Olistic, la revolución bebible contra la caída del cabello que arrasa en España: 9 de cada 10 mujeres nota los cambios

Sin conocer la marca, probablemente has oído hablar de ella. Quizás en redes sociales, entre las recomendaciones de tu influencer favorita o como opción principal entre las miles de reseñas en las que una busca el mejor suplemento capilar. Posiblemente en todas ellas te hayas dado cuenta: Olistic es un fenómeno nacional.

En apenas unos años, la marca española Olistic ha creado una revolución en el cuidado capilar. Su exclusiva fórmula, que duerme en un frasco cilíndrico negro con vibrantes letras naranjas, cuenta con más de 30 ingredientes naturales, imposibles de reunir en una cápsula tradicional.

El secreto detrás de su éxito no solo reside en su interior, sino en su capacidad para dar confianza a más de 600.000 clientas, de las cuales, hasta un 92% confiesa haber percibido resultados notables. Olistic no vende un producto, sino que propone un ritual: un gesto diario y bebible que ha encontrado su espacio entre la ciencia, la estética y el bienestar emocional, pero ¿cómo lo hace?

Caída capilar: ¿Cuándo es algo normal y cuándo tenemos que preocuparnos?

Según algunas estimaciones, hasta un 39% de los españoles tiene la caída capilar como una de sus principales preocupaciones capilares. A nivel mundial, la alopecia androgenética afecta a aproximadamente el 85% de los hombres y el 33% de las mujeres en algún momento de sus vidas.

Estas cifras reflejan la creciente preocupación de los últimos años por la caída capilar, un problema que, además, afecta cada vez más al público joven. Tanto mujeres como hombres son hoy más conscientes no solo de la importancia de la salud de su cabello, sino de los factores genéticos, ambientales y de estilo de vida que pueden influir negativamente en él.

Así nos lo ha explicado el equipo médico de Olistic, quienes llevan estudiando la caída del cabello mucho antes del lanzamiento de su producto en enero de 2021, y quienes, a su vez, iniciaron una revolución en el cuidado capilar desde el interior.

Según explica Andrea Combalia, dermatóloga y tricóloga en el Hospital Clínico de Barcelona y en la clínica Dermik, los factores detrás de la caída son el estrés crónico, los cambios hormonales, las dietas restrictivas, la falta de descanso y la inflamación de bajo grado, que se asocia a un estilo de vida acelerado y poco reparador.

Imagen ilustrativa.

A ellos también se suman causas menos conocidas, como los trastornos tiroideos, la resistencia a la insulina, el déficit de vitamina D o zinc, e incluso el uso prolongado de ciertos fármacos. Todos estos elementos pueden alterar el ciclo capilar sin que necesariamente se note de inmediato, nos explica Combalia.

No solo eso, sino que la caída capilar puede variar dependiendo también del género. En el caso de las mujeres, que representan un porcentaje mucho mayor de los clientes de Olistic, "factores como la maternidad o los cambios hormonales de la menopausia pueden alterar el equilibrio interno del organismo y repercutir directamente en la salud capilar".

Una vez conocidos los factores detrás de la caída, podemos entender cómo la marca se ha convertido en todo un éxito. Mientras los suplementos del mercado se centran en solo uno de los elementos perjudiciales, Olistic aborda todos los desequilibrios a la vez.

¿Cómo funciona Olistic?

Olistic funciona desde dentro del organismo, actuando directamente sobre las causas que provocan o agravan la caída del cabello, no solo sobre los síntomas visibles. Su principio es sencillo, pero científicamente comprobado: nutrir el folículo piloso desde el interior para que el cabello crezca más fuerte, denso y resistente.

El secreto, en realidad, está en el interior y su formato bebible no es casual: es el que permite incluir dosis óptimas que serían imposibles de concentrar en una cápsula tradicional. El organismo las asimila de forma más eficaz, lo que potencia su efecto sobre el metabolismo del folículo piloso.

"Cada vial diario concentra un cóctel de ingredientes activos: vitaminas, minerales, aminoácidos precursores de queratina y colágeno, antioxidantes, antiinflamatorios, extractos vegetales y probióticos. Todos ellos trabajan de forma sinérgica para favorecer el crecimiento capilar, mejorar la densidad y proteger el cabello frente a los factores que debilitan su ciclo natural", nos explican desde el departamento médico.

Esta combinación multifactorial busca restaurar la salud capilar desde la raíz, fortalecer la fibra, mejorar la densidad y devolver el brillo perdido. Pero sus efectos van más allá: muchas usuarias aseguran notar también una mejora en su piel, sus uñas e, incluso, en su nivel general de energía.

