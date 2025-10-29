María, empresaria, sobre por qué muchas peluqueras cobran 350 € por unas mechas: "No significa que sean mejores"

Seguramente te hayas preguntado más de una vez por qué una peluquería que, aparentemente, ofrece los mismos servicios, cuesta el doble y, a pesar de ello, tiene lista de espera.

La respuesta no está solo en la técnica, sino en la experiencia que se vende. Así lo explica empresaria y especialista en diseño de salones de belleza de Cima Experience, que asesora a peluquerías de toda España para transformar su negocio y multiplicar sus ingresos sin perder clientes.

"¿Cómo pasar de cobrar un servicio de mechas balayage por 80 euros a 350? Fácil. No vendes solo un color, vendes bienestar y experiencia", asegura la experta.

En un momento en el que el sector de la belleza vive una auténtica revolución estética y emocional, el gran cambio de mentalidad pasa por dejar de ser un servicio básico para convertirse en un espacio exclusivo.

El cliente ya no busca solo un color bonito, sino sentirse bien, cuidarse, vivir un momento de lujo accesible, asegura para dar sentido al auge de los salones de belleza y el cuidado personal.

El mobiliario

El punto de partida, según Cima Experience, está en el mobiliario. Y no se trata solo de estética, sino de transmitir confort, imagen y valor concebido.

Las sillas, los lavabos o los espejos dejan de ser simples herramientas de trabajo para convertirse en símbolos del nivel del servicio.

Cuando un cliente entra a un salón y se sienta en una butaca cómoda, elegante, con materiales cuidados, está percibiendo que el precio no es solo por las mechas, sino por cómo se siente en ese espacio.

Invertir en mobiliario ergonómico y de diseño puede parecer un gasto, pero en realidad es una inversión estratégica. Los salones que lo hacen, aseguran desde Cima Experience, mejoran la satisfacción del cliente y aumentan su factura media en los primeros meses.

El interiorismo

El segundo paso para dar el salto está en el interiorismo, el gran olvidado en muchos salones tradicionales. Los colores de las paredes, los materiales, la distribución y hasta el aroma del espacio influyen directamente en la percepción del precio.

Un salón de belleza debe ser coherente con la promesa de valor que ofrece, explican desde la empresa especializada en diseño de salones de belleza. Si los servicios son premium, el entorno debe reflejarlo.

Un interiorismo bien diseñado puede convertir una peluquería de barrio en un espacio boutique, donde cada rincón hable de bienestar, estética y exclusividad. La clave está en los detalles: una pared texturizada, toques naturales, uniformes coordinados y una recepción que evoque orden y calma.

El secreto invisible del éxito

La tercera clave para justificar un precio premium es la iluminación, un aspecto técnico pero decisivo. Este te va a ayudar a reproducir correctamente tu calidad de servicio, según recomienda la especialista.

Una luz mal colocada puede arruinar el color más perfecto. Por eso, los salones que cobran 300 euros o más por unas mechas balayage (por ejemplo) no trabajan con fluorescentes fríos, sino con sistemas de luz cálida y controlada que realzan el tono de piel, el color del cabello y el resultado final.

Además, la iluminación influye directamente en las fotos que luego se publican en redes sociales, una herramienta fundamental para atraer nuevos clientes.

La fórmula del éxito

La transformación de un salón de belleza rentable no se logra solo con una buena técnica o productos de alta gama.

Se consigue cuando todo el espacio (mobiliario, interiorismo, iluminación, servicio y comunicación) trabaja en la misma dirección: emocionar.

En definitiva, cobrar 350 euros por unas balayage no es utopía, sino el resultado de una estrategia bien pensada.

No se trata de subir precios sin sentido, sino de elevar el valor percibido. Cuando el cliente siente que vive algo único, el precio deja de importar.