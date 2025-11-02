Raquel González, experta en belleza, sobre cómo eliminar la papada a partir de los 40: "En 15 días notas la diferencia"

El doble mentón, más comúnmente llamado "papada", es uno de los complejos que más personas comparten, y da igual si eres hombre o mujer. Cómo eliminar esa grasa que aparece bajo la barbilla es, sin duda, uno de los retos estéticos más buscados en Google.

La papada surge por la suma de diferentes factores: envejecimiento de la piel, pérdida de colágeno y elastina a partir de los 25 años, genética, fluctuaciones de peso y sobreexposición solar.

El cuello, al ser una de las zonas más delicadas, ya que su piel es extremadamente fina y sufre más los efectos de hábitos y el paso del tiempo.​

Ante la petición y "necesidad" de querer eliminarla con métodos naturales, eficaces y, al ser posible, económicos, Raquel González, cosmetóloga y directora de Byoode y creadora de Pure Skincare, revela el truco que puede cambiar el contorno de tu rostro sin pasar por quirófano.​

Cosméticos contra la papada

En España, hasta un 70% de la población tiene papada, y aunque las celebrities recurren a tratamientos estéticos y cirugía, cada vez más expertos y farmacéuticas apuestan por métodos cosméticos y rutinas específicas.​

La base de toda rutina antidescolgamiento es elegir cosméticos específicos que contengan los siguientes activos:

Vitamina C : Estimula la producción de colágeno, combate los signos del envejecimiento y mejora la elasticidad del cuello.

: Estimula la producción de colágeno, combate los signos del envejecimiento y mejora la elasticidad del cuello. DMAE : Es el tensor favorito, reafirma y da tonicidad a la piel.

: Es el tensor favorito, reafirma y da tonicidad a la piel. Volufiline: Este ingrediente promueve el volumen y relleno en las zonas que han perdido firmeza.​

También existen productos reconocidos en España, como el Brightening Sprouts Ecstasy de Byoode (vitamina C), Cold Plasma Plus+ Sub-D/Neck de Perricone MD (DMAE y cafeína) o la X-lifting Mask de Boutijour (Volufiline), que potencian el efecto reafirmante y antigravedad.

El mayor error

Muchas personas cometen el error de aplicar los productos solo en la mandíbula. La cosmetóloga Raquel González recomienda un enfoque que puede marcar la diferencia:

Extiende la aplicación: Aplica cosméticos en rostro, cuello y escote, no solo la mandíbula . La clave está en tratar toda la región inferior del rostro.

. La clave está en tratar toda la región inferior del rostro. Masaje circular: Complementa la rutina con movimientos circulares ascendentes para activar el drenaje linfático y eliminar toxinas acumuladas debajo de la barbilla. Se puede usar manos, nudillos, rodillos faciales o gua sha dentada .​

Este masaje activará la circulación, ayudará a despejar líquidos retenidos y potenciará la penetración de los activos reafirmantes. Solo unos minutos al día y la constancia son suficientes para notar cómo cambian el aspecto y la firmeza del cuello.​

¿Qué resultados puedes esperar?

La cosmética eficaz y la técnica correcta pueden hacer mucho. Son capaces de redefinir la línea mandibular, elevan el óvalo facial y suavizan el exceso bajo la barbilla.

Si la flacidez predomina sobre la grasa, los efectos son aún más visuales y la constancia en masajes puede conseguir resultados que hasta los tratamientos estéticos en consulta tardan en igualar.

Ante casos de papada pronunciada o por acumulación grasa, los tratamientos de radiofrecuencia, carboxiterapia o mesoterapia pueden ser el siguiente paso.​

Esta sencilla recomendación sobre los ingredientes seleccionados por la experta en belleza y cuidado de la piel se ha virilizado por su sencillez y efectividad. Desde famosas hasta expertas en belleza, insisten en que el cuidado del cuello es la nueva frontera beauty para lucir joven y definida.