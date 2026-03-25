El tratamiento español que conquista Hollywood sin bótox ni rellenos: piel más luminosa con un 50% menos de arrugas

El tratamiento de la firma de lujo Natura Bissé que ha conquistado a las mejores actrices. Natura Bissé

La piel, como la vida misma, evoluciona. Y a partir de los 40, lo hace con una intensidad que muchas mujeres, prácticamente, ni reconocen. No se trata solo de arrugas. La textura cambia, la firmeza se diluye y la luminosidad parece desvanecerse.

En ese escenario, la firma barcelonesa Natura Bissé vuelve a posicionarse como referente internacional no solo para el cuidado de la piel, sino también de belleza, luminosidad y rejuvenecimiento de lo que es el espejo del alma.

Con más de cuatro décadas de historia, no solo ha conquistado el universo de la cosmética de lujo de las que más apuestan por la salud de su piel,sino también los camerinos más exclusivos de Hollywood.

Este año, una vez más, ha sido protagonista silenciosa en la preparación de las actrices antes de los Premios Óscar 2026 gracias a su tratamiento facial 3D Collagen (R)evolution.

Años de años de investigación y la tecnología beauty más puntera respaldan al tratamiento cosmético que lucha contra los principales signos de envejecimiento. ¿Lo mejor de todo? Que no solo las actrices de Hollywood pueden apostar por una piel más bonita, tú también.

La piel a los 40

A partir de los 40, las hormonas comienzan a escribir un nuevo guion. La perimenopausia irrumpe con cambios que van más allá del ánimo o el descanso, sino que la piel también se transforma.

El descenso de estrógenos y progesterona afecta al colágeno y la elastina, lo que se traduce en un rostro más fino, más seco y menos elástico. En los primeros años de menopausia se puede perder hasta un 30% de colágeno, mientras la renovación celular se ralentiza.

Este contexto explica por qué cada vez más mujeres buscan tratamientos que no solo corrijan, sino que comprendan lo que le ocurre a su piel.

"¿De qué sirve que muestren a una chica de 22 años con una piel perfecta? La clave está en acompañar a la piel cuando empieza a cambiar, desde los 35 o 40", explican desde la marca.

La tendencia es clara: la cosmética deja de centrarse en la juventud para enfocarse en la salud y la evolución natural de la piel.

El gran secreto de Hollywood

Mientras en la alfombra roja todo parece effortless, detrás hay horas de preparación. Y ahí es donde entra en juego Natura Bissé.

"Estamos vinculados al cine desde hace muchísimo tiempo. Este año es el número 22 que estamos en los Óscar tratando la piel a todo el mundo del cine que va a la alfombra roja", explican, y esa confianza en la firma, es la mayor garantía que pueden tener.

Tratamiento Essential Shock (R)Evolution, de la firma barcelonesa Natura Bissé.

Su llegada a Hollywood no fue casual. "Fueron las maquilladoras de cine en Estados Unidos, que son auténticas gurús, las que empezaron a confiar en nosotros. Son ellas quienes dicen qué hay que ponerse, y entendieron lo importante que es tener una piel bonita antes y después de rodajes tan exigentes".

La marca comenzó cuidando precisamente a estas profesionales, conscientes de que la piel de las actrices sufre largas horas de maquillaje intenso. "Les enseñamos a cuidar la piel, a preparar el rostro antes del rodaje y a recuperarlo después, con un buen desmaquillado o una mascarilla reconfortante".

Ese boca a boca experto fue el que abrió las puertas de una industria tan exigente como la de Hollywood. Este año, además, el ritual previo a los Premios Óscar 2026 ha tenido lugar en un enclave de excepción: el Four Seasons de Los Ángeles. Allí, la firma organizó tratamientos exclusivos y experiencias sensoriales.

"Hicimos un evento con tratamientos y también una mesa que llamamos El sabor de la belleza, un maridaje entre belleza y gastronomía", detallan. Entre las asistentes, actrices como Abigail Spencer compartieron su experiencia en redes, mostrando el increíble resultado tras el tratamiento 3D Collagen (R)evolution.

Cosmética que evoluciona con la piel

La gran apuesta de este año es Essential Shock (R)evolution, una reformulación avanzada pensada para pieles que atraviesan cambios hormonales.

"Es un tratamiento de 90 minutos que presentamos coincidiendo con la temporada de cine. Pensábamos que podía ser largo, pero precisamente en ese tiempo está el valor: parar y cuidar la piel en profundidad".

Su innovadora fórmula actúa sobre los efectos de la revolución hormonal propia de esta etapa. "Está muy enfocada a mujeres a partir de 40, en premenopausia, cuando la piel sufre muchísimos cambios. Ayuda a regular, aporta colágeno y los estudios antes y después son espectaculares".

Pero más allá de la tecnología, hay un elemento que la marca reivindica con fuerza: el poder del tacto. "Ahora todo parece girar en torno a las máquinas, pero nosotros ponemos en valor el poder de las manos. Es fundamental".

Resultados probados

El lanzamiento de Essential Shock (R)evolution es una evolución de la icónica línea de Natura Bissé enfocada en las necesidades de la piel durante la perimenopausia y la menopausia. La propuesta se centra en un sérum y una crema que introducen un nuevo enfoque: la cosmética proteica reafirmante.

El corazón de la fórmula es el complejo biotecnológico Pro-Exo Protein System™, diseñado para estimular la comunicación celular y potenciar la producción natural de colágeno y elastina. A ello se suma una combinación de prebióticos, vitaminas y activos adaptógenos que refuerzan la hidratación, la elasticidad y la luminosidad.

Tratamiento Essential Shock (R)Evolution de Natura Bissé. Natura Bissé

Los resultados avalan su eficacia: estudios clínicos señalan una reducción de hasta el 50% en la apariencia de las arrugas, además de una piel más firme, jugosa y uniforme. Una apuesta que no busca frenar el paso del tiempo, sino acompañar a la piel en su evolución.

No solo la ciencia respalda el tratamiento, ya que un 87% de personas que lo han probado afirman que tienen la piel más jugosa y elástica, frente al 93% de quienes lo han probado que asegura que el resultado es una tez más tersa y firme.

Esa filosofía se traduce en protocolos rigurosos que se replican en todo el mundo. "El tratamiento que se hace en Los Ángeles es exactamente el mismo que en Barcelona o en cualquier centro de España. Somos muy estrictos con eso".

Una nueva forma de entender el cuidado. Una piel que evoluciona, sí, pero con elegancia. No solo las mejores actrices saben que el verdadero lujo ya no está en aparentar menos edad, sino en lucir una piel que refleja bienestar, experiencia y confianza, también las mujeres reales que apuestan por el empoderamiento desde todos los ámbitos de su vida.