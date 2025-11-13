Este labial es el que más vendo en mi farmacia para hidratar y rejuvenecer los labios a partir de los 40: 7 barras al minuto

La boca es uno de los elementos del rostro que "más" merece un especial protagonismo. Capaz de cautivar, rejuvenecer y ser el centro de todas las miradas, confirmamos que tus labios deben destacar por sí solos.

Esto no significa que los tengas que maquillar con tonalidades fuertes que pueden o no ir con tu estilo. Implica sobre todo cuidarlos, hidratarlos y resaltarlos para mostrar siempre, sin importar el momento, tu mejor versión.

Clinique lo ha vuelto a hacer y entre sus productos más vendidos se encuentra el labial Almost. No es un pintalabios tradicional, ni un simple brillo, ni siquiera un bálsamo. Es un híbrido entre los tres, y ese es precisamente el secreto de su éxito.

Su textura ligera, rica en emolientes y sin perfume, se funde al instante con la piel de los labios para aportar hidratación, brillo y un color que se adapta a cada tono de piel.

Se ha convertido en un clásico de culto, consiguiendo ventas sorprendentes en centros de belleza especializados y farmacia. Según datos de la marca, se venden siete barras cada minuto en todo el mundo.

El toque que rejuvenece

La fama del labial Almost de Clinique comenzó con el tono Black Honey, un color aparentemente oscuro que, al aplicarse, revela un acabado translúcido y natural que favorece a todas.

Su éxito ha sido tal que la marca ha ampliado la familia con dos nuevos tonos: Pink Honey y Nude Honey, manteniendo la misma fórmula hidratante y el acabado brillante que tanto enamora a quienes lo prueban.

Lo que diferencia al Almost de cualquier otro labial es su efecto rejuvenecedor inmediato. Su fórmula actúa como un bálsamo nutritivo que alisa la textura de los labios, aporta volumen visual y suaviza las líneas finas. El resultado es un aspecto más jugoso, joven y saludable, sin necesidad de perfilador ni retoques constantes.

"Parece tu color de labios, pero mejorado", resumen muchas usuarias en las reseñas del producto, que ya acumula una puntuación media de 4,43 sobre 5.

Tres tonos, tres personalidades

La cobertura del labial Almost es ligera y modulable, lo que permite aplicar una sola capa para un look natural o intensificarlo con varias pasadas para un efecto más sofisticado.

Y todo ello con una fórmula clínica, sin perfume y no alergénica, sello característico de la firma dermatológica de Clinique.

Su tres tonos, están pensados para tres personalidades diferentes pero con una característica muy común: resaltar al máximo la belleza de cada uno.

Black Honey, el tono icónico

Es el favorito de las amantes del maquillaje desde hace más de tres décadas. Su mezcla de pigmentos rojos, azules y amarillos en una base transparente logra un color que se adapta a cada piel. En pieles claras ofrece un tono vino suave; en morenas, un efecto cereza brillante. Además, su subtono ligeramente frío hace que los dientes parezcan más blancos, un truco que muchas maquilladoras aprovechan para potenciar la sonrisa.

Pink Honey, el toque romántico

El tono más delicado y femenino de la gama. Su rosa translúcido aporta un brillo saludable, ideal para el día a día o para quienes buscan un efecto "labio mordido". Es el color perfecto para quienes no se atreven con rojos o marrones intensos, pero quieren un toque de vida en el rostro.

Nude Honey, el nuevo imprescindible

El nude universal que sienta bien a todas. Combina pigmentos cálidos y fríos que se adaptan al color natural de los labios, sin apagarlos. Es perfecto para acompañar un maquillaje de ojos intenso o para esos días en los que buscas un look “no make up” pero pulido.

"Deja los labios más suaves, sin tirantez, y el color dura horas sin resecar", es uno de los comentarios con mayor valor del pintalabios.

Además, está libre de fragancias, parabenos y ftalatos, lo que lo convierte en una opción segura incluso para las pieles más sensibles. Es "el equilibrio perfecto entre el cuidado y el color", y las reseñas lo confirman. Un solo gesto basta para conseguir labios hidratados, con volumen visual y un color saludable.