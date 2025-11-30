Esto es lo que dice la OCU sobre la crema Nivea de lata azul: "Los resultados aparecen a las dos semanas"

Estos son todos los usos que tiene la Nivea de lata azul que tenemos en casa: muchos no los conoces

La crema Nivea de lata azul se ha ganado la fama de ser una crema "todoterreno". Más allá de su capacidad para hidratar el rostro, es un producto al cual se le atribuyen múltiples usos: cuidado de tatuajes, aftersun, tratamiento para el pelo, antiestrías, protección contra las rozaduras e, incluso, una solución efectiva para restaurar prendas de cuero o ensanchar zapatos.

Además de todos los testimonios de redes sociales, la propia página de Nivea reconoce que es un producto dermatológicamente probado, por lo que también es apto para las pieles más sensibles. Debido a todas las alabanzas, la OCU ha decidido centrar su último análisis en sus beneficios, sometiéndola a un estudio comparativo tanto en laboratorio como entre los usuarios.

En el laboratorio, la OCU evaluó su capacidad de hidratación utilizando el protocolo habitual: 20 voluntarios, a quienes se midió el nivel de hidratación de la piel en el antebrazo con un corneómetro, un dispositivo especializado que cuantifica el contenido de agua en la piel. A lo largo de dos semanas, los participantes tenían que aplicar el producto dos veces al día.

Lo que dice la OCU sobre la crema Nivea

La crema Nivea es, posiblemente, el cosmético más famoso de todo el mundo. En España, concretamente, es el producto por excelencia en los baños y todas las generaciones han optado por la lata azul para hidratar cualquier parte del cuerpo, incluido el rostro, donde funciona como un 'secreto de belleza' para miles de personas.

Esto se debe a su capacidad para hidratar profundamente la piel y mejorar su elasticidad. La hidratación es fundamental porque las arrugas y líneas de expresión suelen ser más visibles cuando la piel está seca y deshidratada.

Por todos estos motivos, ha sido la Organización de Consumidores y Usuarios quien ha puesto a examen su fórmula, con el fin de corroborar o desmentir todo lo que se ha dicho durante años del producto.

Tal y como explica la Organización, las pruebas se realizan "midiendo una zona sin tratar y una zona tratada con un producto de control: una emulsión no comercial con un conocido nivel de efecto hidratante que emplea el laboratorio y permite interpretar cómo es de hidratante el producto que estamos probando".

Los resultados demostraron que los primeros resultados se obtuvieron tras dos semanas de uso. Como consecuencia, la crema Nivea obtuvo una calificación de 4 estrellas, lo que la OCU considera una buena puntuación en términos de hidratación.

Además de la hidratación, al producto se le otorgaron otro tipo de características, como el aroma, la textura, la facilidad de aplicación, la absorción y la sensación que deja en la piel.

Captura de las declaraciones de las usuarias de la OCU.

En primer lugar, el aroma. "El olor es emblemático, incluso sin ver el producto a algunas usuarias les evoca al olor de la Nivea de lata o les trae recuerdos de la infancia", indican. Algo que puede jugar a favor del producto, puesto que muchas personas se dejan llevar por la fragancia.

La textura, por otro lado, generó cierta controversia: varias usuarias la describieron como densa y algo difícil de extender; sin embargo, esto es propio de su formulación y, tal y como explican desde la página web, "es debido a su fórmula que contiene un alto porcentaje de ingredientes hidratantes y emolientes, como aceites minerales y cera, que crean una barrera protectora en la piel y evitan la deshidratación".

En cuanto a la sensación en la piel, algunas usuarias notaron un efecto graso, lo que las llevó a recomendarla más para pieles secas, mientras que otras no lo percibieron de esa manera. A pesar de ello, la sensación general fueron 4 estrellas para el cosmético de lata azul, alegando que deja la piel suave e hidratada.

Los ingredientes de la crema Nivea

Además de las opiniones de los usuarios, la Organización de Consumidores y Usuarios ha querido investigar sobre los ingredientes del producto, los cuales confiesan tener "luces y sombras".

La formulación de la crema incluye componentes conocidos por sus efectos hidratantes y emolientes, como la parafina líquida, la cera microcristalina o la lanolina, todos ellos de origen mineral o animal.

También están presentes agentes como la glicerina y el pantenol, que ayudan a mantener la humedad en la piel y a su cuidado general.

No contiene conservantes, lo cual es posible gracias a su fórmula densa, que naturalmente dificulta la proliferación de microorganismos; sin embargo, sí incluye fragancias, entre ellas siete sustancias alergénicas que deben declararse según la normativa vigente debido a que deben ser consideradas por personas con pieles sensibles o propensas a reacciones alérgicas.

"Algunas apps de cosméticos penalizan la crema Nivea por usar aceites minerales derivados del petróleo. Sin embargo, estos aceites se consideran seguros sobre la piel. No es lo mismo cuando se utilizan en cosméticos que pueden ser ingeridos, como en los protectores labiales", indican desde la OCU.

Finalmente, la OCU también evaluó el envase desde una perspectiva ecológica. La emblemática lata metálica es reciclable, pero no exenta de impacto ambiental, especialmente en comparación con envases más sostenibles o reutilizables.