Gracias a un estudio clínico realizado con más de un centenar de mujeres, se ha podido comprobar que los primeros signos de mejora comienzan a apreciarse aproximadamente a partir del mes y medio de uso continuo. Este es el punto en el que muchas usuarias empiezan a notar menos caída, un cabello con más cuerpo y una textura más saludable.

"Durante este período, la gran mayoría de nuestras participantes experimentaron mejoras significativas: el 92% notó una menor caída del cabello, el 90% percibió un pelo más denso y brillante, y el 77% observó un cuero cabelludo menos visible", aseguran sus expertos.

Sin embargo, los expertos insisten en que el verdadero cambio se consolida con la constancia. Mantener el tratamiento entre tres y seis meses permite que el organismo se reequilibre por completo y que los folículos pilosos recuperen su fuerza y vitalidad.

Una fórmula para cada etapa

Esta misma investigación fue la que obligó a los científicos de la marca a ir un paso más allá y descubrir que las necesidades de las mujeres no son iguales en todas las etapas de su vida.

Por ello, desarrollaron dos fórmulas específicas, Olistic Women y Olistic Next. Ambas comparten una misma filosofía, pero se adaptan cuidadosamente a los cambios biológicos y metabólicos que cada etapa conlleva.

Olistic Women está diseñada para acompañar a las mujeres entre los 18 y los 50 años, una franja de edad en la que los desafíos capilares suelen estar vinculados al ritmo de vida, el estrés, las variaciones hormonales y los cambios propios del ciclo menstrual o la maternidad.

En esta etapa, el cabello puede volverse más frágil, fino o sufrir una caída difusa asociada a momentos de tensión emocional, déficits nutricionales o desequilibrios hormonales transitorios. Su fórmula actúa restaurando el equilibrio interno del organismo mediante una combinación de adaptógenos, vitaminas, minerales y extractos naturales.

Los adaptógenos naturales como la Ashwagandha ayudan a modular el estrés y reducir el impacto del cortisol, mientras que los antioxidantes, vitaminas y aminoácidos esenciales estimulan la energía celular y promueven la producción de queratina y colágeno, proteínas clave para la fortaleza del cabello, la piel y las uñas.

Por su parte, Olistic Next ha sido formulado para acompañar a las mujeres a partir de los 50 años, una etapa marcada por cambios hormonales profundos, especialmente los derivados de la menopausia.

La disminución de estrógenos y progesterona, junto con la reducción natural en la síntesis de colágeno, elastina y queratina, se traduce en un cabello más fino, seco y con menor densidad.

Además, la ralentización del metabolismo y los cambios en la microcirculación cutánea pueden afectar la nutrición del folículo piloso, haciendo que el crecimiento del cabello se vuelva más lento y débil.

Frente a este panorama, Olistic Next ofrece una fórmula enriquecida con ingredientes específicos que ayudan a reforzar la estructura capilar y promover la longevidad del cabello.

Su acción se centra en restaurar la elasticidad y el grosor, proteger el folículo frente al envejecimiento celular y mejorar la salud del cuero cabelludo.

Además, contiene nutrientes que favorecen el equilibrio hormonal y fortalecen la respuesta antioxidante del organismo, ayudando a mitigar los efectos del estrés oxidativo, una de las causas más comunes del envejecimiento capilar.

La marca también ha desarrollado una fórmula específica para hombres: Olistic for Men, una versión pensada para responder a las causas más frecuentes de la caída capilar masculina desde una perspectiva científica, médica y natural.

En los hombres, la caída suele estar relacionada con la acción de la DHT (dihidrotestosterona), el estrés y la inflamación de bajo grado.

Olistic for Men actúa regulando estos factores gracias a ingredientes como el Saw Palmetto, que ayuda a inhibir la enzima que transforma la testosterona en DHT, y a adaptógenos como la Ashwagandha, que reducen los niveles de cortisol y favorecen el equilibrio hormonal.

Una fórmula para la noche

La extensión más reciente del ritual de Olistic es el Night Booster, una evolución natural de su filosofía: cuidar el cabello —y el bienestar general— de forma integral, incluso mientras dormimos.

Se trata de una nueva cápsula bebible como un refuerzo nocturno que actúa durante las horas de descanso cuando el organismo activa sus procesos de reparación celular y regeneración.

Su acción sinérgica contribuye a frenar los efectos del estrés oxidativo y la inflamación de bajo grado, factores que también impactan directamente en la salud del cabello.

Mientras el cuerpo descansa, los ingredientes trabajan para reparar los daños celulares acumulados durante el día, mejorar la oxigenación del cuero cabelludo y reforzar el metabolismo del folículo piloso. Una especie de extra a todo lo que, de por sí, ofrece Olistic.