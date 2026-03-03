Sofía Vergara, actriz, 53 años: "El aceite de coco es clave en mi rutina. Lo aplico todas las noches desde hace años"

Sofía Vergara, a sus 53 años, no solo se ha consolidado como una de las actrices más reconocibles del panorama internacional gracias a su trabajo en series como Modern Family y Griselda, sino que también se ha convertido en uno de los referentes de estilo y presencia más comentados de Hollywood.

Su imagen siempre impecable —con un cuidado equilibrio entre elegancia y personalidad arrolladora— ha sido objeto de elogios tanto en alfombras rojas como en su día a día, donde evita exageraciones innecesarias y destaca siempre su belleza natural con un toque sofisticado.

Con más de tres décadas de carrera, Vergara ha aprendido no solo a potenciar sus virtudes estéticas, sino también a incorporar hábitos de belleza que se sienten reales, accesibles y fundamentados en ingredientes sencillos. Uno de ellos es el aceite de coco, el cual se impregna por todo el cuerpo antes de irse a dormir.

Los beneficios de usar el aceite de coco

El aceite de coco es un aceite vegetal que se obtiene de la pulpa del coco maduro. Tradicionalmente, se extrae mediante procesos de prensado en frío o en caliente, técnicas que ayudan a conservar gran parte de los nutrientes y compuestos beneficiosos presentes en la fruta.

Este método de extracción es precisamente lo que ha convertido al aceite de coco en un ingrediente versátil, utilizado tanto en la cocina como en la medicina tradicional y, cada vez más, en productos de cuidado corporal.

Desde un punto de vista bioquímico, el aceite de coco es rico en ácidos grasos saturados, especialmente ácido láurico, que le confieren una textura emoliente y propiedades que favorecen la retención de humedad en la piel.

A diferencia de muchos hidratantes comerciales que pueden incluir químicos y fragancias, el aceite de coco, cuando es virgen y prensado en frío, se percibe como una alternativa natural sin aditivos artificiosos.

Esto lo convierte en un hidratante eficaz para zonas del cuerpo con piel seca o áspera, como codos o rodillas, y aporta una sensación de suavidad que se nota tras su absorción gradual.

Según ha explicado, Vergara aplica este aceite por todo el cuerpo antes de acostarse, debajo del pijama. Esta combinación de oclusión y aceite crea una barrera que ayuda a sellar la hidratación, de modo que al despertar su piel se siente más tersa y nutrida.

Sofía Vergara y el aceite de coco son un match perfecto, y como ella misma explicó hace unos tiempo en una entrevista es un producto que nunca falta en su neceser de belleza. Algunos de los beneficios y cualidades del aceite de coco según los expertos: - Cuenta con propiedades antioxidantes - Ayuda a fortalecer el sistema inmune - Mejora los niveles de colesterol y favorece tanto la digestión como la circulación intestinal - Aumenta la sensación de saciedad. - Tiene un efecto reparador y revitalizante en la piel y el cabello, que protege y nutre en profundidad

Además de su función hidratante, el aceite de coco contiene compuestos con propiedades antimicrobianas naturales, gracias al ácido láurico y otros ácidos grasos, que pueden ayudar a combatir bacterias y hongos superficiales al ser aplicado sobre la piel.

Esta característica, combinada con su acción emoliente, contribuye a una barrera cutánea que parece menos propensa a la irritación y más capaz de mantener una textura suave con el tiempo.

Sin embargo, la actriz y modelo también confiesa que este no es su único uso, sino que también se puede aplicar en el cabello. En el mundo capilar, este aceite es una estupenda alternativa para reemplazar los acondicionadores comerciales.

No solo gracias a sus vitaminas, como la A, D, E y K, y sus minerales, como el fósforo, sodio, calcio, magnesio, hierro y potasio, sino que no contiene ninguna sustancia química agresiva.

Sus proteínas, ácidos grasos esenciales y antioxidantes evitan la caída y reparan las fibras dañadas, añadido a su contenido en ácido láurico, que penetra en el cuero cabelludo en profundidad y contribuye al crecimiento del pelo.

Añadido a ello, el contenido en antioxidantes del aceite de coco previene la descomposición de la melanina en la corteza del cabello.

De esta manera se retiene mejor el color y potencia la integridad del mismo, por lo que este producto puede disimular y neutralizar las canas que pueden surgir con el paso del tiempo.

Otro de los usos del aceite de coco para el pelo consiste en controlar el frizz o encrespamiento. De hecho, este producto protege tu melena de las agresiones externas, como el calor y los rayos UV, evitando su debilitamiento y maltrato.

Sin embargo, una de las ventajas del aceite de coco es que no contiene ninguna sustancia química agresiva, sino que está repleto de compuestos naturales que fortalecen la raíz del cabello y le devuelven el brillo perdido.

Es precisamente esta naturalidad la que permite a Sofía Vergara hacer uso de ello habitualmente. Según explicó al medio citado, la actriz y modelo se aplica aceite de coco en cabello seco "todas las noches antes de dormir".

"El aceite de coco es muy natural y es muy bueno. Puedes ponértelo en la cara, en las pestañas… te vas a dormir con ello aplicado y te despiertas completamente hidratada", explica.