Sofía Vergara (53): "El aceite de coco es clave en mi rutina. Lo uso todas las noches desde que soy pequeña"
La actriz colombiana usa este producto para nutrir, fortalecer y reparar el cabello dañado, dejándolo más suave, brillante y manejable.
La belleza de Sofía Vergara parece de otro mundo. A sus 53 años y más de tres décadas de trayectoria, la actriz de Modern Family puede presumir de un bronceado natural, una piel de porcelana, un cuerpo perfectamente tonificado e, incluso, de un cabello brillante.
Aunque podría pensarse que detrás de su apariencia hay un secreto milagroso, la realidad es mucho más sencilla. La actriz colombiana ha revelado algunos de sus mejores trucos de estilismo y cuidado facial, y lo mejor es que son fáciles de seguir. De hecho, muchos de los productos que utiliza podrían estar al alcance de cualquiera en casa.
Uno de sus secretos mejor guardados es el aceite de coco. Para Sofía Vergara, este es uno de sus productos imprescindibles, ya que lo utiliza "para todo", aunque principalmente para nutrir y cuidar su cabello, al que debe gran parte de su brillo característico.
Así funciona el aceite de coco en el pelo
El aceite de coco es un aceite vegetal derivado de la pulpa del coco maduro. Se extrae mediante métodos de prensado en frío o en caliente que conservan perfectamente sus nutrientes y propiedades. Un procedimiento que ha conseguido que sea tan popular en la cocina, cosmética e incluso en la medicina tradicional.
De todas sus propiedades, su uso para el cuidado capilar ha sido el que más ha conquistado a expertos y profesionales. Y es que, gracias a sus vitaminas, como la A, D, E y K y sus minerales como el fósforo, sodio, calcio, magnesio, hierro y potasio, es un fantástico remedio casero para cuidar el cabello, incluso aquel que se encuentra en peor estado.
Gracias a su textura, sus extraordinarias propiedades y su delicado aroma, el aceite de coco es una estupenda alternativa para reemplazar los acondicionadores comerciales.
A diferencia de otros productos, el aceite de coco no contiene ninguna sustancia química agresiva, sino que está repleto de compuestos naturales que fortalecen la raíz del cabello y le devuelven el brillo perdido.
"Es como una hidratante natural que no tiene químicos y eso es buenísimo. Además, el aceite de coco sirve para todo, te lo puedes poner en el pelo, en la cara, en las pestañas, entre los dedos de los pies, ¡en todas partes!", explicó Vergara.
Su contenido en antioxidantes previene la descomposición de la melanina en la corteza del cabello. De esta manera se retiene mejor el color y potencia la integridad del mismo, por lo que este producto puede disimular y neutralizar las canas que pueden surgir con el paso del tiempo.
Sofía Vergara y el aceite de coco son un match perfecto, y como ella misma explicó hace unos tiempo en una entrevista es un producto que nunca falta en su neceser de belleza. Cuenta con propiedades antioxidantes, ayuda a fortalecer el sistema inmune, mejora los niveles de colesterol y favorece tanto la digestión como la circulación intestinal, aumenta la sensación de saciedad, y tiene un efecto reparador y revitalizante en la piel y el cabello, que protege y nutre en profundidad.
Otro de los usos del aceite del coco para el pelo consiste en controlar el frizz o encrespamiento. De hecho, este producto protege tu melena de las agresiones externas, como el calor y los rayos UV, evitando su debilitamiento y maltrato.
Son precisamente todos estos beneficios los que hacen que la actriz y modelo haga uso de ello habitualmente. Según explicó al medio citado, la actriz y modelo se aplica aceite de coco en cabello seco "todas las noches antes de dormir".
Cómo usar el aceite de coco en el pelo
El error más común al usar este tipo de aceites es aplicarlos sin conocer tu tipo de pelo ni la técnica adecuada, lo que puede provocar justo el efecto contrario al deseado: apelmazamiento, sensación grasa y pérdida de volumen.
Para evitarlo, el farmacéutico recomienda seguir estos pasos según tu objetivo:
-
Como mascarilla prelavado (ideal para cabellos secos o dañados)
Aplica una pequeña cantidad de aceite de coco virgen extra y prensado en frío (es el de mayor calidad) de medios a puntas.
Déjalo actuar entre 15 y 30 minutos.
Luego, aplica directamente el champú sobre el aceite (sin mojar el cabello antes), masajea bien y aclara.
Este truco ayuda a proteger la fibra capilar durante el lavado, incluso si el champú contiene sulfatos.
-
Como sérum de acabado (solo para puntas)
Usa muy poca cantidad y aplícala solo en las puntas secas, nunca en la raíz.
Es ideal para domar el encrespamiento y cerrar las puntas abiertas.
-
Como mascarilla intensiva (una vez cada 15 días)
Perfecta para cabellos muy dañados o con puntas quebradizas.
Aplícala de medios a puntas, evitando el cuero cabelludo.
Déjala actuar entre 20 y 30 minutos y aclara muy bien, incluso con doble lavado si es necesario.
En cuanto a la frecuencia con la que se debe usar el aceite de coco, dependerá de tu tipo de pelo. En cabellos secos o encrespados, la recomendación es hacerlo una o dos veces por semana; mientras que un pelo graso o fino, con hacerlo cada 15 días, o tan solo, cuando creas que lo necesitas, será suficiente.