María Sánchez, maquilladora de 52 años, sobre cómo rejuvenecer el rostro: "Eliminas arrugas en 5 minutos"

Es una realidad: nos centramos en intentar rejuvenecer el rostro a partir de los 50 años, pero es alrededor de los 25 cuando nuestra piel empieza a cambiar y a perder esa jugosidad y lozanía tan características de la juventud.

En este aspecto, el refrán "más vale prevenir que curar", tiene especial relevancia, ya que es importante prestar atención a los cambios de la piel antes de que sea demasiado tarde.

Pero lo que es inevitable es que, a partir de los 40-50, cuando las arruguitas son más profundas, las líneas de expresión se marcan más y la flacidez desafía incluso a los mejores cosméticos, debes hacer un pequeño, pero efectivo cambio en la forma en la que te maquillas.

El maquillaje, aplicado con inteligencia y precisión, puede ser el aliado definitivo para rejuvenecer el rostro y borrar años en minutos.

María Sánchez, una de las maquilladoras más influyentes en España y protagonista indiscutible de algunos de los tutoriales beauty más vistos, comparte sus trucos más virales para eliminar arrugas y devolver la luz y firmeza al rostro maduro.​

El truco de los 5 triángulos

La técnica viral de María Sánchez es sencilla y, al mismo tiempo, muy efectiva. Consiste en dibujar cinco pequeños triángulos con corrector, de un tono ligeramente más claro que la piel, en puntos estratégicos del rostro.

El efecto es un lifting visual que ilumina, define y suaviza los signos de la edad:​

Zona T (entre las cejas): aporta frescura y levanta la parte superior de la cara.

(entre las cejas): aporta frescura y levanta la parte superior de la cara. Pómulo (inicio): da volumen y esculpe el rostro sin cirugía.

(inicio): da volumen y esculpe el rostro sin cirugía. Comisura de la boca : suaviza la expresión y eleva las facciones flácidas.

: suaviza la expresión y eleva las facciones flácidas. Lagrimal : neutraliza ojeras y "abre" la mirada.

: neutraliza ojeras y "abre" la mirada. Extremo del ojo: eleva el párpado y crea el deseado efecto cola de ojo ascendente.

El truco está en difuminar siempre el corrector en dirección ascendente, usando brocha o esponja. Así, la piel se ve menos cansada, el contorno facial se redefine y el resultado es tan natural que parece un filtro frente al espejo.​

Bronceador y corrector

Más allá del corrector, Sánchez recomienda un truco que, una vez lo pruebes, no podrás parar de repetir una y otra vez. Consiste en mezclar bronceador en crema bajo el pómulo y corrector claro en la parte alta para realzar las estructuras juveniles del rostro.​

Para que el resultado sea espectacular y no tengas que complicarte mucho, sigue los siguientes pasos:

Prepara la piel con hidratante y, si lo necesitas, una base ligera.

Coloca el bronceador bajo el pómulo, difuminando hacia arriba para elevar el óvalo facial.

Aplica el corrector en la parte alta del pómulo, extendiéndolo hasta la cola del ojo.

Funde ambas texturas con movimientos ascendentes para que el acabado sea profesional y sin cortes.

Finaliza con colorete en crema en mejillas y labios, la clave para el "efecto buena cara".

Este truco resta visualmente hasta 10 años y funciona en cualquier edad, pero es especialmente eficaz en pieles maduras con caída de pómulo o falta de luz, como puede pasar a partir de los 50, incluso antes.

La "magia" de las recomendaciones de María Sánchez reside en su simplicidad y eficacia. Solo se necesita un buen corrector, un bronceador y algunos gestos estratégicos para transformar cualquier rostro en minutos, sin importar la edad ni el presupuesto del que dispongas.