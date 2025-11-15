Pablo Bogado, el mejor estilista que conquistó Madrid hace 9 años y al que todos quieren ir: "Abrí mi primer salón a los 18"

Por las manos de Pablo Bogado han pasado algunas de las melenas más envidiadas del panorama nacional (e internacional). Pero, quien prueba la profesionalidad de este peluquero paraguayo, afincado en Madrid no solo repiten por su técnica y honestidad estética, sino el "chute" de autoestima con la que sales de su palacio en la Travesía de Belén, número 3.

Son 20 años de carrera los que avalan al joven estilista. Heredó esa pasión de su madre, también peluquera, y con apenas 18 años ya inauguró su primer salón de belleza en su ciudad natal, Asunción. Sin embargo, Pablo quería más; buscaba nuevas metas, conocer mundo y aprender de los mejores, de la moda y las últimas tendencias.

Llegó a Madrid, después de Londres y París, con una maleta y un sueño que terminó cumpliendo en 2018, al abrir las puertas de Pablo Bogado - Hair Studio y avalando con dos premios que le consagran como uno de los mejores peluqueros, Premio Grandes Talentos 2025.

El reconocimiento llega tan solo un año después de haber sido nombrado Mejor Estilista Internacional en los Premios Europa, consagrando una carrera donde la constancia y la humildad son parte del increíble trabajo que hace.

"Este premio tiene un significado enorme para mí. No lo veo solo como un reconocimiento personal, sino como el reflejo de todo un camino: años de esfuerzo, formación y noches sin dormir pensando cómo mejorar una técnica o cómo hacer que una clienta salga del Studio con una sonrisa", confiesa emocionado.

Pablo Bogado.

"Me emociona mucho porque me recuerda por qué empecé: para ayudar a cada mujer en una transformación y aportarle una dosis extra de autoestima", añade con ese halo único que todo el que pasa por Pablo Bogado - Hair Studio, sabe reconocer.

Humildad y carisma que derrochó en una noche repleta de rostros conocidos como la periodista Sonsóles Ónega, Mario Vaquerizo o el presentador Joaquín Prat, quien no dudó en dedicarle públicamente unas palabras de admiración: "Pablo sí que es un gran talento. Yo no tengo ningún mérito, hijo de un famoso, pero Pablo tiene un gran valor dejando su país, su familia y desarrollando su talento digno de admirar con tanto sacrificio".

Pero la emoción inundó a la sala cuando Bogado se dirigió a su marido para dedicarle el premio: "Quiero dar las gracias a mi esposo, Yeyo Ballesteros, por no dejarme caer nunca, a los organizadores de esta noche tan maravillosa y a mi equipo, porque sin un equipo no somos nadie. A mis clientas por estar siempre y apoyarme en cada etapa de mi vida. Gracias España por recibirme con los brazos abiertos”, concluía un emocionado Pablo al recoger su premio.

De peluquero de barrio a estilista internacional

Comenzó en la peluquería a los 14 años y con 18 ya había abierto su primer salón en Paraguay. "Tenía más ilusión que experiencia, pero también una fe ciega en mi vocación. El mayor desafío fue lograr que la gente confiara en un chico joven con tijeras y muchas ideas", recuerda entre risas.

"Entendí que el éxito no llega de golpe. Se construye con constancia, humildad y ganas de crecer cada día. Cuando alguien me dice que tengo suerte, siempre contesto que la suerte me pilló trabajando", asegura Pablo.

Pablo Bogado. Pablo Bogado

Su siguiente salto fue Europa. Estudió en Londres y París antes de establecerse en Madrid, en 2017. "Ambas ciudades respiran moda y técnica, pero también libertad creativa. De Londres aprendí la precisión, el respeto por la forma y el detalle; de París, el estilo y la elegancia natural."

Esa es precisamente la mezcla que define a la perfección el salón de belleza de Pablo Bogado "técnica internacional con la cercanía latina".

En su salón, en el corazón de Madrid, cada semana cruzan la puerta cerca de 100 clientas. "El secreto está en algo muy simple: escuchar. Escuchar lo que la clienta quiere, pero también lo que su cabello necesita".

