Pablo Bogado, peluquero: "El 'bronzéd hair' es el tono más elegante en una mujer porque parece natural"

En pleno barrio de Chueca, en Madrid, el salón de Pablo Bogado se ha convertido en uno de esos lugares a los que se acude cuando lo que se busca no es solo un cambio de look, sino un color de cabello que realmente favorezca.

Con más de 20 años de experiencia, Bogado es conocido por su savoir faire a la hora de trabajar el color y por crear tonos a medida que iluminan el rostro y respetan la belleza natural de cada mujer.

Ahora, el colorista presenta su nueva colección, "THE PALACE — Bronzéd Hair Collection 202", una propuesta que pone el foco en una belleza más natural y sofisticada. Inspirada en el efecto del sol sobre el cabello y ambientada en el Real Casino de Madrid, la colección apuesta por colores luminosos y elegantes que se alejan de los contrastes demasiado evidentes.

En el centro de esta propuesta está el bronzed hair, un tono que imita ese efecto ligeramente bronceado que deja la luz en el cabello. Para Bogado, el verdadero secreto de un color elegante está en que parezca natural, como si el cabello siempre hubiera tenido esa luminosidad. Esa idea de belleza sencilla y favorecedora es precisamente la que define esta nueva tendencia.

En qué consiste el 'bronzed hair'

El bronzed hair o melena bronceada no es simplemente un color, sino una forma de entender el cabello. Se trata de un concepto cromático que busca imitar la forma en la que el sol ilumina naturalmente la melena, creando reflejos suaves y matices cálidos que aportan profundidad y movimiento.

A diferencia de otras tendencias más marcadas, el bronzed hair se caracteriza por su sutileza. No hay contrastes extremos ni mechas evidentes; la clave está en fundir diferentes matices para que el color se mezcle con la luz y cree un acabado armonioso.

Según explica Bogado, la tendencia actual se aleja de los cambios radicales y apuesta por un tipo de belleza más orgánica. Las mujeres buscan colores que realcen su tono natural, pero que al mismo tiempo resulten fáciles de llevar y mantener en el día a día.

Dentro de esta estética bronceada, el estilista trabaja especialmente con dos familias de tonos que marcan la temporada. Por un lado, los rubios arena o miel, que crean un efecto luminoso y cálido capaz de iluminar el rostro con un acabado suave y muy favorecedor.

Por otro, las morenas iluminadas con matices moka y terrosos, que aportan profundidad y elegancia sin necesidad de decoloraciones agresivas.

Uno de los grandes atractivos de este color es su versatilidad. El bronzed hair se adapta fácilmente a diferentes bases naturales y estilos personales, ya que no busca transformar radicalmente el cabello, sino potenciarlo.

El objetivo es que el tono encaje con la piel, la mirada y la personalidad de cada mujer, logrando un resultado armónico y elegante.

Otro de sus beneficios es el mantenimiento. Al tratarse de un color que respeta la base natural del cabello y evita contrastes extremos, el crecimiento de la raíz resulta mucho más discreto.

Esto permite espaciar las visitas al salón y mantener una melena bonita durante más tiempo, algo cada vez más valorado por quienes buscan belleza práctica.

Para Bogado, además, no existe un color realmente bonito sin una base saludable. Por eso, en esta colección el cuidado capilar juega un papel fundamental.

Un cabello fuerte, brillante y bien tratado es la base sobre la que se construye cualquier diseño de color, ya que solo así se consigue ese acabado luminoso y natural que define al bronzed hair.