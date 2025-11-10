María José, farmacéutica, sobre el producto que hace crecer las pestañas en 10 días: "Rejuveneces la mirada 5 años"

La mirada es uno de los rasgos más característicos de una persona, especialmente, en una mujer, que sabe potenciarla como nadie y convertirla en una de sus mejores cualidades. Es por ello que, las pestañas, son más que una protección para los ojos.

Aportan expresión, juventud y luminosidad al rostro. Sin embargo, con el paso del tiempo o el uso de maquillaje diario, estas se debilitan, pierden densidad y comienzan a caerse.

La buena noticia es que existen soluciones sin recurrir a extensiones ni tratamientos agresivos. Y el secreto está en los sérums de pestañas.

Este tipo de tratamientos garantizan pestañas más largas, fuertes y curvadas en cuestión de semanas.

La farmacéutica especialista María José Cejas, de Europa Dermofarmacia, confirma que "los sérum con péptidos, biotina y ácido hialurónico han demostrado una eficacia real siempre que se apliquen con constancia".

Pestañas más largas

Pero ¿cuáles son los que realmente funcionan? Los tres más recomendados por la farmacéutica para transformar la mirada, sin riesgo ni efectos secundarios, son los siguientes:

Singuladerm Xpert

Seguramente, el sérum activador del crecimiento más completo a pesar de rondar un precio de unos 22 euros. Es ideal para mujeres que buscan resultados evidentes sin irritación, incluso con ojos sensibles o lentes de contacto.

Con una fórmula rica en extracto de trébol rojo, vitamina B7 y pantenol, este sérum de Singuladerm estimula el crecimiento de pestañas y cejas desde la raíz. Su combinación de péptidos y arginina refuerza el folículo piloso, evitando la caída prematura.

Además, incluye ácido hialurónico y proteínas de trigo y soja, que hidratan en profundidad y aportan elasticidad. Tras tres o cuatro semanas de uso regular, las pestañas se vuelven visiblemente más densas y con mayor curvatura natural.

Sensilis Origin Pro

Con efecto fortalecedor y mirada más joven, cuesta unos 24,56 euros. Ideal para: pieles maduras o pestañas que han perdido densidad y volumen con los años.

Si el objetivo es fortalecer pestañas débiles y quebradizas, el sérum de Sensilis es el indicado. Su complejo biotinoyl tripeptide, junto con niacinamida y pro-vitamina B5, estimula la queratina natural, prolongando el ciclo de vida de cada pestaña.

Este tratamiento es perfecto para frenar la caída que suele aparecer con la edad o por el uso frecuente de maquillaje resistente al agua. Además, aporta un efecto de relleno visual que rejuvenece la mirada al instante.

Además, su textura es ligera y se absorbe rápido, lo que facilita su aplicación nocturna sin dejar residuos.

Embryolisse Lash Booster

El sérum booster de Embryolisse ha sido uno de los más virales en redes sociales. Su éxito se basa en sus ingredientes: centella asiática y arginina, dos activos que estimulan la microcirculación y mejoran la oxigenación del folículo.

Los resultados comienzan a notarse a partir de la cuarta semana, con pestañas más gruesas, fuertes y con un aspecto visiblemente más sano. También puede aplicarse sobre las cejas para potenciar la densidad.

Es el producto idóneo para quienes buscan un tratamiento 2 en 1 que refuerce tanto pestañas como cejas con ingredientes vegetales.

Cómo potenciar su eficacia

Los farmacéuticos coinciden en que la clave está en la constancia. No basta con usar el sérum de vez en cuando: debe aplicarse una vez al día, preferiblemente por la noche y sobre la piel completamente limpia.

Desmaquilla bien los ojos con un limpiador bifásico o agua micelar sin alcohol.

Asegúrate de que no quedan restos de máscara o delineador.

Con el aplicador del sérum, traza una línea fina sobre la base de las pestañas superiores, como si fuera un delineado.

Espera unos segundos antes de aplicar cualquier otro producto.

Los resultados comienzan a verse a partir de las dos semanas, pero el crecimiento y fortalecimiento se consolidan a los dos meses de uso continuado.

Estimular el crecimiento de las pestañas

Además del uso de un buen sérum, hay hábitos diarios que pueden hacer una gran diferencia:

Cepíllalas cada día . Este gesto sencillo estimula la circulación y mejora el anclaje del pelo. Utiliza un cepillo limpio de máscara.

. Este gesto sencillo estimula la circulación y mejora el anclaje del pelo. Utiliza un cepillo limpio de máscara. Evita abusar del rizador . El calor y la presión pueden fracturar las pestañas. Limítalo a un par de veces por semana.

. El calor y la presión pueden fracturar las pestañas. Limítalo a un par de veces por semana. Duerme bien y mantén una buena alimentación . Las vitaminas A, C, E y los ácidos grasos omega 3 fortalecen el folículo desde dentro.

. Las vitaminas A, C, E y los ácidos grasos omega 3 fortalecen el folículo desde dentro. Desmaquilla con suavidad . No arrastres con fuerza el producto, emplea discos de algodón impregnados en desmaquillante y presiona ligeramente.

. No arrastres con fuerza el producto, emplea discos de algodón impregnados en desmaquillante y presiona ligeramente. Utiliza una máscara de pestañas nutritiva. Las versiones con pantenol o aceites naturales ayudan a mantenerlas hidratadas.

Sérum vs. extensiones

Aunque las extensiones ofrecen un resultado inmediato, el efecto del sérum es más duradero y natural. Mientras las extensiones pueden debilitar las pestañas con el tiempo, los sérums fortalecen y regeneran su estructura. Además, aportan brillo y grosor, lo que logra una mirada joven y descansada sin necesidad de mantenimiento profesional.

Las consumidoras que han optado por este tipo de tratamientos destacan un beneficio adicional: la mirada recupera su expresividad, el párpado parece más elevado y el rostro muestra un gesto más fresco. Una manera sencilla y económica de rejuvenecer sin pasar por el quirófano ni recurrir a la cosmética invasiva.

Sin duda, el nuevo ritual de belleza pasa por cuidar la mirada con la misma atención que el resto del rostro. En solo unos minutos al día, con constancia y los activos adecuados, unas pestañas más pobladas y fuertes pueden convertirse en la mejor carta de presentación.