas. Si tienes tiempo, exfoliar los labios suavemente una vez a la semana también ayuda a mejorar la textura y a que el maquillaje se adhiera mejor.

antes de nada. Utiliza un bálsamo labial nutritivo y déjalo actuar unos minutos para que la zona esté suave y sin grietas. Si tienes tiempo, exfoliar los labios suavemente una vez a la semana también ayuda a mejorar la textura y a que el maquillaje se adhiera mejor. Cómo usar el perfilador

Uno de los errores más comunes al maquillar labios con arrugas es no perfilar correctamente. El perfilador es imprescindible, ya que actúa como una barrera física que impide que el labial se deslice por las líneas de expresión.

Para aplicarlo correctamente y de la manera más sencilla posible, lo mejor es seguir los siguientes pasos que los expertos recomiendan para disimular las arruguitas de los labios:

Dibuja el contorno justo sobre la línea natural de tus labios. Ni por dentro (que los empequeñecería), ni por fuera (que puede dar un efecto artificial). Presta atención a las comisuras: evita maquillar esta zona directamente con el labial. Cuando llegues a los laterales, deja la boca ligeramente entreabierta y permite que el trazo del perfilador se pierda de forma natural hacia el interior. Así evitarás que el producto se acumule en esas arrugas más profundas. Rellena todo el labio con el lápiz: una vez perfilado, usa el mismo lápiz para colorear el interior de los labios. Esto no solo prolonga la duración del maquillaje, sino que evita que el color se desvanezca de forma desigual. Utiliza siempre un pincel. A la hora de aplicar el pintalabios, olvídate de hacerlo directamente desde la barra. Utiliza un pincel de labios para conseguir máxima precisión y evitar que el color traspase el perfilado. Evita los labiales tipo gloss o muy satinados. Aunque aportan volumen, tienden a deslizarse con facilidad por las arrugas del contorno. En su lugar, opta por acabados semi-mate, cremosos o labiales en barra con fórmula de larga duración. Corrector para sellar el contorno. Para fijar el maquillaje y evitar que se desplace, los maquilladores recomiendan aplicar un poco de corrector (o base fluida) justo por fuera del perfilador, con la ayuda de un pincel plano. Esto crea una segunda barrera invisible que mantiene el labial en su sitio. Truco de profesional: difumina el corrector con las yemas de los dedos para que se funda perfectamente con el resto del maquillaje del rostro.

Labios sin color

Maquillar los labios a diario no es una obligación, pero si quieres disimular el contorno envejecido, puedes recurrir al perfilador invisible de silicona.

Este tipo de lápiz, totalmente transparente, crea una barrera que evita que cualquier producto se desplace, incluso si solo usas bálsamo o un toque de color natural. Es ideal para días en los que buscas un look sin esfuerzo, pero cuidado.

A pesar de que los tonos naturales son siempre una apuesta segura, no hay razón para evitar los colores intensos. El rojo, el burdeos o incluso el fucsia pueden quedar espectaculares si se aplican correctamente.

Escoge tonos que armonicen con tu tono de piel y subtono (cálido o frío). Por ejemplo, los tonos frambuesa, coral suave, vino o cereza suelen favorecer a casi todos los rostros maduros. Por otro lado, evita tonos demasiado oscuros o marrones, que pueden endurecer las facciones o hacer que los labios se vean más delgados.