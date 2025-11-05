Miriam, esteticista experta en el diseño de cejas, sobre cómo deben ser para una mirada más joven: "Te quitas 10 años"

Las cejas son uno de los elementos más identificativos del rostro de una persona y, sin embargo, no siempre se le muestra la atención que merecen. Bien por habérnoslas depilado en exceso, bien como efecto del paso del tiempo, a partir de cierta edad no están tan pobladas ni con el mismo diseño del que nos gustaría.

Si quieres restar años de una manera sencilla, que te haga además potenciar el poder de tu mirada sin acudir a retoques invasivos, hay un "secreto a voces" que nunca falla: el diseño de cejas.

En el mundo de la belleza, donde maquillajes y cosméticos se renuevan cada temporada, las cejas permanecen como protagonistas y auténticos marcos de la mirada. Son ellas las que pueden transformar por completo la expresión y convertir una imagen en sinónimo de juventud.

El secreto de juventud

Las cejas son capaces de transmitir fuerza y naturalidad, aportando un aire fresco y juvenil incluso en los momentos más sofisticados.

La esteticista Miriam Bermejo, directora de Salón Dotti, desvela el misterio detrás de este efecto rejuvenecedor: "Las cejas rectas con arco sutil suavizan los rasgos y aportan un aire juvenil. Equilibran el rostro, realzan la mirada y alinean la expresión con un estilo moderno y sofisticado".​

La clave está en encontrar esa línea recta, pero no rígida, que envuelve el ojo y alarga la mirada, generando ese ansiado efecto lifting sin cirugía.​

Morfología y proporción

Según Miriam Bermejo, no se trata solo de seguir la moda, sino de respetar la morfología de cada rostro.

"Unas cejas bien diseñadas, ni demasiado finas ni excesivamente gruesas, que respetan las proporciones naturales del rostro. Esa coherencia es lo que hace que el estilo sea atemporal y favorecedor a cualquier edad", afirma la experta.

El arco sutil actúa como punto de luz y da apertura a la mirada, despejando visualmente la zona entre el párpado móvil y la ceja, un truco que amplifica la juventud.​

Expertas como Sabrina Éléonore apuntan: "La línea más llena hojea la mirada, aportando frescura y creando un lifting sutil. Es el secreto de mujeres seguras, pero a la vez dulces y accesibles”.​

El tratamiento recomendado

¿Sabías que el diseño profesional es fundamental? La directora del Salón Dotti recomienda tres pasos con la personalización como clave:

Definir la forma : Depilación con hilo o pinzas para crear la base y evitar el sobredepilado que envejece. La meta es conseguir unas cejas rectas con un arco leve, ni planas ni muy marcadas.

: Depilación con hilo o pinzas para crear la base y evitar el sobredepilado que envejece. La meta es conseguir unas cejas rectas con un arco leve, ni planas ni muy marcadas. Laminado de cejas : Para alisar y fijar el pelo hacia arriba. Este paso eleva la cola, aporta volumen y protagonismo incluso a las cejas finas.

: Para alisar y fijar el pelo hacia arriba. Este paso eleva la cola, aporta volumen y protagonismo incluso a las cejas finas. Intensidad y color : Tinte para cejas, micropigmentación o microblading soft. La experta recomienda adaptar el color al tono de piel y cabello para lograr uniformidad y sofisticación.​

: Tinte para cejas, micropigmentación o microblading soft. La experta recomienda adaptar el color al tono de piel y cabello para lograr uniformidad y sofisticación.​ La naturalidad es la tendencia reina. El acabado ‘peinado hacia arriba’ potencia la mirada y aporta ese punto de juventud que triunfa en redes.

También hay que tener muy en cuenta uno de los errores más comunes a la hora de definir las cejas: dejarlas demasiado finas o demasiado gruesas.

Como advierten Miriam Bermejo y Noemi Juanas, "Las cejas ultrafinas de los 2000 endurecen la expresión y envejecen, igual que las excesivamente gruesas resultan poco armónicas. El punto intermedio siempre favorece y rejuvenece". La clave está en adaptar el grosor y la forma, buscando armonía y frescura.​