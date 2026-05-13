Juandiegoteo, peluquero: "Este tono es perfecto para rejuvenecer el rostro, es natural y aporta mucha luz"

Ni rubio platino, ni castaños oscuros uniformes. El verano de 2026 estará marcado por una tendencia mucho más natural en el cabello, donde la prioridad ya no será transformar radicalmente la melena, sino potenciar la luz y el movimiento de forma sutil.

En este contexto existe un tono que se perfila como el gran favorito de la temporada: el bronde. Después de varias temporadas dominadas por acabados pulidos y colores muy trabajados, el estilista Juandiegoteo lo tiene claro.

"El verano 2026 viene marcado por una belleza mucho más natural, luminosa y relajada. Se llevan los cabellos con movimiento, los colores bien integrados y los cortes que acompañan la textura natural del cabello en lugar de luchar contra ella. La tendencia está yendo hacia una belleza capilar menos rígida y fácil de llevar y el estilo Kate Moss triunfará cuando suban las temperaturas", explica el experto.

La clave está en lograr un resultado favorecedor sin que parezca excesivamente trabajado. Una melena con brillo, dimensión y reflejos estratégicos capaces de rejuvenecer el rostro sin necesidad de cambios extremos.

El tono que ilumina el rostro

Aunque el bronde no es un tono nuevo, esta temporada regresa con una versión mucho más suave y natural. "El bronde vuelve, pero en una versión mucho más natural, como si el cabello se hubiera aclarado ligeramente por el sol. Un efecto que nos encanta en verano", señala el hair designer.

Este color nace de la mezcla entre bases castañas y reflejos rubios muy difuminados, creando un efecto multidimensional que aporta luz sin endurecer las facciones.

A diferencia de otros rubios más fríos o muy uniformes, el nuevo bronde busca precisamente evitar el contraste excesivo. El objetivo es que el cabello parezca más luminoso y fresco, pero conservando profundidad y naturalidad.

Por eso se ha convertido en uno de los tonos más solicitados en peluquería cuando llega el buen tiempo. Además, uno de sus mayores atractivos es su capacidad para rejuvenecer visualmente el rostro. Los reflejos suaves alrededor de la cara aportan luz estratégica, suavizan las facciones y generan un efecto de piel más descansada.

Corte y color de Juandiegoteo. Juandiegoteo

Los expertos en coloración coinciden en que los tonos excesivamente oscuros o demasiado planos pueden endurecer los rasgos y marcar más las líneas de expresión. En cambio, las técnicas de iluminación suave como el bronde ayudan a crear un acabado mucho más favorecedor.

El resultado es especialmente efectivo en melenas midi y largas con capas ligeras o movimiento natural.

Fácil de mantener

Otra de las razones por las que el bronde vuelve a imponerse es su versatilidad. "Este color es el resultado de mezclar bases castañas con reflejos suaves muy difuminados", explica el estilista.

Precisamente esa fusión personalizada hace que favorezca prácticamente a todos los tonos de piel. En pieles cálidas se pueden potenciar reflejos dorados o miel, mientras que en subtonos más fríos funcionan mejor matices beige o ligeramente ceniza.

La ventaja es que el color se adapta fácilmente a cada persona sin perder ese efecto natural tan buscado este verano. Además, el mantenimiento en salón es mucho más sencillo que el de otros rubios tradicionales.

Al no existir una raíz marcada ni contrastes agresivos, el crecimiento del cabello resulta mucho más discreto y permite espaciar las visitas a la peluquería. "El resultado es elegante, fresco y de bajo mantenimiento en el salón", resume Juandiegoteo.

Esta tendencia conecta además con el auge de la llamada "lujo silencioso" aplicada a la belleza. Esos colores sofisticados que no parecen artificiales y que transmiten una imagen cuidada sin excesos.

La tendencia del verano

Más allá del color, el verano 2026 apostará por una estética mucho más relajada también en cortes y peinados. Las ondas naturales, las capas suaves y las texturas ligeras ganan terreno frente a los acabados rígidos o demasiado estructurados.

El llamado "estilo Kate Moss", al que hace referencia Juandiegoteo, vuelve precisamente por esa imagen desenfadada y luminosa que parece no requerir esfuerzo. Aquí, el bronde encaja perfectamente porque acompaña el movimiento natural del cabello y aporta dimensión sin restar frescura.

También será habitual verlo combinado con técnicas como el balayage suave o los contornos iluminados alrededor del rostro, que potencian aún más ese efecto rejuvenecedor.

La tendencia deja atrás las melenas excesivamente trabajadas para apostar por colores más fáciles de llevar y compatibles con la textura real del cabello.