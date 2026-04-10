Mónica Sada, la fundadora y CEO de Unicskin que convierte la ciencia en rutina y el tiempo en belleza real

Mónica Sada, CEO y fundadora de Unicksin posando con uno de los productos de su marca. Cedida

Vivimos en un mundo que se mueve a toda velocidad, donde el tiempo parece siempre insuficiente y el autocuidado se convierte en un lujo difícil de alcanzar para muchos.

Pero la realidad es que no se trata de algo opcional, sino que es parte de nuestra salud. Y ahí aparece una contradicción clara: sabemos que es importante, pero no siempre tenemos el tiempo para hacerlo como nos gustaría.

De esa idea nace la propuesta de Mónica Sada, fundadora y CEO de Unicskin: crear productos que combinan biotecnología y dermocosmética para llevar el cuidado personal a casa, de forma práctica y accesible e integrando el bienestar en el día a día, sin complicaciones.

En esta entrevista, la directiva comparte su visión personal sobre la belleza y el cuidado de la piel. Además, ha querido tener un detalle muy especial con nuestras lectoras: ¡sortear uno de sus productos estrella! ¿Te gustaría descubrir cuál es y participar? ¡Haz clic en el botón de abajo!

Mónica, si tuvieras que presentarle a alguien que no conoce Unicskin ¿Cómo lo definirías?

Unicskin es una compañía española líder en tecnobelleza médica y dermocosmética biotecnológica, con una misión muy clara: democratizar la belleza llevando la eficacia de los tratamientos médico-estéticos al hogar, a través de soluciones seguras, clínicas y accesibles.

Es, en cierto modo, la materialización de esa vocación: ayudar a que cada persona se sienta mejor en su piel y, en consecuencia, consigo misma. Para mí, la belleza está directamente ligada a la salud.

Dejaste Nueva York para empezar con un proyecto muy diferente y liderado por ti ¿Qué fue lo que te hizo dar el paso? ¿No te dio vértigo?

Por supuesto que sentí vértigo. Tenía una carrera muy consolidada en banca y una vida aparentemente estable en Nueva York. Pero, al mismo tiempo, había una sensación muy clara dentro de mí: mi camino estaba en otro lugar.

Mi propia experiencia con problemas de piel me llevó a investigar, a entender y a descubrir soluciones que realmente funcionaban. Y en ese proceso entendí algo muy importante: quería dedicar mi energía a ayudar a las personas a sentirse mejor consigo mismas. No fue fácil la decisión, pero sí coherente conmigo misma.

¿Recuerdas el momento en el que pensaste: “Si no existe el concepto que necesito, lo voy a crear yo”?

Los problemas de piel me acompañaron durante toda mi adolescencia y eso marcó profundamente mi manera de entender la belleza. Desde ahí empezó todo.

El objetivo siempre fue unir ciencia y tecnología para ofrecer soluciones eficaces. Ver hoy que esos productos lideran rankings de ventas y ayudan a tantas personas es, sin duda, la mejor recompensa.

Cuando piensas en alguien del siglo XXI, con poco tiempo, mucha presión y saturación de información, ¿cuál dirías que es su mayor necesidad en el cuidado de la piel?

Creo que la mayor necesidad real no es tener más productos, sino confianza y seguridad en lo que estás usando.

Vivimos en un entorno con exceso de información, tendencias constantes y rutinas interminables que muchas veces generan más confusión que soluciones.

Al final, alguien con poco tiempo y mucha presión lo que necesita es simplificar, saber qué le funciona de verdad y por qué.

Los dispositivos de tecnobelleza de la marca están pensados como una inversión a largo plazo. ¿Cómo le explicas esto a un consumidor que se hace tratamientos puntuales?

Entiendo perfectamente a ese consumidor, porque durante años nos han enseñado a cuidar la piel de forma puntual como algo reactivo. Pero la realidad es que se trata de un órgano vivo que cambia constantemente, y lo que realmente marca la diferencia es la constancia.

Cuando hablo de dispositivos de tecnobelleza como una inversión a largo plazo, no me refiero solo al precio, sino al valor que generan en el tiempo. Un tratamiento puntual puede darte un efecto inmediato, pero muchas veces es temporal.

En cambio, cuando integras la tecnología en tu rutina, estás trabajando la piel de forma continua, mejorando su calidad desde dentro y previniendo a futuro. Además, también hay una cuestión de comodidad y autonomía. Hoy el verdadero lujo es poder cuidarte en casa, en tus tiempos, sin depender siempre de una cita o de agendas complicadas.

¿Crees que la sociedad está preparada para comprar menos, pero mejor?

Estamos en un momento de transición. Por un lado, cada vez hay más conciencia sobre el consumo responsable y la importancia de adquirir menos productos pero de mayor calidad. La gente empieza a valorar esto, la sostenibilidad y, sobre todo, la eficacia real.

Pero, por otro lado, sigue muy presente la lógica de ‘tener que probarlo todo’, en gran parte impulsada por la sobreinformación, las tendencias y la velocidad a la que cambian las novedades en el sector de la belleza.

Creo que la clave está en acompañar ese cambio: ayudar a las personas a entender qué necesitan realmente y darles herramientas para tomar decisiones más conscientes. Porque cuando encuentras lo que funciona para ti, automáticamente dejas de sentir la necesidad de probar más.

¿Qué ritual de belleza es absolutamente sagrado en tu día a día?

Siempre empieza por una buena limpieza, sin limpieza no hay belleza, y ese paso debe ser el primero. Luego combino con una buena hidratación, contorno de ojos y protector solar. Esos son mis imprescindibles. Por supuesto, combinado de toda nuestra tecnobelleza que voy usando a diario. Siempre viajo con la rutina completa y en ella siempre están los dispositivos.

¿Con qué frase te gustaría que se quedara quien termine de leer esta entrevista?

El futuro de la belleza no está en tener más, ¡sino en tener lo que realmente funciona!

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