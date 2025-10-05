Belén Rueda (60): "No tengo tiempo, me tiño yo sola en casa y siempre con el mismo tono que pido por Internet"

Belén Rueda (60 años) se ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de nuestro país. Aunque consolidó su carrera cinematográfica en 2004, conquistando al público con Mar Adentro, la madrileña ha demostrado que talento, elegancia y belleza pueden ir de la mano.

Sus proyectos en la pequeña y la gran pantalla la han convertido en referente, pero también lo ha hecho su inconfundible melena rubia.

Se trata de todo un sello de identidad que levanta admiración en cada aparición pública, pero lo que pocos sabían es que ese rubio perfecto no depende siempre de un salón de belleza.

La propia Belén ha confesado que, cuando los rodajes no le dejan tiempo para acudir a la peluquería, se tiñe ella misma en casa.

Aunque los resultados (a la vista está) son magníficos, como cualquier mujer, también ha vivido más de un "accidente beauty" frente al espejo, como ella misma ha confesado.

Un tinte de Internet

En una reciente entrevista con Marc Giró, en su programa Late Xou, la actriz sorprendió a sus seguidores revelando su rutina capilar:

"Pido el tinte por Internet, siempre el mismo, el 11.1, que es el más rubio. No siempre tengo tiempo de ir al salón por los rodajes, así que me lo hago yo en casa los domingos por la mañana", confesaba.

Este sencillo gesto le permite mantener el color entre filmaciones y eventos, demostrando que no es necesario invertir horas en la peluquería para lucir un cabello de cine.

Cuando casi 'fue' morena

Pero no todo han sido aciertos. Belén también compartió con humor la anécdota que casi cambia para siempre su look:

"Una vez me equivoqué y pedí el 1.11, el más negro. Empecé a aplicarlo y pensé: '¡Uy, qué color más raro!'. Entonces llamé a la peluquera de la película y me dijo: 'Ni se te ocurra ponerte nada más'. Resultado: ocho horas en la peluquería para recuperar el rubio."

La historia, que podría haber sido un desastre, la cuenta entre risas y sirve como recordatorio de que incluso las celebrities más glamurosas también cometen los mismos errores que cualquiera en casa.

Cómo teñirse en casa

El gesto de Belén no es una excepción, cada vez más mujeres optan por teñirse en casa. El ahorro de tiempo, la comodidad y la amplia oferta online de tintes de calidad lo convierten en una alternativa real.

El estilista Javier Mateo, cofundador de THE LAB Beauty Studio, da las claves para evitar sustos:

Elige bien el tono : revisa siempre dos veces el número antes de aplicarlo. Un error mínimo puede provocar un cambio radical.

: revisa siempre dos veces el número antes de aplicarlo. Un error mínimo puede provocar un cambio radical. Cabello del día anterior : lo ideal es que esté limpio, pero no recién lavado, para que el color se fije mejor.

: lo ideal es que esté limpio, pero no recién lavado, para que el color se fije mejor. Divide el pelo en secciones : trabajar por partes, garantiza cubrir bien las raíces.

: trabajar por partes, garantiza cubrir bien las raíces. Respeta los tiempos : dejar el tinte más de lo indicado no intensifica el color, solo reseca el cabello.

: dejar el tinte más de lo indicado no intensifica el color, solo reseca el cabello. Hidratación post-coloración: una mascarilla nutritiva ayuda a sellar el tono y mantener la melena suave.

Con estos consejos, cualquier mujer puede conseguir resultados cercanos a un salón profesional sin moverse de casa.

El fenómeno 'DIY beauty'

Lo que hace Belén Rueda no es casualidad. El auge del "hazlo tú misma" en belleza es una tendencia global.

Según datos del sector, la venta de tintes online ha crecido en España más de un 30% en los últimos tres años.

El confinamiento disparó esta práctica y, lejos de desaparecer, se ha consolidado entre mujeres que buscan autonomía, ahorro y control sobre su imagen.

Belén se suma de este modo a una corriente que refleja a la perfección los tiempos actuales: mujeres reales, ocupadas y prácticas, que combinan su vida profesional con el cuidado personal.

De lo que no cabe duda es de que, a sus 60 años, la actriz mantiene intacto ese magnetismo que la hace destacar en alfombras rojas, rodajes y entrevistas.

Su rubio, luminoso y cuidado, es parte de su identidad. Y aunque reconoce que a veces necesita ayuda profesional, su disciplina y constancia son la clave de su look atemporal.