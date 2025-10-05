Crema Nivea como prebase: el truco de los maquilladores para rejuvenecer e iluminar el rostro que pocos conocen

En el mundo de la belleza hay trucos que se convierten en auténticos tesoros. Y aunque pasen los años, algunos productos siguen siendo tan eficaces como accesibles.

La prueba está en la icónica lata azul de Nivea, ese clásico que probablemente ya tienes en tu neceser (o que, al menos, has visto en casa de tu madre o tu abuela).

Lo que quizá no sabías es que esta crema no solo hidrata como pocas; es el secreto de maquilladores y expertas beauty para lograr un rostro luminoso, rejuvenecido y con efecto glow inmediato.

Sí, esa piel jugosa que ves en celebrities y redes sociales no siempre se consigue con productos de lujo… a veces basta con un básico de menos de 6 euros.

Seguramente tengas una lata de esta mítica loción en casa, pero si no es así, no te costará encontrarla en cualquier tienda especializada o incluso en el supermercado más cercano.

Un truco que arrasa

Además de combatir la sequedad y dejar la piel ultra suave, la crema Nivea funciona como una prebase de maquillaje low cost que transforma la piel al instante:

Hidratación intensa : su fórmula rica crea una barrera de confort que mantiene la piel jugosa durante horas.

: su fórmula rica crea una barrera de confort que mantiene la piel jugosa durante horas. Textura perfecta : ayuda a que la base se deslice sin esfuerzo, logrando un acabado uniforme y sin parches.

: ayuda a que la base se deslice sin esfuerzo, logrando un acabado uniforme y sin parches. Efecto glow natural: aporta luminosidad inmediata, suaviza líneas de expresión y rejuvenece la piel en segundos.

La Nivea no solo hidrata, también hace que tu maquillaje dure más y se vea mucho más bonito. Ello, sumado a lo sencillo que es llevarlo siempre contigo, no pararás de aplicar este truco de belleza.

Nivea como prebase

Si ya estás convencida de los beneficios de utilizar crema Nivea para un maquillaje luminoso y rejuvenecedor al instante, a continuación te recomendamos los pasos que debes seguir para un acabado digno de una diosa.

Limpieza primero : asegúrate de aplicar la crema sobre el rostro limpio y seco.

: asegúrate de aplicar la crema sobre el rostro limpio y seco. Aplica poca cantidad : caliéntala con las manos y masajea en círculos, insistiendo en las zonas más secas.

: caliéntala con las manos y masajea en círculos, insistiendo en las zonas más secas. Espera unos minutos : deja que se absorba bien antes de la base.

: deja que se absorba bien antes de la base. Base ligera : opta por una base líquida o en crema para potenciar el efecto jugoso.

: opta por una base líquida o en crema para potenciar el efecto jugoso. Sella con polvos translúcidos (opcional): solo en la "zona T" si quieres controlar brillos.

¡Y ya estaría! Fácil, económico y perfecto para cualquier día en el que quieras lucir impecable, con una piel fresca y jugosa.

Crema Nivea como prebase de maquillaje.

Más allá de ser un básico en los hogares de medio mundo desde hace años, habiendo sido utilizado desde remedio casero contra la deshidratación hasta la loción de confianza de miles de personas, la crema Nivea, aplicada como prebase de maquillaje, tiene otros beneficios que enamoran:

Aporta un efecto rejuvenecedor inmediato.

inmediato. Funciona en t odo tipo de pieles : secas, mixtas o grasas.

: secas, mixtas o grasas. Sustituye prebases mucho más caras, con un precio que ronda los 6 euros.

Su versatilidad la convierte en un imprescindible de tocador. Eso sí, un consejo beauty: no abuses de la cantidad. Con una pequeña dosis basta para conseguir el resultado deseado sin que la piel se sienta pesada.