Los calendarios de Adviento de belleza que adoran las 'beauty lovers': de Sephora a Dior pasando por Jo Malone

Collage con una selección de calendarios de Adviento de belleza de 2025. Cristina Sobrino

Ya se va notando en el ambiente. Poco a poco la Navidad se acerca. El alumbrado ya engalana las calles, aunque aún no las ilumina al caer el sol.

Los adornos comienzan a conquistar pasillos y estanterías de grandes superficies y tiendas especializadas. Además, uno de los elementos más cotizados de los últimos años relacionados con las festividades empieza a hacer acto de presencia: los calendarios de Adviento.

Los hay para todos los gustos: los clásicos con chocolates, algunos aromáticos, con velas para el hogar y, por supuesto, algunos de los más esperados, los de belleza, que son los que atañen a este artículo. Un regalo, o autorregalo, que funciona como anticipo de la carta a Papá Noel o a Sus Majestades los Reyes de Oriente.

Yepoda

La firma vuelve a convertir la rutina de belleza en un viaje sensorial con The Yepoda Advent Calendar 2025. Una edición limitada que abre las puertas, 24 para ser exactas, a la magia de Seúl: sus luces, su ritmo y esa calma que se respira en cada ritual de k-beauty.

En cada casilla, una sorpresa pensada para mimar la piel (y el alma): desde sus best sellers hasta 19 fórmulas inéditas.

Entre ellas, los nuevos parches The Eyessential Rewind, biodegradables y enriquecidos con ácido hialurónico; el dúo capilar The Hair Force y The Right Conditions, con romero y lavanda para un cabello fuerte y equilibrado; o la manteca corporal The Cocoa Cloud, una mezcla de cacao y ácido hialurónico que se funde al contacto con la piel.

Por supuesto, la filosofía de la marca subyace tras esta idea, manteniendo siempre conceptos como el de clean beauty, el veganismo y los productos libres de crueldad animal.

La propuesta de la casa coreana. Cedida

Como explica su cofundador, Sander Joonyoung van Bladel, "cada producto es una historia de Seúl". Una oda a la belleza coreana que, una vez más, se disfraza de calendario.

Se encuentra disponible por 169 euros.

Maybelline

El tic tac navideño ya ha comenzado y Maybelline New York tiene el detalle perfecto para celebrar las fiestas a golpe de color. Su nuevo calendario de Adviento llega con sorpresas pensadas para quienes disfrutan creando con el maquillaje, explorando texturas y dándole vida a looks pensados para enlazar el 9 to 5 con el 5 to 9, esa filosofía vital a la que nos ata la cultura del trabajo.

Dentro, 12 imprescindibles para rostro, ojos, labios y uñas en una selección que combina los clásicos de la marca con algunas de las novedades más esperadas del año.

Imagen del interior. Cedida

Se mire desde el prisma que se mire, se trata de una propuesta ideal tanto para regalar como para darse un capricho antes de las fiestas. Estos son los artículos que puedes encontrar en su interior si la curiosidad puede contigo. Si no es el caso, ¡desliza rápidamente!

Sky High - Space Diamond

Super Lock

City Bronzer Powder

Instant Anti Age Eye Concealer Eraser

Lifter Glaze - Pink Drip

Sunkisser Blush - Sol Search

Super Stay Matte Ink - Lover

Shaping Lip Liner - Nude White

Line Refine Expression Kajal Lápiz de Ojos - Black

Lasting Drama Eyeliner - Under The Sea

Nail Gel Effect Top Coat

Express Manicure Base Coat

Su precio es de 60 euros.

El Corte Inglés

Una de las cuentas atrás más deseadas del año se viste de lujo de la mano de la gran superficie, que ya ha presentado su calendario de Adviento de belleza.

Se trata de una edición limitada que reúne lo mejor del maquillaje, el tratamiento y las fragancias en un solo cofre. En concreto, son más de 20 marcas prémium —entre ellas Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury, Estée Lauder o Bobbi Brown— que le conceden a cada día de diciembre la virtud del cuidado y la sofisticación. Una apuesta ganadora.

Para aquellos que no se puedan resistir a sus bondades, algunos nombres son el del perfume Good Girl Eau de Parfum de Carolina Herrera; el Setting Spray de Charlotte Tilbury; la crema Rénergie H.P.N 300-Peptide de Lancôme; la sombra en stick Long Wear Cream Shadow de Bobbi Brown o el emblemático Advanced Night Repair de Estée Lauder.

Imagen de la propuesta de ECI. Cedida

Con un valor superior a 300 euros, este calendario ofrece, por algo menos de la mitad, 145 €, una invitación a descubrir la belleza en su versión más exquisita.

Clarins

Durante la Navidad la atención a la belleza sube de nivel. Clarins también es una de las firmas que hace su propia propuesta en lo que a calendarios de Adviento se refiere.

Detrás de sus 24 sorpresas se esconden algunos de los tratamientos y productos de maquillaje más icónicos de la firma: pequeños rituales diarios para llenar diciembre de bienestar y luz y arrancar 2026 con fuerzas renovadas.

