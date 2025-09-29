Ni eyeliner ni máscara de pestañas: una maquilladora, clara sobre cómo rejuvenecer y ser más elegante al instante

El mundo de la belleza, y más concretamente el del maquillaje, está evolucionando hacia un enfoque mucho más minimalistas debido al auge de mujeres que prefieren resaltar su belleza natural, sin necesidad de horas frente al espejo.

Tras el boom de las pestañas XXL y las máscaras de volumen extremo, llega un giro inesperado que ya ha conquistado pasarelas, alfombras rojas y redes sociales.

Se trata de las ghost lashes, una tendencia que consigue potenciar la mirada con un acabado sutil y sofisticado, como si no llevaras nada, pero realzando cada pestaña con precisión.

La clave está en que las ghost lashes no recargan la mirada. Al no oscurecer ni apelmazar, permiten que el resto del rostro se vea más equilibrado y fresco. El efecto óptico es de ojos más grandes, descansados y luminosos, sin caer en el dramatismo de unas pestañas demasiado espesas.

Por eso, esta tendencia es perfecta tanto para el día a día (en la oficina, en clase o en planes informales) como para eventos sofisticados donde se busca un look elegante pero sin excesos.

¿Qué son las 'ghost lashes'?

El término se traduce literalmente como "pestañas fantasma" y, aunque pueda sonar extraño, la clave está en su efecto: unas pestañas largas, cuidadas y definidas que parecen completamente naturales.

La técnica forma parte del movimiento makeup no makeup, que apuesta por un estilo más fresco, juvenil y saludable, donde el verdadero protagonismo lo tiene la piel y los rasgos al natural.

A simple vista, podría parecer que no hay maquillaje. Pero detrás de esas pestañas impecables hay rutinas de cuidado específicas, sérums fortalecedores y pequeños trucos que consiguen un acabado limpio y luminoso.

Pestañas minimalistas

En la última década, las pestañas postizas, los tratamientos de lifting y las máscaras de alto impacto dominaron el panorama beauty.

Sin embargo, la nueva generación de tendencias apunta hacia la sencillez. Las ghost lashes son la respuesta a esa necesidad de verse guapa, sin artificios, de lucir una mirada despejada y fresca, como recién levantada de la cama… pero con un plus de definición.

Primer plano de mujer maquillada sutilmente. iStock

Celebrities como Ester Expósito, Blanca Suárez, María Pedraza o María Pombo ya se han dejado ver con este estilo, que también ha conquistado a referentes internacionales como Chiara Ferragni o Sofía Richie.

Naturalidad trabajada

Las ghost lashes encajan en un momento en el que la belleza consciente y el cuidado real son prioridad. Menos productos, menos capas y más importancia al estado natural de las pestañas.

La diferencia se consigue con gestos sencillos que, al repetirse de forma constante, transforman el aspecto de la mirada. Entre ellos destacan:

Desmaquillar bien los ojos cada noche , evitando que queden restos que debiliten las pestañas.

, evitando que queden restos que debiliten las pestañas. Hidratar el contorno para prevenir la sequedad de la zona.

para prevenir la sequedad de la zona. Mantener una alimentación rica en vitaminas y minerales , que favorece el crecimiento natural.

, que favorece el crecimiento natural. Descansar lo suficiente, porque la falta de sueño también impacta en la salud del pelo y las pestañas.

Sérums de pestañas

Si hay un cosmético que se ha convertido en imprescindible en esta tendencia, son los sérums de pestañas.

Su misión es nutrir, fortalecer y estimular el crecimiento natural. Usados cada noche, logran que con el paso de las semanas las pestañas se vean más densas, largas y brillantes, sin necesidad de máscara.

Algunos de los más populares incluyen fórmulas con péptidos, vitaminas, aceites naturales o extractos vegetales que trabajan desde la raíz.

Su constancia es la clave. Aunque los resultados no son inmediatos, pero tras 30 a 60 días de uso se aprecia una transformación evidente.

Aliados invisibles para pestañas

Otro de los trucos más efectivos para lograr unas auténticas ghost lashes está en los accesorios. Los cepillos de pestañas se convierten en un básico diario que permiten separar cada pelo, evitar que se crucen y potenciar la curvatura natural. Un gesto que apenas lleva segundos, pero que marca la diferencia en el acabado final.

Por otro lado, las máscaras transparentes o primers aportan fijación y definición sin añadir color. Funcionan como un "gel invisible" que mantiene cada pestaña en su sitio, alarga la forma y da un efecto pulido muy favorecedor.

Lo mejor de estas herramientas es que suelen ser productos versátiles que también sirven para peinar y fijar las cejas.

Cómo conseguir las 'ghost lashes'

Para sumarte a esta tendencia, no hace falta invertir en un arsenal de productos. Para conseguir unas ghost lashes impecables, basta con seguir tres pasos básicos:

Cuidado constante : incorpora un sérum de pestañas en tu rutina nocturna.

: incorpora un sérum de pestañas en tu rutina nocturna. Peinado diario : usa un cepillo para mantenerlas alineadas y definidas.

: usa un cepillo para mantenerlas alineadas y definidas. Fijación ligera: recurre a una máscara transparente o un primer para aportar curvatura y acabado pulido.

En pocas semanas notarás cómo la mirada cambia por completo, sin necesidad de recurrir a extensiones ni a máscaras de efecto dramático.

Al igual que otras tendencias actuales, como el clean look o la piel luminosa sin exceso de base, las ghost lashes ponen el foco en la naturalidad bien trabajada.