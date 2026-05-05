La OCU dicta sentencia: esta es la mejor crema 'antiedad' para hidratar el rostro y eliminar arrugas

Elegir una buena crema antiedad se ha convertido casi en un arte en plena era del skincare. Entre promesas de "efecto lifting", fórmulas milagro y precios que se disparan, no es extraño sentirse perdido frente al lineal. Cada vez más consumidores buscan algo más que marketing: quieren eficacia real, resultados visibles y fórmulas que realmente cuiden la piel.

Con el fin de no fallar en el proceso, informes como los de la Organización de Consumidores y Usuarios se han convertido en una referencia clave. Sus análisis se basan en pruebas de laboratorio, donde se mide desde la hidratación hasta la reducción de arrugas tras semanas de uso.

Y aquí llega el dato que rompe con muchos prejuicios del sector beauty: la mejor crema antiedad no siempre es la más cara ni la más exclusiva. De hecho, según la OCU, una de las opciones más eficaces y mejor valoradas es la crema Cien Gold del supermercado Lidl.

Cómo elegir bien una crema antiedad

Por norma general, cuando hablamos de cosméticos faciales se nos hace muy difícil escoger el perfecto. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas, como nuestro tipo de piel o qué función queremos que desarrolle. En este contexto, la OCU nos ayuda con la elección y nos confiesa qué tenemos que tener en cuenta.

En su informe, han señalado que para que una crema antiarrugas sea catalogada como efectiva, tienen en cuenta una serie de factores. En el laboratorio, miden la profundidad de las arrugas y la hidratación, antes y después del periodo de aplicación, así como la tolerancia en la piel.

Una de las afirmaciones erróneas que tendemos a seguir a la hora de elegir una crema antiedad es su precio. Damos por asentado que cuanto más caro sea el producto, mejor cumplirá su función; sin embargo, para la Organización de Consumidores y Usuarios, "el precio no siempre se traduce en la calidad del producto".

Con el fin de saber elegir la mejor crema antiedad del supermercado, la OCU destaca que "existen millones de sustancias que dicen reducir las arrugas, pero solo algunos han demostrado alguna utilidad", entre ellas, la protección solar o la vitamina C y E.

La protección solar (filtros UV) si se trata de una crema de día. Los rayos ultravioletas son un factor determinante en el envejecimiento de la piel. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es proteger tu piel.

si se trata de una crema de día. Los rayos ultravioletas son un factor determinante en el envejecimiento de la piel. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es proteger tu piel. Vitamina C y E. Tienen un gran poder antioxidante y estas vitaminas ayudan a la producción de colágeno y a la eliminación de manchas.

Tienen un gran poder antioxidante y estas vitaminas ayudan a la producción de colágeno y a la eliminación de manchas. Coenzima Q10. Un antioxidante que ayuda a combatir la aparición de arrugas y a disimular las existentes.

Un antioxidante que ayuda a combatir la aparición de arrugas y a disimular las existentes. Retinol o vitamina A . Alisa las arrugas, disimula las manchas, reduce los poros y estimula la regeneración celular.

. Alisa las arrugas, disimula las manchas, reduce los poros y estimula la regeneración celular. Ácido hialurónico. Tiene alto poder hidratante, estimula la producción de colágeno y el proceso de cicatrización de la piel.

Tiene alto poder hidratante, estimula la producción de colágeno y el proceso de cicatrización de la piel. Alfa hidroxiácidos o AHA, son más conocidos por sus efectos exfoliantes ayudando a eliminar las células muertas de la superficie de la piel. Pero también suavizan las líneas de expresión. Los AHA incluyen el ácido láctico, el ácido málico, el ácido mandélico, el ácido fítico y el ácido glicólico. El fítico es el más suave de todos y se utiliza más como antioxidante que como exfoliante. Los ácidos lácticos, mandélico y málico son los más suaves y el ácido glicólico es el más fuerte.

son más conocidos por sus efectos exfoliantes ayudando a eliminar las células muertas de la superficie de la piel. Pero también suavizan las líneas de expresión. Los AHA incluyen el ácido láctico, el El fítico es el más suave de todos y se utiliza más como antioxidante que como exfoliante. Los ácidos lácticos, mandélico y málico son los más suaves y el ácido glicólico es el más fuerte. Péptidos. Se trata de sustancias que producen un ligero efecto tensor como argireline, dimetilaminoetanol o DMAE, Esphilantol. A estas cremas se las conoce como "efecto botox", "botulin effect".

Todas estas sustancias son las que, según la OCU, mejor actúan en la piel. Muchas de ellas se trata de antioxidantes, que combaten contra los radicales libres responsables del envejecimiento. Lo ideal, es buscar en la formulación estos ingredientes, y si es posible, que un gran número de ellos formen parte.

Como ya hemos comentado, el precio no tiene que ver con la calidad del producto y así también lo confiesa la Organización, que año tras año añade en su lista a una de sus favoritas: la crema antiedad Cien Gold de Lidl por menos de 6 euros.

La mejor crema 'antiedad', según la OCU

La Cien Gold de Lidl es una crema hidratante de día de textura suave y sedosa. Tal y como indican en la página web del supermercado, "proporciona hidratación durante 24 horas, ya que está formulada para el tratamiento de pieles deshidratadas".

Aunque pensemos que no, la hidratación es fundamental para todas las pieles. Tal y como explican desde Biotherm, la deshidratación debilita la piel y la hace más sensible a las imperfecciones, como las arrugas. Cuando se recupera la humedad de la misma, influye en el aspecto y la textura, ayudándola a estar más suave y delicada.

Crema cien gold de Lidl.

La crema Cien Gold de Lidl tiene la combinación perfecta para conseguir una piel reafirmada en mujeres de 50 años. Aunque se denomine como crema antiarrugas por su capacidad para eliminarlas, lo cierto es que la definen como una crema hidratante con efecto de regeneración y renovación celular.

Entre los ingredientes que podemos destacar de su fórmula destaca aceite de semilla de uva, uno de los mejores aceites antienvejecimiento que existen.

Contiene gran cantidad de vitaminas y antioxidantes, por lo que lucha contra los radicales libres, retrasa la aparición de arrugas y líneas de expresión. Es capaz de mejorar la síntesis de colágeno y elastina y favorece el crecimiento capilar.

Además, la crema antiedad de Lidl también contiene extracto de perla, que ayuda a potenciar el brillo de la piel de forma natural y es una de las opciones más famosas para tratamientos antiedad.

Añadido a ello, entre los ingredientes también llaman la atención el ácido hialurónico y la manteca de karité.

Su modo de aplicación es muy sencillo, ya que al tratarse de una crema de día, con aplicarla a primera hora es suficiente. "Por la mañana, con el rostro limpio, aplica la crema hidratante.

A continuación, para que la crema penetre bien, realizar un delicado masaje con la punta de los dedos. La piel tiene que absorber completamente la crema aplicada. Es indispensable aplicarse crema hidratante antes de maquillarse", explican en la web.