Carmen Navarro, 82 años, gurú de belleza: "Esta es la crema 100% española que llevo meses usando para eliminar arrugas"

Hay mujeres que se convierten en referencia sin proponérselo, y Carmen Navarro es una de ellas. Con más de medio siglo dedicada al cuidado de la piel, la pionera de la estética en España sigue siendo, a sus 82 años, una fuente inagotable de elegancia, vitalidad y, sobre todo, conocimiento.

Tras más de cinco décadas probando los tratamientos y fórmulas más avanzadas del mundo, pocas personas saben tanto como ella sobre lo que realmente funciona. Es por este motivo que cuando Carmen habla, el mundo de la belleza tiene sus motivos para escuchar.

Esta vez, la gurú ha querido compartir su último descubrimiento: la crema nutritiva de Endor Technologies, un producto 100% español que ha incorporado a su rutina diaria y que, según confiesa, le ha ayudado a reducir arrugas y mantener la piel más firme y jugosa.

Endor Technologies y su rutina de cuidado

Endor Technologies se ha consolidado en los últimos años como una marca revolucionaria dentro del sector dermocosmético español. Sus fórmulas están basadas en la medicina biológica molecular y en la tecnología más avanzada, por lo que sus resultados son visibles y duraderos.

Debido a su formulación, no es casualidad que personalidades como Carmen Navarro, con más de cuatro décadas de experiencia, la señalen como uno de sus grandes descubrimientos del año.

Lo que distingue a Endor Technologies del resto de firmas cosméticas es su enfoque científico, basado en la biomedicina y respaldado por investigaciones clínicas.

"Si hay algo que hemos aprendido después de tantos años dedicados a la belleza es que detrás de una crema, de cualquier cosmético que emplees en casa o con el que trabajemos en cabina, hay un trabajo infinito detrás. No vale cualquier producto", explica la gurú de belleza en su página web.

De hecho, según apunta, los cambios tecnológicos que más le han ayudado, son aquellos "que trabajan adelantándose a las necesidades que nuestra piel va a ir reclamando con el paso de los años".

En el caso de Endor Technologies, su filosofía busca aplicar la biomedicina al cuidado de la piel pensando que no es solo un órgano más, sino que su aspecto y su salud repercuten en nuestro equilibrio emocional.

Su filosofía parte de la premisa en la cual la piel puede regenerarse y mejorar visiblemente si se estimulan de forma precisa sus mecanismos naturales.

Para lograrlo, han centrado sus productos en el uso de nanopartículas de oro recubiertas con ácido hialurónico, un invento que ha demostrado no solo mejorar la firmeza y elasticidad de la piel, sino también incrementar la producción de colágeno, reduciendo así arrugas, flacidez y signos visibles de envejecimiento.

Estas nanopartículas no actúan de forma superficial, sino que penetran a niveles profundos, estimulando rutas biológicas concretas y promoviendo una regeneración real desde dentro.

Además, otra de las ventajas de Endor es que desarrollan productos personalizados y concretos para diferentes partes del cuerpo.

En su página web podemos encontrar todos sus productos divididos por secciones: faciales, corporales; para el cuello, mentón y escote, y para exfoliación y limpieza, y subsecciones como el tipo de piel o el tipo de tratamiento.

Su textura ligera y de rápida absorción las hace aptas para todo tipo de pieles, y su uso continuado contribuye a una piel más luminosa, firme y visiblemente rejuvenecida.