Cada día revela un nuevo esencial con el que recrear los cinco rituales beauty de la marca —desde el cuidado facial y corporal hasta el maquillaje—, todos seleccionados con la dedicación y el saber hacer que contiene este nombre del sector. Una invitación a cubrirse de mimos.

Todo al rojo de Clarins. Cedida

El estuche, elaborado con papel procedente de bosques que se gestionan de forma sostenible y totalmente reciclable, refleja además un compromiso con el medioambiente. Y, como detalle final, puede tener una segunda vida: un joyero, un pequeño cofre de recuerdos o lo que tú quieras imaginar.

Su precio es de 149 euros.

Maria Galland Paris

El Calendario de Adviento de la firma es una celebración de la belleza y el bienestar que se prolonga durante 24 días, invitando a descubrir su universo mosaïque.

Hidratación, luminosidad, nutrición o efecto lifting son algunos de los conceptos que se asocian con esta propuesta pensada para responder a las distintas necesidades de la tez del rostro, cuello y contorno de ojos. En línea con esto, Madame Maria Galland afirmaba lo siguiente: "La piel es un mosaico de necesidades".

La apuesta de la firma. Cedida

Entre sus tesoros destacan la Mascarilla Nº2, la Crema de Noche Nº5, los 1000 The Golden Eye Patches de Mille y el 880 Rouge Galland Creamy Lipstick.

Se puede adquirir por 130 euros.

Sephora

Puede que este sea uno de los más esperados año tras año. Al fin y al cabo, se trata de una marca que nunca falla y cuyos estantes están repletos de productos icónicos.

Este 2025, llega además con un doble factor sorpresa. Puedes dejarte llevar y no anticiparte a descubrir qué se esconde en su packaging, pero también está la posibilidad de ir abriéndolo de forma totalmente azarosa, ya que las cajitas no están numeradas. Rompe las reglas y sigue tu instinto.

Las cajitas sin número de Sephora. Sephora

Eso sí, hay una curiosa excepción, la del 24 de diciembre, que sí está identificada y que se corresponde con un producto exclusivo y de edición limitada.

Su precio es de 55 euros.

Manucurist

Las amantes de la manicura en casa están de enhorabuena, ya que sus deseos se pueden cumplir de forma sencilla con este calendario de Adviento. 24 días repletos de sorpresas con productos destinados de forma exclusiva a este tipo de cuidados.

Para las 'manicure lovers' Sephora

All that glitters! contiene artículos en talla completa, nada de muestras de viaje. Se trata de un regalo perfecto para engalanar las manos con los esmaltados ideales, añadiendo algo más de fantasía a las manos.

Su precio es de 139 euros.

Lancôme

En 2025 se celebran los 90 años de magia parisina de la maison, algo que también se traslada al diseño y los productos de su calendario de Adviento.

En esta ocasión, se inspira, visualmente, en el universo de los viajes y de su diseño se ha encargado la artista francesa Safia Ouares.

El exclusivo cofre se presenta en el característico rosa de Lancôme, con forma de maleta y una decoración interior que evoca una estación de tren iluminada por un majestuoso reloj: una metáfora del paso del tiempo y la expectación de la cuenta atrás. De repente, suena el icónico tema de Mecano de fondo, ¡contrastes!

Lancôme y sus productos estelares. Lancôme

En su interior, tratamientos de cuidado facial, maquillaje y fragancias emblemáticas. En concreto, seis de los productos se encuentran en tamaño completo y el resto de favoritos en formato de viaje.

Su precio es de 250 euros.

Dior Beauty

Estas fiestas, la casa francesa vuelve a rendir homenaje a la magia navideña con una creación que captura el espíritu de la casa y su historia en el 30 Avenue Montaigne. Inspirado en la fachada de su icónica boutique, el cofre está decorado con adornos que evocan la estética de la ciudad de París en invierno.

Al abrirlo, comienza el espectáculo: la escenografía del Circo de los Sueños, diseñada por el artista Pietro Ruffo, se despliega como una suerte de poesía visual. Como constante en esta estética e historia, la eterna estrella de la suerte que se asocia al creativo.

Dentro, 24 miniaturas revelan la esencia de la maison: perfumes, productos de maquillaje, tratamientos clave y una vela perfumada. Cada detalle invita a redescubrir los iconos de Dior a través de una cuenta atrás que ofrece una experiencia sensorial.

Soñar con la Navidad es fácil con la propuesta de Dior Beauty. Dior Beauty

Como broche final, el calendario es reutilizable: la sostenibilidad siempre en mente. La garantía del mañana siempre es el mejor regalo.

Su precio es de 650 euros.

Jo Malone

La Navidad se impregna de un aroma especial gracias a la casa británica, que crea con este artículo una invitación a celebrar la temporada de la mano del lujo y la delicadeza.

La apuesta 'made in Britain'. Jo Malone

Detrás de sus cajones con detalles dorados y coloridos, en la gama propia de estas fechas, se esconde una cuidada colección de tesoros perfumados: desde favoritos del momento hasta colognes atemporales, velas, y maravillas para el baño y el cuerpo en formato miniatura. Una auténtica delicia para los sentidos. La espera más dulce hasta la llegada de Papá Noel.

Su precio es de 435 euros.