Sofía Vergara (53): "El aceite de coco es clave en mi rutina. Lo uso todas las noches desde que soy pequeña"

La belleza de Sofía Vergara parece de otro mundo. A sus 53 años y más de tres décadas de trayectoria, la actriz de Modern Family puede presumir de un bronceado natural, una piel de porcelana, un cuerpo perfectamente tonificado e, incluso, de un cabello brillante.

Aunque podría pensarse que detrás de su apariencia hay un secreto milagroso, la realidad es mucho más sencilla. La actriz colombiana ha revelado algunos de sus mejores trucos de estilismo y cuidado facial, y lo mejor es que son fáciles de seguir. De hecho, muchos de los productos que utiliza podrían estar al alcance de cualquiera en casa.

Uno de sus secretos mejor guardados es el aceite de coco. Para Sofía Vergara, este es uno de sus productos imprescindibles, ya que lo utiliza "para todo", aunque principalmente para nutrir y cuidar su cabello, al que debe gran parte de su brillo característico.

Así funciona el aceite de coco en el pelo

El aceite de coco es un aceite vegetal derivado de la pulpa del coco maduro. Se extrae mediante métodos de prensado en frío o en caliente que conservan perfectamente sus nutrientes y propiedades. Un procedimiento que ha conseguido que sea tan popular en la cocina, cosmética e incluso en la medicina tradicional.

De todas sus propiedades, su uso para el cuidado capilar ha sido el que más ha conquistado a expertos y profesionales. Y es que, gracias a sus vitaminas, como la A, D, E y K y sus minerales como el fósforo, sodio, calcio, magnesio, hierro y potasio, es un fantástico remedio casero para cuidar el cabello, incluso aquel que se encuentra en peor estado.

Gracias a su textura, sus extraordinarias propiedades y su delicado aroma, el aceite de coco es una estupenda alternativa para reemplazar los acondicionadores comerciales.

A diferencia de otros productos, el aceite de coco no contiene ninguna sustancia química agresiva, sino que está repleto de compuestos naturales que fortalecen la raíz del cabello y le devuelven el brillo perdido.

"Es como una hidratante natural que no tiene químicos y eso es buenísimo. Además, el aceite de coco sirve para todo, te lo puedes poner en el pelo, en la cara, en las pestañas, entre los dedos de los pies, ¡en todas partes!", explicó Vergara.

Su contenido en antioxidantes previene la descomposición de la melanina en la corteza del cabello. De esta manera se retiene mejor el color y potencia la integridad del mismo, por lo que este producto puede disimular y neutralizar las canas que pueden surgir con el paso del tiempo.

#aceitedecoco ♬ sonido original - Women’s Health España @womenshealthspain Sofía Vergara y el aceite de coco son un match perfecto, y como ella misma explicó hace unos tiempo en una entrevista es un producto que nunca falta en su neceser de belleza 🥥 Hoy, con motivo de su 52 cumpleaños, hemos querido recuperar este momentazo de la actriz y ver algunos de los beneficios y cualidades del aceite de coco según los expertos: - Cuenta con propiedades antioxidantes - Ayuda a fortalecer el sistema inmune - Mejora los niveles de colesterol y favorece tanto la digestión como la circulación intestinal - Aumenta la sensación de saciedad. - Tiene un efecto reparador y revitalizante en la piel y el cabello, que protege y nutre en profundidad Tienes el artículo completo sobre los beneficios y mitos del aceite de coco en el link de la bio 🔗 🎥: Jimmy Kimmel Live #sofiavergara

De esta manera se retiene mejor el color y potencia la integridad del mismo, por lo que este producto puede disimular y neutralizar las canas que pueden surgir con el paso del tiempo.

Otro de los usos del aceite del coco para el pelo consiste en controlar el frizz o encrespamiento. De hecho, este producto protege tu melena de las agresiones externas, como el calor y los rayos UV, evitando su debilitamiento y maltrato.

Son precisamente todos estos beneficios los que hacen que la actriz y modelo haga uso de ello habitualmente. Según explicó al medio citado, la actriz y modelo se aplica aceite de coco en cabello seco "todas las noches antes de dormir".