Ana Belén (74), cantante: "Prefiero el lápiz marrón o gris oscuro difuminado a ras de las pestañas; el negro envejece"

Hay algo en el look de belleza de Ana Belén que siempre fascina. No responde a tendencias virales ni a maquillajes de alfombra roja recargados y mucho menos cae en el efecto filtro que a veces domina los photocalls.

En cada aparición, la artista vuelve a demostrar que la elegancia no necesita artificios. Más ella, una de los grandes referentes del cine y la música española.

Nos tiene acostumbrados a deslumbrar con su presencia, siempre con outfits muy trabajados y pensados en cada etapa de su vida.

De ahí que en las últimas apariciones esté apostando por una piel luminosa, labios rosados y sombras en la misma gama, todo trabajado desde la naturalidad.

No se trata de eliminar la edad que se tiene, sino de trabajar para resaltar los mejores rasgos. Respetar la textura, hidratar bien, evitar polvos en exceso y elegir colores que iluminen sin endurecer.

Piel natural, pero pensada

Lo primero que llama la atención es el acabado del rostro. No hay base pesada ni capas que apaguen la piel. Se aprecia uniformidad, pero sin efecto máscara.

La luminosidad está presente, aunque sin brillos excesivos. Ese equilibrio suele lograrse con fórmulas ligeras, como bases tipo sérum o hidratantes con color, aplicadas en poca cantidad.

En pieles maduras, el exceso de producto marca líneas de expresión. Aquí ocurre lo contrario: la piel se ve flexible y viva.

La preparación previa resulta clave. La maquilladora Sara Paredes explica que "una hidratación generosa, masaje facial para activar circulación y un toque estratégico de corrector solo donde hace falta (ojeras y pequeñas sombras alrededor de la nariz). Son las claves para que el maquillaje se asiente".

Ese trabajo previo permite que el resultado sea fresco y duradero. El corrector no invade zonas innecesarias y la base no compite con la textura natural.

Otro detalle importante es el uso moderado de polvos. En maquillajes para piel madura, sellar en exceso puede acartonar el rostro. Aquí, si los hay, están aplicados solo en puntos estratégicos.

El efecto final es el llamado "buena cara". Parece que no hay maquillaje, pero lo hay, cuidadosamente estudiado.

Ojos en rosa

El segundo acierto del look está en los ojos. Ana Belén opta por sombras rosadas, pero lejos de tonos fríos que puedan acentuar el cansancio.

Se trata de un rosa cálido, ligeramente empolvado y con un matiz iluminador. Este tipo de tonalidad armoniza mejor con pieles maduras y aporta luz sin marcar.

La aplicación también marca la diferencia. No hay ahumado intenso ni cortes de cuenca definidos. La sombra se extiende con suavidad sobre el párpado móvil.

El difuminado hacia arriba evita líneas duras. Esa ausencia de rigidez contribuye a una mirada más abierta y amable.

En este tipo de maquillaje conviene evitar delineados negros muy marcados. En las imágenes, el ojo aparece definido, pero de manera discreta.

Es probable que se haya utilizado un lápiz marrón o gris oscuro muy pegado a las pestañas y difuminado después. La definición está, pero no se impone.

La máscara abre la mirada sin excesos. Las pestañas se ven separadas, no apelmazadas. Ese detalle es esencial para mantener frescura.

El conjunto demuestra que, en pieles maduras, menos es más. La suavidad favorece mucho más que el dramatismo.

Labios rosados

El labial sigue la misma línea cromática que los ojos. De nuevo, rosa. Pero no un rosa chicle ni excesivamente brillante. Es un tono natural, ligeramente satinado, que respeta el color propio del labio y lo intensifica con sutileza.

Este tipo de rosa tiene un efecto inmediato: aporta frescura sin endurecer las facciones. Frente a rojos intensos o marrones oscuros, el resultado es más ligero. Además, al coordinar con las sombras, crea una imagen armónica. No hay contrastes bruscos, sino continuidad.

En pieles maduras se recomiendan texturas cremosas o satinadas. Los acabados mate muy secos tienden a marcar pliegues. Aquí el labio se ve hidratado y con volumen natural. Es probable que haya un perfilador en un tono similar para definir sin que se note el trazo.

Un truco práctico para replicar este efecto consiste en aplicar el labial, retirar el exceso con un pañuelo y reaplicar una capa fina. Así se fija mejor sin acumular producto.

El toque final lo aporta el rubor. Se aprecia un bronceado suave en las mejillas, colocado ligeramente alto.

Esta colocación ayuda a elevar visualmente las facciones y devuelve volumen al rostro. El resultado es fresco y elegante.

Hidratación, ligereza y colores bien elegidos. Tres claves que, lejos de seguir modas pasajeras, construyen una belleza atemporal.