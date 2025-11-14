Nivea lanza el calendario de Adviento más esperado de la Navidad: belleza y solidaridad que rejuvenecen cada día

Puede que no te guste la Navidad o que seas un fan absoluto y estés deseando que Mariah Carey dé el pistoletazo de salida para prepararte para una de las fechas más especiales del año.

Si eres de estos últimos, querrás saber que uno de los regalos más esperados del año, especialmente para los más asiduos a los rituales de belleza, vuelve con más encanto que nunca.

Nivea, la marca número uno del mundo en el cuidado de la piel, acaba de lanzar su nuevo calendario de Adviento premium, una edición limitada que promete convertirse en el objeto de deseo de las amantes de la belleza.

Este año, además, el lanzamiento llega con un mensaje muy especial: una colaboración solidaria con la Fundación A la par, que trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual.

En un momento en el que las consumidoras buscan algo más que productos, la marca Nivea ha decidido dar un paso al frente. Su nuevo calendario de Adviento no solo ofrece una experiencia de belleza y bienestar, sino también un gesto tangible hacia una sociedad más inclusiva.

Belleza con propósito

"En Nivea estamos comprometidos no solo con el cuidado de la piel, sino también con el impacto positivo en nuestra sociedad. Esta colaboración con la Fundación A la par refuerza esa vocación, dándole un valor añadido a un producto que nuestros consumidores esperan cada Navidad con especial ilusión”, afirma Arantxa García Velázquez, directora de Supply Chain Sur de Europa en Beiersdorf.

Por su parte, Jaime Peidro Hombravella, director comercial de la Fundación, destaca la importancia del acuerdo: "Colaborar con NIVEA en un proyecto tan especial es una oportunidad para seguir visibilizando el talento de las personas con discapacidad intelectual. Que una marca tan reconocida apueste por integrar el propósito social en un producto de gran difusión como este es un paso hacia una sociedad más inclusiva".

Diseño inspirado en la magia

El nuevo calendario de Adviento premium de Nivea 2025 es un auténtico homenaje al espíritu navideño. Su diseño reproduce un pintoresco pueblo nevado, donde cada casita esconde una sorpresa de belleza.

Dentro de sus 12 ventanitas se esconden productos premium de las gamas más exclusivas de NIVEA, cuidadosamente seleccionados para quienes disfrutan de regalarse un momento de mimo cada día.

Entre sus 12 tesoros se incluyen cremas de tratamiento facial, aceites corporales, bálsamos hidratantes y otros clásicos imprescindibles de la marca.

Todo, presentado con el cuidado y la elegancia que caracteriza a Nivea. Es, literalmente, un ritual de autocuidado navideño en formato sorpresa.

Calendario navideño de Nivea. Nivea

Está disponible ya en Amazon y El Corte Inglés, su precio recomendado es de 69,99 euros, una cifra más que razonable teniendo en cuenta la calidad y el valor simbólico del producto.

El clásico que vuelve cada año

Para las fieles seguidoras de la marca, Nivea también ha relanzado su calendario de Adviento clásico, todo un imprescindible desde su primera edición en 2022.

Con 24 ventanas, una por cada día de diciembre hasta la llegada de la Navidad, este calendario combina 19 productos icónicos de Nivea con 5 accesorios de belleza pensados para completar cualquier rutina diaria.

En su interior se pueden encontrar desde cremas faciales y corporales, hasta labiales, protectores solares, geles de ducha y desodorantes, productos que representan a la perfección la esencia de Nivea: sencillez, eficacia y cuidado para todos los tipos de piel.

Su precio recomendado es de 59,99 euros, y al igual que la edición premium, ya está disponible tanto en Amazon como en El Corte Inglés y en perfumerías seleccionadas.

Un regalo para disfrutar

El auge de los calendarios de Adviento de belleza se ha consolidado en los últimos años como una de las tradiciones más esperadas por las consumidoras españolas.

No es solo una tendencia estética, sino una forma de celebrar el tiempo previo a la Navidad con pequeños gestos de bienestar y autocuidado.

El de Nivea se presenta como un regalo ideal tanto para sorprender como para darse un capricho personal. Su diseño fotogénico, su contenido variado y su mensaje solidario lo convierten en, simplemente, perfecto.