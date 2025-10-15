Una maquilladora, sobre cómo rejuvenecer a partir de los 50: "Es imposible parecer más joven sin rellenar las cejas"

Las cejas han sido siempre un elemento muy característico en la vida de las personas. Su forma ha ido cambiando a lo largo de los años, según las modas, marcando el estilo de quien se atrevía a jugar con ellas, jugándose tener alguna que otra "calvita" por un exceso de depilado.

La pérdida de densidad en las cejas, conocida como madarosis, es un proceso natural ligado al envejecimiento, similar a la pérdida de volumen capilar. Sin embargo, esa falta de vello puede endurecer las facciones y aportar una expresión cansada o envejecida.

Actualmente, las cejas son uno de los rasgos más a tener en cuenta dentro del mundo de la belleza. Aporta tanta frescura y juventud al rostro, que los maquilladores y expertos en moda no dudan en que sean las grandes protagonistas de sus looks.

Los expertos en maquillaje afirman sin rodeos que "rellenar y enmarcar bien la ceja es fundamental para rejuvenecer". Por ello, cada vez más mujeres buscan fórmulas para devolverles fuerza y definición sin necesidad de recurrir siempre a técnicas invasivas como el microblading.

Hay técnicas muy eficaces, como el microblanding o el laminado de cejas, que las diseñan a la perfección, levantando la mirada y creando un efecto rejuvenecedor inmediato. Sin embargo, aparecen en el "universo beauty" otras técnicas mucho más accesibles y menos invasivas que prometen resultados espectaculares.

Cejas sin calvas en segundos

Una técnica sencilla, rápida y con acabado profesional se ha vuelto viral entre las amantes de la belleza. Se trata de rellenar primero las cejas con sombra de ojos oscura, sin preocuparse por la precisión, y después perfilar la forma con agua micelar y un bastoncillo.

El resultado son unas cejas pulidas, definidas y naturales en menos de un minuto. Los pasos son tan simples que cualquiera puede aplicarlos desde casa:

Elige el tono adecuado : un marrón ceniza, chocolate o topo, según tu color de pelo, pero nunca negro absoluto.

: un marrón ceniza, chocolate o topo, según tu color de pelo, pero nunca negro absoluto. Aplica la sombra generosamente sobre toda la ceja , incluso más allá de los bordes.

, incluso más allá de los bordes. Perfila limpiando con agua micelar usando un bastoncillo de punta fina, lo que permite dibujar un arco impecable sin esfuerzo.

usando un bastoncillo de punta fina, lo que permite dibujar un arco impecable sin esfuerzo. Difumina y fija con un cepillo de cejas o un gel transparente para un efecto más natural y duradero.

Esta técnica no solo ahorra tiempo, sino que también evita el acabado artificial de los lápices muy marcados o de los tatuajes permanentes.

Cómo maquillar las cejas a partir de los 50

Los expertos coinciden: unas cejas bien estructuradas pueden cambiar por completo la expresión de un rostro. Según la maquilladora María Borbolla, "unas cejas rellenas suavizan las facciones, aportan frescura y enmarcan la mirada, logrando un efecto lifting inmediato sin bisturí".

Unas cejas descuidadas o demasiado marcadas es un error que envejece el rostro al instante. Además, unas cejas mal diseñadas o "calvitas" visibles pueden restar luminosidad a la mirada. Pero el error contrario (unas cejas demasiado oscuras o rígidas) también juega en contra.

Lo ideal es apostar por unas cejas llenas, naturales y ligeramente despeinadas, que aporten dinamismo y suavidad a las facciones.

Por tanto, si quieres rejuvenecer tu rostro, especialmente a partir de los 50, sin recurrir a técnicas invasivas, la clave está en dibujar unas cejas sin calvas y con un diseño natural. Un gesto sencillo que, según los expertos, puede marcar la diferencia entre un aspecto cansado y una mirada fresca y radiante.