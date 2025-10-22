LOEWE Crafted Collection: cuando el perfume se convierte en arte y regala una experiencia sensorial

En la nueva era de LOEWE Perfumes, la fragancia deja de ser solo aroma para convertirse en materia viva. LOEWE Crafted Collection inaugura una etapa en la que el olfato dialoga con la vista y el tacto: una exploración artística donde ingredientes excepcionales se encuentran y se transforman en experiencias sensoriales.

En concreto, son tres esencias las que inauguran este viaje —Oud, Iris y Vainilla—. Tres protagonistas que la casa española reinterpreta con su mirada más pura y contemporánea.

LOEWE Bittersweet Oud desvela el misterio del oud ancestral, esa madera profunda y resinosa que se deja envolver por la acidez de la naranja amarga y el susurro cálido del sándalo. Es una alquimia de contrastes: terrenal e intensa, pero atravesada por una frescura inesperada, como una brisa en medio del bosque.

LOEWE Iris Root mira al corazón secreto del rizoma de iris, polvoroso y sofisticado, con un fondo casi táctil. La semilla de angélica añade un matiz verde y etéreo, mientras la pimienta timut, brillante y cítrica, aporta el pulso de un nuevo florecimiento. Es una fragancia que no se impone, se revela.

LOEWE Roasted Vanilla, por su parte, se derrite en la piel con una cremosidad cálida y envolvente. El roble aporta una profundidad amaderada y serena; el coñac, una densidad voluptuosa; y la pimienta rosa, un destello que rompe su dulzura intrínseca de forma elegante.

Las tres fragancias de LOEWE Crafted Collection. Cedida

Cada frasco es una obra única: vidrio soplado a mano que captura en su interior pequeñas burbujas, testigos directos del proceso vivo de su creación.

El contraste se observa en un tapón cilíndrico, rotundo, tallado en granito blanco, que corona la fragilidad orgánica del cristal. Toda una oda a la imperfección, esa auténtica belleza real que solo existe en lo irrepetible, allá donde se aloja la definición de unicidad.

La actriz, escritora y directora estadounidense Eva Victor encarna esta colección en una campaña que respira intimidad y autenticidad.

Bajo la batuta creativa de Jack McCollough y Lazaro Hernandez, los nuevos directores de LOEWE, el fotógrafo Tim Elkaim construye una serie de retratos y bodegones que desnudan la esencia del perfume: una fusión entre naturaleza, diseño y emoción.

La protagonista de la nueva propuesta de la firma. Cedida

LOEWE Crafted Collection no solo perfuma el aire; lo esculpe. Infunde esencia. Es el eco de una casa que sigue creyendo que el lujo nace, como el arte, en las manos que saben esperar y que enarbolan la bandera del buen hacer.

La protagonista

La polifacética artista Eva Victor (they/she) nació en París y reside en Los Ángeles. Una de sus facetas más reconocidas es la de su "valiente sensibilidad cómica", de acuerdo a lo que expresan desde la maison.

Su debut como directora al cargo de largometrajes fue con el título Sorry, Baby. El Festival de Sundance acogió el estreno mundial de la cinta a comienzos de este 2025. Su paso por el mismo se recuerda de forma exitosa y estuvo plagado de elogios. Tal fue su andadura que acabó haciéndose con el Premio Waldo Salt al Mejor Guion.