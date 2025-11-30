Mónica Martínez, maquilladora, sobre cómo rejuvenece la mirada a partir de los 60: "En párpados caídos usa sombras mate"

A partir de los 60, maquillarse los ojos puede convertirse en todo un reto. El paso del tiempo hace que la piel pierda firmeza, haciendo más visibles las arrugas, la flacidez y, especialmente, el temido párpado caído.

Pero, como suele ocurrir, el maquillaje vuelve a convertirse en tu mejor aliado. Con la técnica adecuada puedes lograr un efecto tensor óptico con el que rejuvenecerás no solo tu mirada, sino que también abrirás más el ojo y suavizarás los rasgos en cuestión de minutos.

Es la apuesta de la maquilladora y formadora en KIKO Milano, Mónica Martínez, quien ha revelado el truco definitivo para conseguirlo.

La clave está en aplicar una sombra mate ligeramente más oscura en la parte exterior del ojo para elevar visualmente el párpado.

Aunque parece un truco demasiado sencillo, su efecto es sorprendente: redefine la mirada, crea sensación de tensión óptica y resta años al rostro sin necesidad de cirugía ni tratamientos invasivos.

Mirada a los 60

El párpado caído no solo hace que los ojos se vean más pequeños, sino también más cansados, con una apariencia más triste.

Con los años, la piel pierde colágeno y elastina, se debilita el músculo que sostiene el párpado y aparece exceso de piel.

A diferencia del párpado encapotado, que suele ser genético, el párpado caído es consecuencia del envejecimiento.

Según explica Martínez, "a partir de los 60, el objetivo no es maquillar más, sino mejor; realzar la mirada sin endurecer los rasgos". Y para eso, hay una técnica que funciona siempre: crear luz donde tienes hundimiento y sombra donde necesitas levantar.

Cómo elevar el párpado caído

La maquilladora advierte que "si tienes 60 años y flacidez en el párpado, para crear un efecto tensor óptico aplica una sombra mate ligeramente más oscura en la parte exterior".

Este gesto, bien aplicado, transforma la mirada de manera inmediata. No se trata de oscurecer todo el párpado, sino de colocar estratégicamente la sombra al final del ojo y difuminarla hacia arriba, como si dibujaras una ligera "ala" suave que eleva la mirada.

Para ello, sigue los siguientes trucos:

Usar siempre sombras mates , porque las brillantes marcan arrugas y hunden visualmente el ojo.

, porque las brillantes marcan arrugas y hunden visualmente el ojo. Difuminar en dirección ascendente , nunca lateral, para crear efecto lifting.

, nunca lateral, para crear efecto lifting. Complementar con un tono satinado solo en el centro del párpado, para aportar luz y amplitud.

También debes tener muy en cuenta los colores que más rejuvenecen la mirada a partir de los 60. Por ejemplo, si tienes los ojos marrones, estás de suerte porque combinan casi con todo. Pero, según la experta, los que más favorecen y rejuvenecen son:

Dorados suaves

Cobres cálidos

Ciruelas mate

Rosas empolvados

Marrones tostados

Estos tonos aportan luminosidad, calidez y un efecto lifting que suaviza el rostro.

Paso a paso del maquillaje

Los anteriores tipa están muy bien, pero para llevarlo a cabo y elevar tu mirada al instante, aquí te dejamos la guía completa para llevarlo a cabo:

Prepara la piel del ojo. Aplica contorno con efecto tensor. Así hidratas, alisas y mejoras la fijación del maquillaje. Unifica el tono del párpado. Utiliza una base o corrector ligero para neutralizar rojeces y sombras oscuras. El toque estrella: la sombra mate elevadora. Pon una sombra mate ligeramente más oscura en la esquina exterior del ojo. Difumina hacia arriba, como si quisieras "levantar" el párpado. Ilumina el centro del ojo. Aplica una sombra satinada solo en el centro del párpado móvil. Aporta volumen y abre la mirada. Delineado invisible (sin endurecer). Olvídate del eyeliner líquido. Mejor, lápiz cremoso o sombra con pincel fino, difuminado sobre la línea superior. Nada de colas exageradas ni trazos marcados. Pestañas: el lifting natural. Rízalas y aplica máscara solo en las superiores. Así elevas el ojo sin marcar arrugas ni sombras. Toque final: iluminador estratégico. Pon una pizca en el lagrimal y bajo el arco de la ceja. Aporta frescura, luz y efecto tensor instantáneo.

Sobre todo, ten muy en cuenta que los errores en el maquillaje que más envejece y debes evitar a partir de cierta edad son:

Sombras brillantes por todo el párpado: acentúan las arrugas.

Eyeliner grueso y negro: endurece los rasgos y hace el ojo más pequeño

Máscara en pestañas inferiores: marca líneas de expresión

Difuminar en horizontal: aplana y encoge el ojo

No se trata de tapar el envejecimiento, sino de reinterpretarlo con inteligencia estética. Como explica Martínez, "cuando conoces la estructura del ojo y entiendes cómo usar la luz y el color, puedes rejuvenecer tu mirada sin cirugía".