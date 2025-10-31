Así es el tratamiento sin químicos favorito del estilista Pablo Bogado: "Menos frizz y más brillo desde el primer día"

El cabello es, posiblemente, la zona del cuerpo a la que más cuidados equivocados dedicamos. Creemos que tenemos el cuero cabelludo graso porque se nos ensucia rápido, que cortar las puntas hará que crezca antes o que lavarlo a diario es un pecado capital.

Vivimos rodeadas de mitos capilares que repetimos sin pensar y, a menudo, aplicamos rutinas que no responden a lo que nuestro cabello realmente necesita. Entre ellos, uno de los más extendidos es creer que el brillo y la suavidad solo se consiguen únicamente con alisados de keratina o con tratamientos agresivos que cambian la estructura del pelo.

Sin embargo, la nueva generación de tratamientos capilares está demostrando que es posible recuperar la salud, el brillo y la manejabilidad sin recurrir a procesos extremos. Entre esas innovaciones destaca Smoothfiller, el último lanzamiento de Wella Professionals y que, en Madrid, lo realizan —y recomiendan— estilistas como Pablo Bogado.

'Smoothfiller', el tratamiento para suavizar, rellenar y reestructurar tu cabello

El encrespamiento es uno de esos problemas capilares que parece no tener fin. Pocas personas saben cómo combatirlo de verdad y, aunque abundan los remedios caseros y los consejos milagrosos en redes, la mayoría apenas ofrecen resultados temporales. El resultado suele ser siempre el mismo: un cabello seco, áspero y rebelde.

Lo que muchas veces se pasa por alto es que el frizz no es solo una cuestión estética, sino también estructural. El encrespamiento es una señal de que la fibra capilar ha perdido parte de su hidratación y cohesión interna. Las cutículas —esas pequeñas escamas que recubren el tallo del cabello— se levantan, dejando la superficie rugosa y vulnerable a la humedad ambiental.

Esa pérdida de alineación hace que la luz se refleje de manera desigual, apagando el brillo y restando suavidad al tacto. En otras palabras, el cabello encrespado no solo se ve desordenado, también está pidiendo a gritos una reparación.

Durante años, muchas personas han recurrido a tratamientos agresivos con el fin de "domar" su melena y eliminar el frizz: alisados químicos, productos con formol o procesos que prometen resultados inmediatos a cambio de perder salud capilar. Desde hace unos meses, la solución es todo lo contrario.

De la mano de Wella Professionals, la firma de cuidado capilar con más de 135 años de experiencia, nace Smoothfiller, un tratamiento semipermanente que promete cambiar la manera en que entendemos el control del frizz. Su fórmula suaviza, rellena y reestructura la fibra capilar desde el interior, sin agredirla ni alterar su forma natural.

En Madrid, uno de los salones que realiza el tratamiento es el de Pablo Bogado, galardonado como Mejor Estilista Internacional en los Premios Europa. Con más de dos décadas de experiencia y un salón ubicado en pleno barrio de Chueca, ha trabajado con celebridades como Mónica Cruz o Marta Sánchez.

El Smoothfiller es "su tratamiento antifrizz favorito", nos cuenta. "No es un alisado tradicional, sino una terapia reparadora que transforma el cabello encrespado en una melena más suave, brillante y resistente a la humedad", asegura.

A diferencia de un alisado de keratina, que modifica la estructura del cabello, Smoothfiller lo rellena, nutre y fortalece sin cambiar su forma natural. El resultado es una melena visiblemente más brillante, sedosa y manejable desde la primera aplicación, con efectos que pueden durar hasta tres meses.

"No es un proceso químico agresivo", explica Bogado. "Es todo lo contrario: repara, fortalece y respeta la textura natural del cabello". Con Smoothfiller, el cabello no se "alisa", se restaura y para lograrlo, el tratamiento sigue un proceso cuidadosamente diseñado que actúa desde el interior de la fibra capilar.

¿En qué consiste 'Smoothfiller'?

Para entender el "qué hace", conviene adentrarse en el "cómo lo hace". En primer lugar, el proceso comienza con un diagnóstico y consulta capilar: el estilista evalúa el estado del cabello, su porosidad, daños, patrón de onda o rizo, etc.

El segundo paso del tratamiento consiste en lavar el cabello con champú y secarlo hasta aproximadamente un 80%. En ese punto es cuando se aplica el producto Smoothfiller, dejándolo actuar unos 20 minutos.

Tras ese tiempo de reposo, el cabello se enjuaga, se seca completamente y después, se realiza la activación térmica con varias pasadas de una plancha. Este paso es crucial, ya que crea nuevos enlaces en el cabello, rellenándolo y reestructurándolo.

Productos Sauvizantes del Cabello de Wella Professional.

Estos enlaces "nuevos" ofrecidos por el calor ayudan a que la fibra tenga más cohesión, menos aspereza, mejor capacidad para reflejar luz, y mayor resistencia al efecto de la humedad ambiental, que es la principal causa del encrespamiento.

Smoothfiller está diseñado para cualquier persona que experimente frizz, empeoramiento de la manejabilidad o pérdida de brillo, sin importar su tipo de cabello. Es especialmente útil para quienes suelen secarse el cabello con secador y luchan diariamente para que quede liso, brillante y sin "pelos sueltos".

Sin embargo, para quienes tienen rizos muy marcados y quieren un efecto liso extremo, no es un sustituto de alisados tradicionales: lo que hará será suavizar el rizo, alargarlo visualmente, mejorar su forma y reducir el frizz, pero no eliminará la onda por completo.

Una vez terminado el tratamiento, el cuidado no es excesivo, sino que lo más recomendable para alargar el resultado es utilizar productos compatibles con tratamientos capilares, como la línea Ultimate Smooth de Wella Professionals.

Como todo tratamiento progresivo, su efecto va disminuyendo con los lavados. No dura para siempre, pero mientras dure —hasta 3 meses—, da un respiro crucial a quien lucha día a día con el encrespamiento.