Porque, dice, la clave de la fidelidad no se compra ni se improvisa. "La excelencia se entrena: formación constante, revisión de técnicas, protocolos cuidados, buenos productos y un equipo motivado".

"Me gusta pensar que cada clienta se lleva un pedacito de esa experiencia cosmopolita… pero con un café, una charla y una sonrisa muy nuestras", afirma Bogado.

Entre los mejores

Su papel como embajador en España de System Professional y Termix le ha convertido en un referente técnico en el sector. Para él, el cabello es una materia viva que necesita ciencia, mimo y herramientas adecuadas.

"System Professional entiende el cabello desde la ciencia: analiza las necesidades específicas de cada fibra y crea fórmulas personalizadas que transforman la textura y la salud capilar. No existe una marca que sepa cuidar tanto el cabello como System Professional. Ser su único Embajador en España es todo un orgullo", afirma.

Junto a ella, apuesta por Termix para las herramientas profesionales. "Sus cepillos y secadores están diseñados para cuidar, no castigar. Contar con las mejores herramientas da seguridad en el trabajo diario”.

¿Su fórmula perfecta? "Nutrición, protección y brillo. Un buen champú, una mascarilla potente, termoprotector y sérum. Son los cuatro básicos para todo el año. De este modo tienes una rutina de cuidado del cabello siempre ganadora. El cabello se nota cuando se trata con cariño y buenos productos. Y por supuesto ir a visitar siempre a tu estilista de confianza y dejarte asesorar por él."

Identidad propia

Más allá de la estética, Bogado defiende que cuidar el cabello es cuidar la autoestima. "No busco transformar a las personas, sino potenciar lo que ya tienen. Mi trabajo se resume en tres palabras: naturalidad, precisión y emoción. Si una clienta se mira al espejo y sonríe diciendo 'ahora sí, este soy yo', entonces el trabajo está bien hecho".

Después de más de veinte años en el mundo de la peluquería, reivindica con fuerza la profesionalización y el reconocimiento del sector. "La peluquería es arte, técnica y sensibilidad. Debería reconocerse como un servicio esencial, no como un lujo. Es bienestar y salud emocional".

Pablo Bogado, estilista capilar. Pablo Bogado

A Pablo le preocupa, además, la falta de unión entre profesionales. "Necesitamos más colaboración, más formación, más innovación. Cuando todos remamos juntos, todo es más fácil". Y sobre todo, insiste, una belleza más diversa: "Cada persona merece verse reflejada y representada. La peluquería tiene el poder de cambiar cómo te ves y cómo te sientes. Y eso, para mí, merece respeto".

De las celebrities con las que trabaja, Pablo asegura que valora lo mismo que en cualquier clienta: la autenticidad. "Más allá del personaje público, veo a la persona. Claro que hay presión: las cámaras no perdonan. Pero me gusta ese reto de lograr que se sientan tan cómodas que salgan del Studio más seguras".

Una esencia que forma parte de su secreto para mantenerse en la cima: creer en la evolución constante. "La moda cambia, las tendencias también, pero la naturalidad nunca pasa de moda. Todo lo que hago busca reflejar eso: la belleza real, sin artificios".

Un futuro con brillo propio

Bogado prepara nuevos proyectos para 2026, entre ellos una línea de formación para jóvenes profesionales y una agenda de colaboraciones internacionales. "Mi objetivo es seguir creciendo, pero siempre con los pies en la tierra. Cuando representas a tantas personas que trabajan con pasión por la belleza, la responsabilidad es enorme".

Quizá por eso emociona cuando habla del camino recorrido: "Cada premio es una motivación para seguir aprendiendo. Representar el trabajo de tantos peluqueros que dejan el alma en cada servicio es lo que más me enorgullece".

Y así, con una sonrisa tímida y unas manos que parecen tener memoria propia, Pablo Bogado reafirma su lema: la peluquería no es solo estética, es identidad. Y, su historia, sin duda, es el mejor ejemplo de que el talento, cuando se trabaja con amor, acaba brillando más que cualquier reflejo.