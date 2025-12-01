Eduardo, farmacéutico, sobre las cremas antiarrugas: "Lo químico es lo único que garantiza que el cosmético sea efectivo"

A mayor conocimiento sobre la cosmética, más queremos saber cómo influye en nuestra rutina de belleza las cremas que consideramos de nuestra absoluta confianza.

Pero, a día de hoy, comprar una crema hidratante ya no es un gesto sencillo. Ahora buscamos etiquetas como sin químicos, 100% natural, orgánico o vegano.

Parece que lo natural es siempre mejor y lo químico, sospechoso. Sin embargo, el farmacéutico Eduardo Senante, experto en dermocosmética, desmonta este mito con claridad.

"No hay que enamorarse del reclamo natural, sino de la eficacia y la seguridad del producto", asegura Senante, porque, cómo el mismo indica, "todo es química".

"El agua es química, el aceite de argán es química, incluso nuestro propio cuerpo es química", por lo que no hay que demonizar todo lo que viene del laboratorio, porque hemos confundido natural con seguro, y químico con peligroso. Y no siempre es así.

Cosmética natural vs. convencional

Eduardo Senante lo tiene claro: "Lo ideal es la unión de lo mejor de ambos mundos: ingredientes naturales con respaldo científico y activos químicos que sean seguros y eficaces".

No se trata de elegir entre una cosmética "verde" o "de laboratorio", sino de apostar por productos bien formulados, con evidencias, que nutran, reparen y cuiden la piel.

El experto advierte que muchas marcas han aprovechado el marketing de lo natural para vender productos que, en ocasiones, son menos efectivos o incluso menos seguros que los convencionales.

"Hay ingredientes naturales fantásticos, pero también hay otros que irritan, sensibilizan o simplemente no hacen nada", explica. "Y lo mismo ocurre con los ingredientes sintéticos".

Conservantes en las cremas

Una de las causas de esta demonización son los conservantes. Muchas consumidoras creen que, por ser "químicos", son nocivos.

Sin embargo, Senante aclara: "Son fundamentales. Evitan que las cremas se contaminen y permiten que las puedas utilizar durante meses con seguridad".

Incluso los cosméticos naturales necesitan conservantes, aunque muchas veces se trate de aceites esenciales que, según el farmacéutico, "tienen menor eficacia y estabilidad".

¿El resultado? Productos más vulnerables a la contaminación, a los hongos o a las bacterias. Y eso sí puede suponer un riesgo real para la piel. "Lo químico, en estos casos, es lo que garantiza que el cosmético sea seguro", afirma.

Químicos a evitar

Si hay un elemento que el farmacéutico recomienda encarecidamente evitar, ese es el perfume. No porque sea sintético, sino porque es innecesario.

"No aporta eficacia, puede irritar la piel y, además, algunas fragancias tienen potencial de actuar como disruptores endocrinos".

Este tipo de sustancias pueden alterar el equilibrio hormonal del organismo, aunque aún se investiga su impacto real.

"El perfume es el químico prescindible por excelencia. Prefiero una crema eficaz, segura y sin fragancia, que una que huela bien, pero me irrite o sensibilice", comenta el farmacéutico.

En su lugar, recomienda optar por cosméticos con ingredientes naturales que aporten aroma de forma suave, como algunas mantecas o extractos vegetales no sensibilizantes.

Cómo elegir un buen cosmético

Eduardo Senante recomienda huir de etiquetas engañosas y prestar atención a tres cosas:

Fórmula equilibrada . Que combine ingredientes naturales de calidad con activos sintéticos seguros y eficaces.

. Que combine ingredientes naturales de calidad con activos sintéticos seguros y eficaces. Respaldo científico . Que los ingredientes tengan evidencia real, no solo reclamo visual.

. Que los ingredientes tengan evidencia real, no solo reclamo visual. Seguridad. Conservantes adecuados, ausencia de irritantes innecesarios como perfumes y control dermatológico.

"Lo importante es que el producto funcione, que mejore tu piel y que sea seguro. Lo demás es ruido", sentencia.

Según Senante, "hemos idealizado lo natural por el storytelling, las etiquetas, las fotos con plantas y hojas verdes. Pero ni todo lo natural nutre, ni todo lo químico daña".

Y añade: "Hay venenos naturales y vitaminas sintéticas que son maravillosas para la piel". Y es que la clave está en la formulación, no en el origen del ingrediente.