Más de 25 millones donados contra el cáncer de mama: el proyecto más solidario en el mundo de la belleza

Solo en España, el pasado año se registraron 36.395 nuevos casos de cáncer de mama, aumentando así la cifra de mujeres en riesgo de padecerlo a lo largo de su vida: una de cada ocho.

A pocos días del Día contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre, una campaña está trascendiendo el mundo de la moda y el diseño para hacer mella en algo tan profundo como la conciencia.

Este 2025, ghd, la firma británica líder en herramientas profesionales de peinado, vuelve a teñirse de rosa con el lanzamiento de su nueva colección Pink, una edición limitada que combina tecnología, estética y solidaridad para apoyar la investigación contra el cáncer de mama.

Con más de 22 años de historia y más de 25 millones de dólares donados en todo el mundo, la campaña solidaria de ghd se ha convertido en uno de los movimientos con mayor impacto social dentro del sector de la belleza.

Este año, la marca renueva su compromiso junto a la Fundación FERO, destinando 10 euros por cada herramienta vendida a proyectos de investigación oncológica. Un gesto que demuestra que el poder de la belleza también puede cambiar vidas.

Una compra que salva vidas

Cada año, más de 2 millones de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en el mundo. Una cifra que recuerda la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz, dos factores que pueden marcar la diferencia.

En esta edición, ghd lanza un mensaje claro y esperanzador: "Tu poder va más allá del peinado". La marca quiere empoderar a las mujeres recordándolos la importancia de la autoexploración mamaria, una práctica sencilla que puede salvar vidas.

"Para muchas mujeres, el cabello y el pecho representan símbolos de identidad y feminidad", explican desde la marca. "El cáncer puede arrebatarlos, pero también puede ser una oportunidad para redescubrir la fuerza y la belleza interior".

Con presencia en más de 12 países, la iniciativa se ha convertido en un símbolo global de esperanza, en el que cada herramienta rosa vendida suma para seguir financiando la investigación oncológica.

La colección Pink 2025

La Pink Collection 2025 llega envuelta en un tono rosa pétalo que simboliza la fuerza, la esperanza y la feminidad.

Cada herramienta está diseñada con la última tecnología de ghd para garantizar resultados profesionales sin comprometer la salud del cabello.

Además, cada producto viene acompañado de un neceser rosa ultrasuave que se transforma en alfombrilla térmica, un detalle que combina diseño, funcionalidad y compromiso solidario.

A continuación, te presentamos las protagonistas de la colección:

ghd Duet Blowdry Edición Limitada Pink

Un cepillo secador 2 en 1 que transforma el cabello de mojado a moldeado con volumen y suavidad, sin daño térmico.

Duet Blowdry Rosa ghd

Ideal para un acabado pulido en pocos minutos por 419 €.

ghd Duet Style Edición Limitada Pink

La herramienta híbrida que seca y alisa el cabello al mismo tiempo gracias a su tecnología de aire caliente.

Duet style rosa. ghd

Peinados rápidos, suaves y sin frizz por un precio de 419 €.

ghd Chronos Edición Limitada Pink

Hasta un 85% más de brillo y un peinado tres veces más rápido, con resultados de alta definición que duran 24 horas.

Chronos rosa pétalo. ghd

Perfecta para quienes buscan precisión y luminosidad. Su precio es de 369 €.

ghd Gold Edición Limitada Pink

La styler profesional que nunca falla. Su tecnología dual-zone mantiene una temperatura óptima constante para un cabello más liso, suave y saludable.

Gold rosa pétalo. ghd

ghd Glide Edición Limitada Pink

El cepillo térmico más deseado. Ideal para alisar el cabello seco y controlar el encrespamiento en segundos, prolongando el peinado más días.

Glide rosa pétalo. ghd

Su precio de venta es de 179 €.

Más que una herramienta para el pelo

Desde su primera edición, la colección Pink no solo recauda fondos, sino que también da visibilidad a la importancia de la investigación científica.

En el caso de España y Portugal, ghd colabora directamente con la Fundación FERO, referente europeo en investigación oncológica.

Parte de los fondos obtenidos se destinan al proyecto liderado por el Dr. Ángel Nebreda en el IRB Barcelona, centrado en identificar tratamientos más eficaces y personalizados para pacientes con cáncer de mama.

"El impacto de esta campaña va mucho más allá de las cifras", afirman desde la Fundación. "Cada donación representa apoyo, conciencia y esperanza para miles de mujeres".

Belleza con propósito

Con más de dos décadas de trayectoria solidaria, la colección Pink se ha consolidado como una de las iniciativas más potentes del mundo beauty.

En un sector donde las tendencias cambian cada temporada, ghd ha sabido mantener un propósito constante: usar su influencia para generar impacto real.

Año tras año, la marca demuestra que la belleza no está reñida con el compromiso. Al contrario: puede ser una herramienta poderosa para impulsar el cambio.

Y aunque sus planchas y secadores son sinónimo de innovación, detrás de cada diseño hay algo aún más importante: un mensaje de esperanza, fuerza y sororidad.