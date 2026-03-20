Cómo se crea el peinado efecto mojado para una pasarela de la Fashion Week: los trucos de Pablo Bogado y Michael Costello

El calendario internacional de la moda sitúa cada año a ciudades como Nueva York, Londres, Milán, París y Madrid en el epicentro creativo del sector. Durante varias semanas, estas capitales concentran desfiles, presentaciones y encuentros que marcan el ritmo de la industria y anticipan las tendencias de cada temporada.

Madrid volvió a posicionarse como uno de esos puntos clave con la presentación de Into the Light, la nueva colección de Michael Costello. El diseñador apuesta en esta ocasión por una propuesta que trasciende lo estético, construyendo un relato personal donde la luz, la evolución y la sofisticación se convierten en ejes centrales de su discurso creativo.

El desfile, celebrado el pasado 18 de marzo en el Only YOU Boutique Hotel, destacó por su coherencia y por el cuidado extremo en cada detalle. La puesta en escena, pensada al milímetro, reflejaba con precisión esa transición hacia una visión más depurada y contemporánea.

La narrativa estética no se limitó a las prendas, sino que se extendió al universo beauty con una dirección capilar de alto nivel firmada por Pablo Bogado, uno de los nombres más reconocidos del panorama actual.

Su papel como Hair Director fue clave para traducir la esencia de la colección —sofisticación, fuerza y feminidad contemporánea— en un lenguaje capilar coherente, técnico y visualmente impactante. Todo ello realizado a escasos metros del Only YOU, donde su propia peluquería, Bogado Studio, se convirtió en el backstage desde el que se crearon todos los looks.

El concepto creativo exigía un efecto mojado sofisticado, casi escultórico, en el que la luz se convirtiera en protagonista. Para ello, el equipo apostó por una combinación estratégica de productos que aportaran fijación sin rigidez, brillo sin exceso de peso y elasticidad suficiente para mantener movimiento.

La ejecución técnica estuvo profundamente vinculada al uso de herramientas profesionales de Termix Professional, fundamentales para dar forma a cada look con precisión. Imagen de algunas de las modelos en la presentación de 'Into the Light' de Michael Costello. El secador Illusion permitió trabajar un brushing inicial delicado y respetuoso con la fibra capilar gracias a su tecnología iónica, que ayuda a cerrar la cutícula y eliminar el encrespamiento, aportando un acabado más suave y brillante desde la base. Su motor de alta potencia, capaz de reducir significativamente el tiempo de secado sin recurrir a calor extremo, facilitó un trabajo más eficiente sin comprometer la salud del cabello, mientras que su ligereza y precisión permitieron un control absoluto en cada movimiento. Por su parte, la plancha Unlimited fue clave para llevar ese acabado a un nivel superior, gracias a sus placas de cerámica y turmalina que distribuyen el calor de forma uniforme y potencian el brillo en cada pasada. Su avanzado control de temperatura, junto con el innovador contador de pasadas, permitió trabajar con una precisión milimétrica, garantizando un pulido extremo, sedoso y perfectamente definido, adaptado a cada tipo de cabello. Imagen de algunas de las modelos en la presentación de 'Into the Light' de Michael Costello. A ello se sumó el uso de los cepillos Evolution y peines de la firma, que facilitaron un control absoluto en cada fase del proceso, adaptándose a cada tipo de cabello y elevando el acabado final a un nivel de máxima exigencia en pasarela.

Este proceso no solo garantizaba uniformidad, sino también adaptabilidad a distintos tipos de cabello, un aspecto esencial cuando se trabaja con múltiples modelos en tiempos ajustados.

"El cabello debía estar a la altura de la colección: sofisticado, brillante y con personalidad. Hemos trabajado cada look con mucha precisión para que acompañara la fuerza de los diseños sin restarles protagonismo. El resultado es un cabello con luz, textura y control, que se mantiene impecable durante todo el desfile", explica Pablo Bogado.

Más allá del resultado estético, el reto logístico fue igualmente relevante. Tres pases privados y un equipo trabajando sobre 18 modelos exigieron una coordinación milimétrica, donde la durabilidad del peinado era tan importante como su impacto visual inmediato.

Imagen de algunas de las modelos en la presentación de 'Into the Light' de Michael Costello.

En este tipo de contextos, el verdadero éxito reside en lograr que el cabello conserve su estructura y brillo intactos durante horas, bajo condiciones de calor, movimiento y cambios rápidos de vestuario.

"El backstage es donde realmente ocurre la magia. Es exigente, es intenso, pero cuando ves a las modelos salir a pasarela con el look terminado, entiendes por qué amamos tanto esta profesión", añade Bogado.

El efecto mojado: técnica, precisión y control

El llamado efecto mojado —o wet look— es uno de los recursos más recurrentes en pasarela por su capacidad para proyectar modernidad, fuerza estética y una sofisticación casi arquitectónica.

Sin embargo, lejos de lo que podría parecer, no se trata simplemente de aplicar producto para simular humedad, sino de construir una textura controlada que combine brillo, fijación y flexibilidad.

En el caso del desfile Into the Light, el efecto mojado se planteó desde una lógica donde cada mechón debía responder a una intención concreta.

Para conseguirlo, el equipo de Pablo Bogado trabajó sobre una base perfectamente preparada, en la que el cabello había sido previamente tratado, secado y pulido antes de aplicar cualquier producto de acabado.

Imagen de una de las modelos en la presentación de 'Into the Light' de Michael Costello.

Este paso es determinante, ya que un cabello mal preparado genera un resultado opaco o desordenado, muy lejos del acabado premium que exige una pasarela.

Además, los productos empleados son esenciales para conseguir el resultado buscado. En el caso de Bogado, el equipo trabajó con productos de Wella Professionals, incluyendo las gamas Ultimate Repair y Ultimate Smooth.

La clave técnica residió en la mezcla de productos con funciones complementarias. Por un lado, el Gel Forte de Sebastian Professional aportaba la fijación necesaria para estructurar el peinado y definir la forma; por otro, Dark Oil, de la misma firma, añadía brillo, ligereza y elasticidad, evitando cualquier efecto rígido o acartonado.

Esta combinación, aplicada con precisión y distribuida con cuidado, permitía controlar el nivel de "humedad visual" sin saturar el cabello, logrando un acabado pulido y sofisticado.

Tal como señala el propio Bogado, el objetivo no era simplemente recrear un cabello mojado, sino construir un look con identidad: "Hemos trabajado cada look con mucha precisión… el resultado es un cabello con luz, textura y control".

Esa idea de control es fundamental, porque el efecto wet en pasarela no admite improvisación; cada reflejo, cada línea y cada movimiento están diseñados para dialogar con la luz y con el diseño de la prenda.