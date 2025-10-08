La lencería del maquillaje, la filosofía de belleza que enseña que antes de adornar la piel hay que vestirla

Cuando se piensa en belleza, la mente se vuelve hacia el resultado. Hoy en día, esa conclusión beauty suele desembocar en una piel luminosa, unos labios carnosos y con brillo y un colorete algo subido que parece natural.

No obstante, para acercarse a esa perfección hay que trabajar la tez de forma previa. He aquí donde se establece un paralelismo: cuando se lleva la ropa interior adecuada para cada estilismo, el atuendo sienta infinitamente mejor.

De este modo, si el cutis se prepara con una serie de productos adaptados a cada cual, el efecto, tras haber empleado los productos de makeup pertinentes, será excelso.

Y en este punto es cuando se habla de lencería del maquillaje. Esa labor que hay que poner en práctica con antelación para sacarle el máximo partido a bases, correctores, bronceadores o labiales y que la compra de estos se convierta en una auténtica inversión.

Las claves

Una vez que se ha definido el término, hay que establecer aquellos elementos que lo componen. ¿Cuál es la fórmula del éxito que da como resultado una cobertura perfecta? En este caso, el orden de los factores sí que altera el producto, por lo que es fundamental tomar nota de todo aquello que debería estar presente en estas rutinas:

Tratamientos preparatorios (hidratantes y sérums).

Protectores solares.

Primers / prebases.

Correctores localizados.

Fijadores ligeros o selladores suaves.

Rutina posterior: limpieza, reparación, nutrición.

Vestir la piel Cada uno de estos pasos cumple una misión específica: preparar, proteger, suavizar irregularidades, prolongar el maquillaje y regenerar la piel al eliminar el mismo. Para arrancar con estos rituales, lo idóneo sería hacerlo con una limpieza suave. Al fin y al cabo, un rostro sin impurezas tolera mejor cualquier fórmula.

Por otro lado, la hidratación siempre ha de estar presente y hay que emplear de forma acorde a cada tipo de piel —seca, mixta, grasa—. Teniendo esto en cuenta, habrá que escoger alternativas más ligeras o más untuosas. En cualquier caso, hay muchas personas que optan por utilizar un sérum de forma previa.

Imagen de archivo de una chica utilizando un sérum facial. Foto de CRYSTALWEED cannabis en Unsplash

El paso esencial que ha de encontrarse en cualquier rutina de belleza es, sin duda, el de la fotoprotección. Tiene que ser diaria y, si es posible, con un factor alto. Este consejo además es extensible para todo el año. Incluso en los días nublados es clave.

Al igual que sucede con otro tipo de lociones, hay opciones diferentes para cada clase de tez. Hay propuestas más ligeras, algunas con color, otras más ricas… Lo ideal sería pedirle consejo a un experto y dar con la solución adecuada para cada piel.

Por último, hacen acto de presencia las prebases o primers. Este tipo de productos se encargan de minimizar poros e igualar la textura del cutis, del lienzo sobre el que luego se darán pinceladas.

Las correcciones

Quizás este término debería ir entrecomillado. En ningún rostro hay algo tan imperfecto como para tener que corregirlo. No obstante, se sabe de forma general para qué se emplea la palabra en el sector de la belleza.

Las tendencias de maquillaje de pasarela para este otoño-invierno: de la evolución de la 'glass skin' al efecto gráfico Volviendo al paralelismo con la ropa interior, se podría decir que hay detalles que se escapan a la vista —encajes o delicados forros— que sin apenas ser perceptibles marcan la diferencia. En la cuestión beauty se denominan correctores. Aunque también es habitual utilizarlos tras haber aplicado la base de maquillaje, es normal hacerlo antes. Aquí es fundamental un detalle: no se puede pecar de este producto en exceso. No se pretende tapar con él el rostro, sino disimular pequeñas marquitas o rojeces. De ahí que sea esencial aplicar el producto con la máxima precisión posible. Además, hay que integrarlo muy bien, porque en muchas ocasiones su color difiere del tono de la piel. De hecho, hay propuestas verdosas, salmón o incluso lilas, dependiendo de aquello que se quiera camuflar.

¿Qué va a aportar este paso? Que todo lo que se vaya empleando encima se asiente y luzca mejor. Esa es siempre la finalidad. Poco a poco Una vez que el punto de partida está claro, hay que comenzar a cubrir esa lencería. No obstante, nunca hay que perder el foco sobre lo que se pretende con su uso: obtener como resultado un maquillaje luminoso, jugoso y sutil, siempre bien asentado e integrado y que aguante el paso del tiempo de la mejor forma posible.