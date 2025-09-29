No son las mechas: el truco de Eugenia Silva para rejuvenecer el rostro que recomienda el peluquero Víctor del Valle

La modelo Eugenia Silva posa este viernes en la alfombra roja de la gala inaugural del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Javier Etxezarreta Efe

Donosti volvió a vestirse de gala el pasado viernes 19 de septiembre para dar paso a la 73.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En su tradicional alfombra roja ya hemos podido ver algunos de los más famosos de la gran pantalla, tanto nacional como internacional.

Una de las personas que más deslumbró ante los flashes de los fotógrafos fue Eugenia Silva. La modelo lució uno de los grandes looks de la apertura, con un impresionante vestido en color negro de pronunciado escote y detalle de tul brillante, firmado por Armani Privé.

Sin embargo, su vestido no fue lo único que llamó la atención y es que la modelo ha regresado —por un rato— a su icónico flequillo desfilado y asimétrico, una elección que, según los peluqueros como Víctor del Valle, es todo un acierto. Sobre todo, por su capacidad rejuvenecedora.

El flequillo de Eugenia Silva

No es la primera vez que vemos a Eugenia Silva con flequillo. La modelo ha optado por este cambio de look en varias ocasiones y, aunque en este caso sea una pieza postiza, hasta ella misma sabe las ventajas estéticas de este estilo.

Así es como lo explicó el peluquero Víctor del Valle en una entrevista para La Vanguardia. Según el experto, "los cortes con flequillo rejuvenecen de inmediato" y, en especial, el de Eugenia Silva, "aporta un toque de movimiento y naturalidad", explica en su página web.

El flequillo actúa como un marco, centrando la mirada en los ojos o los pómulos, y al mismo tiempo cubriendo parcialmente las zonas donde suelen aparecer signos de envejecimiento. Además de ayudar a disimular la frente, una de las áreas más propensas a desarrollar arrugas.

En el caso de la modelo, lleva un flequillo desfilado y asimétrico, una opción caracterizada por tener capas suaves y ligeras, que suelen mezclarse con el resto del cabello.

Un flequillo desfilado puede aportar movimiento y vitalidad al rostro. A medida que envejecemos, el cabello tiende a perder volumen y brillo, lo que puede añadir una sensación de cansancio o desgaste a la apariencia general.

Según cuenta Carlos Ortigosa Blas, natural hair color artist y embajador de L'Oréal Professionnel, a Mujer.es, "es un flequillo ligero, aireado y con mechones estratégicamente texturizados que dejan entrever la frente. Esa frescura es la que lo convierte en un estilo tan favorecedor y versátil".

A pesar de que la modelo haya elegido el flequillo desfilado, existen muchos tipos. Un flequillo largo, por ejemplo, puede acortar ópticamente un rostro alargado, haciéndolo parecer más equilibrado y menos marcado por los signos del tiempo.

Por otro lado, un flequillo recto puede transmitir una sensación de estructura y definición, ocultando arrugas en la frente de manera eficaz, mientras un flequillo lateral puede ser más sutil, desviando la atención de las líneas de expresión y realzando los ojos y las mejillas.