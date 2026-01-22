Adiós a la flacidez corporal: la crema con hidratación avanzada que rejuvenece la piel desde el primer uso

El cuidado corporal ya no es lo que era hace apenas unos años. Durante mucho tiempo, hidratar la piel se reducía a aplicar una crema después de la ducha y poco más. Hoy, sin embargo, las rutinas han cambiado. El consumidor busca fórmulas más completas, texturas más agradables y resultados que vayan más allá de la simple sensación de confort inmediato.

La hidratación se ha convertido en un gesto casi tan sofisticado como el cuidado facial. Se habla de activos, de concentraciones, de barrera cutánea y de beneficios visibles a medio plazo. La piel del cuerpo, durante décadas relegada a un segundo plano, empieza a recibir una atención mucho más técnica y exigente.

En este nuevo escenario, las marcas han tenido que adaptarse. Ya no basta con prometer suavidad. Ahora se espera que un producto corporal ayude a mejorar la firmeza, la elasticidad o el aspecto general de la piel, y que lo haga con fórmulas agradables de usar y pensadas para el día a día.

Es en este contexto donde se enmarca el último movimiento de Natural Honey. La marca refuerza su propuesta de cuidado corporal con el lanzamiento de Skin Expert, una nueva línea de lociones que apuesta por una hidratación avanzada formulada con sérum y activos de referencia en cosmética.

La propuesta no es casual. Responde a la clara tendencia de trasladar al cuerpo parte del lenguaje y la eficacia que durante años han sido patrimonio casi exclusivo del cuidado facial. Colágeno, ácido hialurónico o resveratrol ya no suenan extraños en una crema corporal.

Hidratar ya no es suficiente

La piel necesita algo más que agua. Las agresiones externas, los cambios de temperatura o el propio paso del tiempo hacen que la epidermis pierda elasticidad, firmeza y capacidad de retener la hidratación.

Por eso, cada vez más consumidores buscan productos que no solo alivien la sequedad, sino que también aporten un plus de tratamiento. En otras palabras, que conviertan el gesto cotidiano de hidratarse en una pequeña rutina de cuidado.

Natural Honey - Lociones corporales Skin Expert Natural Honey

La línea Skin Expert nace precisamente con esa vocación. Sus fórmulas incorporan concentraciones de sérum y activos reconocidos, y prometen una hidratación prolongada de hasta 72 horas. Además, todas prescinden de aceites minerales, alcohol y colorantes, un detalle cada vez más valorado por quienes revisan con lupa las etiquetas.

La familia se compone de tres lociones, cada una pensada para una necesidad concreta de la piel, pero con un denominador común: ofrecer una experiencia más completa, tanto en resultados como en sensorialidad.

Skin Expert Colágeno (3% sérum) de Natural Honey

La primera es Skin Expert Colágeno, con un 3% de sérum. Está indicada para todo tipo de pieles y busca mejorar la hidratación desde la primera aplicación. Su uso continuado promete una mejora visible en la firmeza y el tono, gracias a una combinación de colágeno, trehalosa, glicerina y aceite de almendra.

Skin Expert Hialurónico (3% sérum) de Natural Honey

La segunda, Skin Expert Hialurónico, también con un 3% de sérum, está pensada especialmente para pieles normales y secas. Su objetivo es ofrecer una hidratación profunda y reforzar la barrera cutánea para prevenir la sequedad. En su fórmula aparecen el ácido hialurónico, la betaína y la glicerina, con un acabado aterciopelado que no resulta pesado.

Skin Expert Resveratrol (4% sérum) de Natural Honey

La tercera es Skin Expert Resveratrol, con un 4% de sérum, orientada a pieles maduras. Además de hidratar, pone el acento en mejorar la elasticidad y la firmeza. Su fórmula vegana combina resveratrol, betaína, glicerina y aceite de almendra, con una textura cremosa que nutre sin dejar sensación grasa.

El sérum en el cuerpo

El uso del término "sérum" en productos corporales no es solo una cuestión de marketing. Refleja un cambio de enfoque. Durante años, el sérum ha sido sinónimo de concentración y eficacia en el cuidado facial. Ahora, ese concepto se traslada al cuerpo.

Y es que, si se invierte en fórmulas avanzadas para el rostro, ¿por qué no hacerlo también para la piel que cubre el resto del cuerpo? La diferencia es que aquí el reto es combinar eficacia con formatos cómodos y aplicables a gran escala.

Según explica Inês Uva, Brand Manager de Natural Honey, Skin Expert representa la manera en la que la marca entiende hoy el cuidado corporal: "Fórmulas eficaces, dermatológicamente testadas y con activos de alto valor que acercan al consumidor una experiencia de hidratación más completa, más sensorial y con resultados visibles".

El objetivo, añade, es seguir ampliando propuestas que combinen innovación accesible y bienestar real para el día a día. Es decir, productos que no se queden en una promesa aspiracional, sino que formen parte de la rutina cotidiana sin complicarla.

Este enfoque encaja con otro dato revelador. El gasto medio anual en productos de autocuidado y bienestar supera ya los 220 euros por persona en España, lo que convierte al país en el que más invierte en este tipo de productos dentro de la Unión Europea, según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).

La cifra no solo habla de consumo. Habla de una transformación cultural. Cada vez se entiende más el cuidado personal como una inversión en bienestar y en salud, no solo como un gesto estético.