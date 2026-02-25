La gran noche española de los Goya: las tendencias de maquillaje que dominarán la alfombra roja

Este sábado, se celebra una nueva edición de los Premios Goya, la cita más importante del cine nacional organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Mucho más que una entrega de galardones, la gala se ha convertido en un espejo cultural del país: talento, industria, discurso social y, por supuesto, moda y belleza.

En la ceremonia se entregarán los reconocimientos más esperados de la temporada: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor Protagonista, además de las categorías técnicas que reconocen el trabajo invisible que sostiene cada historia.

Entre ellas figura el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería, que adquiere un significado especial, porque el rostro también narra, transforma y construye personajes.

Pero si algo ha ganado protagonismo en los últimos años es la alfombra roja. Los Goya ya no sólo celebran el cine, también proyectan una imagen.

En esta edición, más que nunca, las tendencias internacionales vistas en eventos de similar calado irán de la mano con lo que se refleje en la red carpet patria.

A continuación, las claves de belleza que podrían hacer acto de presencia el próximo sábado 28 de febrero.

Glow fresco

La tendencia más sólida es el brillo controlado. No hablamos de algo exagerado, sino de una piel impecable, luminosa y perfectamente trabajada para soportar los flashes sin perder naturalidad.

En los Oscars del año pasado, Selena Gomez apostó por un maquillaje monocromático en tonos melocotón, con piel satinada y luz estratégica en pómulos y lagrimal. El resultado fue elegante y contemporáneo. Todo muy Rare Beauty.

Selena Gomez en los Oscars Instagram

También Ariana Grande defendió en los Golden Globe Awards un soft glam pulido, con base ligera y acabado similar al de su compañera de profesión, que realzaba sus facciones sin endurecerlas.

Ariana Grande en los Golden Globes. Instagram

En los Goya, esta tendencia puede traducirse en bases ultrafinas, correctores invisibles, iluminadores en crema y rubores integrados en la piel. La clave será parecer natural, aunque detrás haya una técnica milimétrica.

Labios intensos

Si la piel se suaviza, los labios toman fuerza. En las últimas alfombras rojas internacionales, el rojo profundo ha regresado como símbolo de sofisticación y carácter.

Zendaya en los Golden Globes mostró cómo un labial intenso puede equilibrarse con una mirada más discreta. El contraste genera un efecto inmediato de elegancia clásica.

Zendaya en los Golden Globes. Instagram

En los Grammy Awards, Sabrina Carpenter reforzó esta tendencia con un tono intenso que estructuraba el rostro y aportaba carácter al conjunto. Como siempre, apostó por un colorete muy subido. La cantante es la 'reina' del blush blindness, es decir, ceguera por rubor.

Sabrina Carpenter en los Grammy Awards. Instagram

En los Goya podríamos ver rojos cereza, burdeos o incluso tonos vino combinados con recogidos pulidos y vestidos minimalistas. El labio tipo statement funciona especialmente bien cuando el estilismo es sobrio.

Ojos softly defined

El smokey eye evoluciona hacia una versión más ligera y difuminada. Ya no domina el negro intenso, sino los marrones, topos y grises suaves que aportan profundidad sin endurecer la mirada.

Zoë Kravitz demostró en los Golden Globes cómo un delineado fino y una sombra bien integrada pueden definir el ojo sin restar protagonismo al conjunto.

Zoë Kravitz en los Golden Globes. Instagram

Este mismo 2026, Hailee Steinfeld llevó unos ojos softly defined en los Golden Globes, sustituyendo el clásico ahumado negro por sombras en tonos melocotón suavemente difuminadas. El resultado fue una mirada cálida y luminosa, a la par que intensa y delicada.

Hailee Steinfeld en los Golden Globes. Instagram

En la alfombra roja española, esta tendencia podría adaptarse con delineados delicados, eyeshadows irisadas y pestañas definidas pero naturales. Una propuesta nacida para acompañar al resto de elementos de la ecuación beauty.

En clave difuminada

Otra corriente fuerte es el maquillaje blurred, con labios ligeramente emborronados y transiciones imperceptibles en los ojos.

En la Academy Museum Gala, Jenna Ortega apostó por ello con un suave degradado que dibujaba su boca y sombras integradas sin líneas marcadas, confirmando que este acabado sigue dominando las alfombras más sofisticadas.

Jenna Ortega en la Academy Gala. Instagram

En los Grammy Awards, Tyla engalanó su mirada con tonos cálidos siguiendo este efecto y un acabado luminoso que suavizaba las transiciones, dando lugar a una propuesta que mimetizaba lo etéreo con lo contemporáneo.

Tyla en los Grammy Awards. Instagram

Este tipo de maquillaje encaja especialmente bien con vestidos fluidos o siluetas minimalistas. En los Goya podría aportar un aire menos estructurado, pero igualmente sofisticado.

Clásico y audaz

La gran tendencia global no es una técnica concreta, sino la libertad estética. En los Grammy Awards, Miley Cyrus combinó un smokey eye con cejas aclaradas, creando un equilibrio entre lo tradicional y lo disruptivo.

Miley Cyrus en los Grammy Awards. Instagram

En los BAFTA, Teyana Taylor demostró cómo el glamour clásico puede convivir con una presencia poderosa. El trabajo de la piel cinceló un rostro muy estructurado que jugaba con unos labios definidos y una mirada intensa que aportaba carácter. Una mezcla entre elegancia tradicional y actitud contemporánea.

Teyana Taylor en los BAFTA. Instagram

En los Goya veremos probablemente esta misma dualidad. Actrices que apostarán por el canon elegante y otras que introducirán detalles inesperados, texturas diferentes o elecciones más arriesgadas.

Una alfombra roja que habla

Los Premios Goya no solo celebran el cine, también construyen imagen. El maquillaje se convierte en discurso, en identidad y en estrategia visual.

Entre piel luminosa, labios intensos, miradas suaves y apuestas personales, la alfombra roja española se prepara para dialogar con el mundo. Porque hoy, más que nunca, la belleza no es solo estética: es narrativa.