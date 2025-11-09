Esto es lo que puede pasarte en el rostro si aplicas crema Nivea todos los días: "Es perfecta para las arrugas"

Esto es lo que puede pasarte en el rostro si aplicas crema Nivea todos los días: "Es perfecta para tratar las arrugas"

La piel humana es el órgano más grande, extenso y pesado de nuestro cuerpo. Cumple funciones vitales como protección física y contra patógenos, regulación de la temperatura corporal, sensación y producción de vitamina D;, sin embargo, y a pesar de su importancia, puede dañarse fácilmente debido a múltiples factores.

Según un estudio realizado en Frontiers in Pharmacology, factores como la contaminación del aire, el humo del tabaco y los rayos UV, contribuyen a algunos de los problemas más comunes de la piel, como el acné, la irritación e, incluso, el envejecimiento prematuro, es decir, las tediosas arrugas.

La forma más eficaz y sencilla de hacer frente a estos factores son la protección solar y la hidratación, siendo esta última la responsable de mantener la función de barrera protectora, la elasticidad y la regeneración celular. En España, por todos es sabido que la crema hidratante por excelencia es la Nivea, y estos son todos sus beneficios.

La crema Nivea y su poder hidratante

La crema Nivea es, posiblemente, el cosmético más famoso de todo el mundo. En España, concretamente, es el producto por excelencia en los baños y todas las generaciones han optado por la lata azul para hidratar cualquier parte del cuerpo, incluido el rostro, donde funciona como un 'secreto de belleza' para miles de personas.

A pesar de su popularidad, son muchas las veces que esta crema ha entrado en debate. Sus ingredientes, como la parafina, o su empleo de fragancias, hace dudar a miles de personas sobre su uso en ciertas zonas del cuerpo, como el rostro.

Sin embargo, estas dudas se han resuelto con el paso de los años. Según el químico Vladimir Sánchez, la parafina empleada no es peligrosa, ya que está muy purificada y, además, la OCU ha catalogado el producto como muy seguro.

La prueba más evidente de la seguridad de este cosmético es el uso que ha tenido con el paso de los años. Muchas mujeres confiesan haber hecho uso de la crema Nivea en el rostro para eliminar las arrugas, mantenerlo hidratado e iluminado.

Esto se debe a su capacidad para hidratar profundamente la piel y mejorar su elasticidad. La hidratación es fundamental porque las arrugas y líneas de expresión suelen ser más visibles cuando la piel está seca y deshidratada.

La crema Nivea contiene ingredientes como la glicerina y el pantenol, que ayudan a retener la humedad en la piel, dejándola más suave y flexible.

Mascarilla con crema Nivea.

Además, algunas variantes de las cremas Nivea incluyen coenzima Q10, un antioxidante que combate el daño causado por los radicales libres, uno de los factores que aceleran el envejecimiento cutáneo.

Más allá de la glicerina, la crema Nivea contiene otros emolientes y oclusivos que suavizan y alisan la piel. Estos ingredientes forman una capa protectora en la superficie de la piel, que reduce la pérdida de agua y protege contra irritantes externos.

Este tipo de crema también puede estimular la regeneración celular, promoviendo una piel más saludable y menos propensa a la formación de nuevas arrugas. Aunque no elimina por completo las arrugas existentes, su uso constante puede mejorar la textura de la piel, reduciendo su apariencia y brindando un aspecto más joven.

Uno de los mejores trucos con esta crema consiste en utilizarla como prebase a la hora de maquillarnos. Simplemente, nos aplicamos una ligera capa en el rostro y, después, nuestros productos de maquillaje diarios. De esta forma, no solo conseguimos beneficios, sino también una piel luminosa y una mayor durabilidad.

Piel muy seca: la magia de Nivea

Más allá de su capacidad para neutralizar las arrugas, la crema Nivea es el tratamiento de muchas afecciones de la piel, como la xerosis cutánea, es decir, la piel seca.

La piel seca puede provocarse por diferentes fármacos y cosméticos, como pueden ser el Dercutane o el retinol, dos de los productos más famosos para tratar diferentes afecciones del rostro. A pesar de que en estos casos sean —por lo general— ocasionales y pasen con el tiempo, cuando la sequedad surge, parece que va a ser eterna.

La causa de la piel extremadamente seca es la falta de lípidos protectores (grasas) en la superficie de la piel. Como consecuencia, se vuelve más sensible y vulnerable a las agresiones externas, y aparecen sensaciones de irritación, enrojecimiento, tirantez e incomodidad.

A la hora de maquillarnos, esta sequedad también interviene, ya que todos los productos que aplicamos —más allá de la crema hidratante— se cuartean y, estéticamente, parece una máscara. Aunque en este punto podamos apostar por ingredientes y productos caros, la crema Nivea es uno de los más efectivos.

La crema Nivea es uno de los cosméticos más famosos de todo el mundo. Con más de 130 años de historia, la propia compañía confiesa que inventaron "el cuidado moderno de la piel", en el que las personas comenzaron a preocuparse de esas pequeñas marcas en las manos o piernas, así como de la sequedad extrema, también conocida como xerosis cutánea.

La xerosis cutánea, comúnmente conocida como piel seca, es una condición caracterizada por la falta de humedad en la piel, lo que resulta en una apariencia áspera, escamosa y, a menudo, con picazón. En mi caso, fue provocado por retinol, y la crema Nivea fue la única que me funcionó, en tan solo dos días.

Las propiedades hidratantes y emolientes de la crema Nivea pueden ser extremadamente útiles. Las formulaciones hidratantes funcionan de dos maneras principales: hidratando la piel al atraer agua hacia ella y sellando la humedad para prevenir su pérdida.

En el caso de la crema Nivea, contiene ingredientes como glicerina, que es un humectante que atrae agua a la piel, y lípidos que ayudan a restaurar y reforzar la barrera cutánea. El truco, y la única forma que a mí me funcionó para eliminar la sequedad, fue aplicarlo todas las noches.

nivea

Al aplicar esta crema Nivea regularmente, aprovechamos el período de descanso para hidratar y proporcionar nutrientes a la piel. Durante este tiempo, la piel está más receptiva y puede beneficiarse al máximo de los tratamientos. Por ello, aplicar la crema al menos una hora antes de dormir permite que se absorba completamente en la piel.

Además de la glicerina, la crema Nivea contiene otros emolientes y oclusivos que suavizan y alisan la piel. Estos ingredientes forman una capa protectora en la superficie de la piel, que reduce la pérdida de agua y protege contra irritantes externos. Al mejorar la hidratación de la piel, estas cremas también pueden aliviar la irritación y el malestar asociados con la xerosis cutánea.

En cuanto a las pieles grasas, lo más recomendable es no abusar de este producto, debido a una serie de ingredientes. En estos casos, una buena idea es aplicarla un día sí y un día no —poca cantidad—, para permitir que nuestro rostro respire en esos momentos sin producto u optar por otro tipo de productos con otras formulaciones específicas, tal y como recomiendan los expertos.